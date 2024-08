Vale de Imagens

Premiado no Festival de Cannes deste ano, "A Flor do Buriti", dirigido pelo português João Salaviza e a brasileira Renée Nader Messora, é um dos destaques do Festivali - Foto: Divulgação

A cidade de Ivinhema e mais quatro municípios da região abrigam, a partir deste sábado, o 18º Festival de Cinema do Vale do Ivinhema (Festivali). A programação, com destacadas produções de vários estados brasileiros, segue até o dia 16, concentrada principalmente no Galpão das Artes, e se estende a Campo Grande.

Com a curadoria do cineasta sul-mato-grossense Joel Pizzini, o evento contará com mostra competitiva de curtas e longas-metragens, oficinas de conhecimento audiovisual, mesas de discussões e apresentações musicais. Também haverá sessões especiais de homenagens e a exposição itinerante de fotos “Olhares das Várzeas”, de Elis Regina Nogueira.

Uma apresentação do cantor Chico César, programada para as 19 horas deste sábado, marcará a abertura do Festivali. Acompanhado de sua banda, o músico paraibano radicado em São Paulo trará o show “Vestido de Amor”. Antes dele, no show de abertura, entrará em cena a MC Anarandà, rapper indígena da etnia guarani-kaiowá.

O tema do festival deste ano é “Rio Ivinhema – 25 anos do parque”, em homenagem ao jubileu de prata de criação do Parque Estadual das Várzeas do Rio Ivinhema. No domingo, acontecerá a pré-estreia do longa “Inventário das Várzeas” (2024), filmado no parque, com direção de Ricardo Câmara e Maurício Copetti.

No rol das homenagens, o Festivali celebrará ainda a trajetória de dois grandes artistas brasileiros: o ator e diretor baiano Antônio Pitanga, que estará no evento, e a violeira e compositora sul-mato-grossense Helena Meirelles (1924-2005). Em homenagem ao ator, será exibido, no dia 12, às 19h30min,o documentário “Pitanga”, (2019) de Beto Brant e Camila Pitanga.

Três ações marcam o tributo a Helena Meirelles: uma exposição de fotos, uma mesa de discussão, comandada pelo pesquisador Rodrigo Teixeira, e, no dia do aniversário de 100 anos de nascimento da violeira, às 19h30min, a exibição do longa-metragem “Dona Helena” (2004), de Dainara Tofolli.

MOSTRAS E OFICINAS

A Mostra Competitiva de Longas terá como presidente do júri Mônica Guimarães, produtora do É Tudo Verdade – Festival Internacional de Documentários e coordenadora do Documenta Pantanal. Entre os filmes selecionados estão “A Flor do Buriti”, de João Salaviza e Renée Nader Messora, que levou o prêmio de Melhor Equipe no Festival de Cannes 2024, e “Tia Virginia”, de Fábio Meira, vencedor de seis prêmios no Festival de Gramado 2023.

A competição de curtas terá como presidente do júri o documentarista Luiz Felipe Mendes. Há ainda a mostra competitiva de curtas estudantis, que terá o cineasta e jornalista Tero Queiroz à frente dos jurados.

Para o público infantil, a Mostra Paralela de Cinema de Animação.

A noite de premiação, no dia 16, às 19h30min, contará com o show “Interior”, de Paulo Simões e Celito Espíndola. No dia 17, em uma ação pós-mostra, haverá uma expedição ao Parque das Várzeas, onde será reexibido o filme “Inventário das Várzeas”.

Durante o evento, serão realizadas oficinas de roteiro, com o cineasta Joel Yamaji, de São Paulo, e de direção de arte, com a diretora Mariana Villas-Bôas, do Rio de Janeiro. A premiada atriz paraguaia Ana Ivanova realizará workshops de interpretação para cinema nas cidades participantes.

Mesas de discussões sobre o Parque das Várzeas, com presença de seu gestor, Reginaldo Oliveira, sobre produção-executiva no audiovisual, com Juliana Domingos, e o Cine Natureza, com Mônica Guimarães, integram a programação.

O festival tem sede em Ivinhema, sempre no Galpão das Artes, mas contará com ações em Nova Andradina, Angélica, Novo Horizonte do Sul, Campo Grande e Jateí. O Festivali se consolidou como um dos principais eventos audiovisuais de MS e já levou à região nomes como Zezé Motta e Arnaldo Antunes.

O apoio financeiro é do governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundação de Cultura. Também apoiam o evento, o Sesc-MS e a Fecomércio-MS.

