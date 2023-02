Vai viajar com seu pet no Carnaval? Saiba dos cuidados para que todos aproveitem ao máximo a viagem

Correio B+

Por enquanto estamos só no aquece do Carnaval, mas que tal já ir se preparando para deixar a festa mais divertida do planeta mais refrescante com frutas, cores e sabores?

A festa mais popular do calendário brasileiro está chegando. Os ensaios de pré-carnaval também já estão a todo vapor. Nesse clima de total descontração, tem quem prefira curtir a folia em casa, nos bloquinhos de rua e também tem os amantes dos tradicionais bailes de carnaval.

E se você é da turma que vai aproveitar o feriado prolongado para reunir os amigos e a família para pular o carnaval em casa, vai adorar essas dicas de drinks que nós do B+, junto com a SnowGo e a Drinks e Drinks Eventos, preparamos pra você.

Todos os drinks sugeridos têm algo em comum, o frescor, o sabor e as cores das nossas frutas tropicais brasileiras, além de serem sempre acompanhados de gelo, deixando as bebidas ainda mais refrescantes.



Então prepare os ingredientes para curtir a folia com uma variedade de drinks deliciosos que o Correio B+ preparou com antecedência pra você!

Piña colada

Ingredientes

60 ml de Rum

200 ml de Abacaxi

30 ml de Leite de Coco

Gelo SnowGo (4 pedras moídas)

Açúcar (a gosto)

Modo de Preparo

Bata bem os ingredientes com gelo moído em uma coqueteleira ou liquidificador. Sirva em um copo long drink, de preferência com a base arredondada. Use meia fatia de abacaxi para decorar e deixar a bebida ainda mais atrativa.

Piña Colada - Divulgação

Lagoa Azul

Ingredientes

Suco de 1 limão

50 ml de vodka

45 ml de Curaçau Blue

100 ml de refrigerante de limão

Gelo SnowGo a gosto

Modo de preparo

Coloque o gelo e o suco do limão no copo. Adicione a vodka e o Curaçau Blue. Complete o copo com o refrigerante. Pronto!

Lagoa Azul - Divulgação



Sex On The Beach

Ingredientes

1 dose de vodka

1/2 dose de licor de pêssego

1 dose de suco de laranja

3 cubos de gelo SnowGo

1/2 dose de xarope de groselha

Modo de preparo

Em um copo long drink ou taça coloque a vodka, o licor, o suco de laranja e bata. Adicione o gelo e misture com auxílio de uma colher ou bailarina. Finalize com a groselha colocando aos poucos pela borda do copo para ter o efeito degradê, não misture! Decore e beba (com moderação).



Sex On The Beach - Divulgação



Gin tropical

Ingredientes

Gelo SnowGo a gosto

2 a 3 Rodelas de laranja

1 dose de gin

1 dose de suco de laranja

250 ml de Red Bull Tropical

Modo de preparo

Encha a taça de gelo, para que ela resfrie. Coloque as rodelas de laranja na taça acrescente o gin, o suco de laranja, o energético e misture bem. Coloque especiarias a gosto para ficar ainda mais refrescante.

Gin Tropical - Divulgação

Chocomix

Esse drink é uma criação exclusiva da Drinks e Drinks Eventos, de acordo com Dilson Oliveira, fundador da empresa, o drink foi criado para quem não consome bebida alcoólica, mas gosta das misturas de cores e sabores e não quer só ficar no suco ou refrigerante.

Ingredientes

3 morangos picados

2 pedras de gelo SnowGo

60 ml de leite

1/4 de Leite condensado

1/4 de creme de leite

Cobertura de sorvete, sabor a gosto.

Mode de Preparo

Coloque em uma coqueteleira ou bata em um mixer os morangos, leite, leite condensado, creme de leite e o gelo. Bata até ficar com uma textura cremosa. Decore a parte interna de um copo longo com cobertura de sorvete, exagere na cobertura para aparecer o efeito e despeje o coquetel. Coloque um morango inteiro na borda do copo e se refresque!