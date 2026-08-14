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Correio B

Diálogo

Ninguém estranhe se a Assembleia Legislativa de MS ganhar plateia... Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta sexta-feira (14)

Ester Figueiredo

14/08/2026 - 00h02
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Rita Lee - escritora e cantora brasileira

"A inocência não dura a vida inteira. Brinque de ser sério e leve a sério a brincadeira”.

FELPUDA

Ninguém estranhe se a Assembleia Legislativa de MS ganhar plateia reforçada durante o período eleitoral. Nos bastidores, há quem aposte em manifestações e muito barulho, dentro e fora do plenário, combustível ideal para vídeos e narrativas nas redes sociais. Mas o roteiro poderá ter um segundo ato. Aliados do governador Riedel afirmam guardar documentos sobre cargos, salários e desempenho real à frente de órgãos ocupados pelos petistas, para citar alguns,  sobre a relação que o PT manteve com o governo. Se vier o embate, dizem, haverá resposta. E sai de baixo!...

Cadeiras

Na composição da chapa para deputado estadual, o PT vem com repeteco dos três parlamentares que já ocupam cadeiras na Assembleia de MS. A esses foram homologados mais 18 nomes das hostes petistas e três do PV.

Mais

Do total daqueles que estão na disputa, quatro são mulheres, incluindo a candidata que vai disputar a reeleição. E uma vereadora de Campo Grande entra na briga, com intenção de alçar voo para alcançar um degrau mais alto.

Luiz Antônio Saldanha Rodrigues, que hoje está comemorando 80 bem vividos anos - Foto: Arquivo pessoal

 

Design sem nomeMarina Liberman - Foto: André Ligeiro

Na mira

Depois de ver as apostas invadirem celulares, eventos e até conversas de família, a Assembleia Legislativa de MS decidiu colocar freio nos recursos públicos destinado às bets. O projeto impede propaganda oficial e até a contratação de pessoas ligadas às plataformas de apostas. A medida chega quando o vício em jogos preocupa, e muito, inúmeras famílias. Melhor tarde do que nunca. Afinal, se o Estado combate dependências, não faz muito sentido patrocinar quem vive delas.

Boné

O bloco das desistências já começou, pouco depois das convenções e quase no apagar das luzes para o registro das candidaturas, no dia 15. Quem puxou a fila foi o vereador Veterinário Francisco. Literalmente foi às lágrimas ao anunciar que renunciou a disputa para deputado estadual. Disse que é por motivos pessoais, mas maioria sabe que o motivo se chama falta de dindim e logística. Nos bastidores, fala-se que outros nomes estariam querendo  seguir mesmo caminho. O da roça...

Mingau

As queixas dão conta de que prometeram estrutura, entregaram grupo de WhatsApp. A história política é mestre em mostrar que em eleição, quem não tem caldo vira mingau. E mingau ninguém quer na chapa. Assim, a debandada começa antes mesmo da campanha ir para as ruas. Candidato que jurava que iria “até o fim” tem trocado discurso por atestado médico. Outros inventaram viagem, problema de família, negócio novo. Tradução: não veio legenda, não veio verba, não veio voto. Candidatura fraca afoga até quem sabe nadar.

ANIVERSARIANTES

Luiz Antônio Saldanha Rodrigues,
Isa Amélia Sá e Silva de Azambuja,
João Geraldo Abussafi (Jota),
Maria Thereza Maia dos Santos,
Euclides Piva,
Maria Edilene Paiva Da Silva,
Eliane Salete Detoni Rocha,
Gerson Miyasato,
Laureane de Queiroz Schimidt,
Helena Molina,
Lucas Adriano Lucena Avalos,
Ricardo Saab Palieraqui,
Mário Roberto Serra Portugal,
José Carlos Viana,
Cláudia Maria Lopes,
Joaquin Diez Villanueva,
Francisco Pereira de Souza,
Adeli Rose Possetti de Souza Dias,
Nely Amaral Santos Velho,
Waldir Rodrigues de Vasconcellos,
Marisa Maia Selingardi Espíndola,
Eduardo Gauna,
Irma Aguilera,
Maria Licínia Tomé Verissimo Gonçalves,
Dra. Jussimar Mendes de Aquino,
Osmar Ferreira da Luz,
Alexandre Cezar Pavon,
Maurício Serrano Machado,
Cláudio Oliveira Sobral,
Dra. Vilma Fátima de Carvalho,
Rovilson Alves Correa,
Waldir Ramos de Mendonça,
Diogo Robalinho de Queiróz,
Vivian de Oliveira,
Mário Alberto Kruger,
Wladimir de Souza Volk,
Eurípedes Ferreira Falcão,
Eduardo Galhardo,
Terezinha da Glória Bettega Bergo,
Lana Stefani Rodrigues Lopes,
Umberto Machado Araripe,
Ângelo da Silva,
Selmira Fristch Rodrigues,
Adelina Brigatti Dias,
Daniela Eloiza Bruschi,
Jean Rossi Gomes da Silva,
Annelise Guizzo Couto Comparin,
Fernanda Ávila Tussi,
Antonio Humberto Alves Pinto,
Anna Maria Simões,
Danielle Camargo,
Luiz de Morais Botelho,
Vitor Luiz Fachini,
Eusébia Nascimento Cerenza,
Maria José Santos Ferreira,
Lauro Benjamin Corrêa Quadros,
Argeu Aparecido Ricci,
Valdir Ferreira Gonçalves,
Bernadete Costa da Silva,
Cristian Marques Lacerda,
Magno Fernando Garcia de Brito,
Delfim da Graça Leite,
Inocêncio José de Oliveira,
Jamil Natalio Abrão,
Naufel Elias Seba,
Zilka Pereira Rondon,
José Tamanaha,
Andrea Bernardo,
Dra. Flávia Midori Arakaki Ayres Tavares do Couto,
Christiane Ito Gorski,
Nilson de Paula Almeida,
Mariney Azevedo da Silva,
Caio Inácio do Amaral,
Débora Monteiro Saraiva,
Patrícia Pereira da Costa Nantes,
Dra. Marlene Coura,
Murilo da Silva Corrêa,
Eduardo Tsuneo Myashiro,
Helena Ayumi Gawa,
Orasil Romeu Bandini,
Vilma Helena Krawis Vilela,
Zenilda Mariola Eugenio,
Arnon de Souza Goes,
Luiz Fernandes Accurcio,
Renato do Nascimento,
Iuslaine Fortini de Figueiredo Silva,
Luiz Claudio Candido da Cunha,
Afonso José Souto Neto,
Clarice Tiemi Ojima,
Ronaldo Miranda de Barros,
Dr. Américo Geleilate,
Américo Monteiro Salgado,
Ariana Mosele,
Cláudia Abrahão Barbosa,
Victor Hugo Pietnozka Rodrigues,
Samuel Leenkon dos Santos,
David Mário Amizo Frizzo,
Eduardo Samuel Faustini,
Gilberto Júlio Sarmento,
Tatiana Adaila Alli Nogueira,
Hildebrando Carminati Neto,
Inês Aparecida Tozetti,
Dinorah Josephina Franco Giometti,
Renata Toscano de Brito Simões Corrêa,
Cláudia Suely Egito Thomé,
Sérgio Fabyano Bogdan,
Clédina Marinelli,
Carlos Camargo Arteman,
Fabiano Pinheiro Bernardon.

Colaborou com Tatyane Gameiro

Primeiros socorros

Especialista explica como diferenciar uma tosse eficaz de uma obstrução grave

Especialista explica como diferenciar uma tosse eficaz de uma obstrução grave e quais procedimentos devem ser adotados em adultos, crianças e bebês

12/08/2026 08h00

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A noção teórica ajuda nos primeiros socorros, mas a prática garante a execução correta das manobras

A noção teórica ajuda nos primeiros socorros, mas a prática garante a execução correta das manobras Pexels

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Um pedaço de alimento, uma bala ou até um pequeno objeto podem interromper a respiração em poucos segundos. O engasgo costuma acontecer de maneira inesperada e, quando a passagem de ar é completamente bloqueada, a situação pode evoluir rapidamente para perda de consciência e parada cardiorrespiratória.

É justamente no intervalo entre o engasgo e a chegada do socorro que a atitude de quem está por perto pode ser determinante.

O problema é que o susto também favorece erros: oferecer água, colocar a mão dentro da boca da vítima ou tentar aplicar uma manobra de forma indiscriminada são atitudes que podem piorar o quadro.

Antes de qualquer procedimento, porém, é preciso identificar se o engasgo realmente impede a passagem de ar.

Segundo o fisioterapeuta e instrutor de Suporte Básico de Vida (BLS, do inglês Basic Life Support) da CoreHelp, Denis Corrêa, uma pessoa que ainda consegue tossir com força está apresentando uma resposta importante do próprio organismo para expulsar o corpo estranho.

“Quando a vítima consegue tossir com força, falar ou respirar, significa que ainda existe passagem de ar. Nesse caso, ela deve ser incentivada a continuar tossindo, porque a tosse é o mecanismo mais eficaz para expulsar o objeto. As manobras de desobstrução são indicadas quando surgem sinais de obstrução grave”, explica.

A mudança de cenário ocorre quando a vítima deixa de conseguir falar, tossir ou respirar. Ela pode levar as mãos ao pescoço, demonstrar dificuldade intensa para puxar o ar ou tentar emitir sons sem conseguir.

Em situações mais prolongadas, a falta de oxigênio pode deixar lábios, rosto e unhas azulados e levar à perda de consciência.

Nesse momento, esperar para ver se o problema melhora sozinho pode custar minutos preciosos.

“Nessa situação, não há tempo a perder. É preciso pedir ajuda, acionar o Samu pelo telefone 192 e começar imediatamente as manobras adequadas”, orienta o especialista.

ADULTOS E CRIANÇAS

Para adultos e crianças com mais de um ano que estejam conscientes e apresentem obstrução grave, as diretrizes de 2025 da American Heart Association orientam uma sequência alternada de golpes nas costas e compressões abdominais.

São cinco golpes firmes entre as escápulas. Se o objeto não sair, devem ser feitas cinco compressões abdominais. Os ciclos continuam sendo alternados enquanto a vítima permanecer consciente e a obstrução não for resolvida.

Quando há outras pessoas no local, o ideal é dividir as tarefas: enquanto uma pessoa inicia o atendimento, outra deve ligar para o Samu, pelo 192, e seguir as orientações do serviço de emergência.

A situação muda novamente se a vítima perder a consciência. Nesse caso, ela deve ser colocada sobre uma superfície rígida e o atendimento passa para o protocolo de ressuscitação cardiopulmonar, começando pelas compressões torácicas.

Durante o atendimento, a boca pode ser observada antes das tentativas de ventilação. Há uma diferença importante entre ver o objeto e procurá-lo às cegas.

“Um dos erros mais perigosos é colocar os dedos na boca da vítima sem enxergar o objeto. Essa varredura às cegas pode empurrá-lo ainda mais para dentro e agravar a obstrução”, alerta Denis.

BEBÊS

A noção teórica ajuda nos primeiros socorros, mas a prática garante a execução correta das manobrasEm bebês, as manobras devem ser mais cuidadosas, porque podem provocar lesões - Foto: Pexels

Com bebês menores de um ano, a atenção precisa ser redobrada. A técnica utilizada em adultos e crianças maiores não deve ser simplesmente reproduzida, porque as compressões abdominais podem provocar lesões nos órgãos internos.

Se o bebê não consegue chorar, tossir ou respirar, a orientação é posicioná-lo de bruços sobre o antebraço do socorrista, mantendo a cabeça mais baixa que o tórax e o pescoço sustentado. Nessa posição, são aplicados cinco golpes nas costas, entre as escápulas.

Na sequência, o bebê é virado cuidadosamente de barriga para cima, ainda com a cabeça abaixo do nível do tórax. São então realizadas cinco compressões torácicas.

Os ciclos devem continuar até que o objeto seja expelido ou o bebê perca a consciência. Em caso de perda de consciência, a criança deve ser colocada sobre uma superfície rígida e a ressuscitação cardiopulmonar deve ser iniciada.

“Os cuidados com bebês exigem uma técnica específica. Por isso, não se deve improvisar nem repetir as mesmas manobras utilizadas em adultos. Um treinamento prático ajuda a compreender a posição correta das mãos, a intensidade dos movimentos e a sequência do atendimento”, afirma o instrutor.

O QUE PODE ATRAPALHAR

Em uma situação de pânico, é comum tentar fazer alguma coisa imediatamente. Nem sempre, porém, essa iniciativa ajuda.

Dar água ou comida à pessoa que está engasgada não resolve uma obstrução das vias aéreas. Sacudir a vítima ou tentar pendurá-la pelos pés também não são procedimentos recomendados.

Outro comportamento que deve ser evitado é introduzir os dedos na boca para tentar “pescar” o objeto. Se ele não estiver visível, a tentativa pode deslocá-lo para uma região ainda mais profunda das vias aéreas.

Também não há indicação de aplicar manobras de desobstrução em alguém que ainda consegue tossir vigorosamente. A tosse deve ser estimulada e a vítima precisa ser observada, porque o quadro pode evoluir para uma obstrução completa.

A busca por ajuda, por sua vez, não deve ser deixada para depois. Em uma obstrução grave, o atendimento especializado precisa ser acionado o quanto antes, mesmo que outra pessoa esteja realizando as manobras.

QUANDO SE ENGASGAR SOZINHO

Há ainda uma situação especialmente delicada: quando a pessoa se engasga e não há ninguém por perto.

Se ainda conseguir tossir, a orientação é tentar expulsar o objeto por meio de uma tosse forte e buscar ajuda imediatamente. Se não conseguir falar ou respirar, pode tentar realizar compressões abdominais em si mesma.

Para isso, uma das mãos deve ser fechada e posicionada acima do umbigo e abaixo do osso do peito. A outra mão segura o punho e os movimentos são realizados rapidamente para dentro e para cima.

Mesmo nesse cenário, procurar ajuda é fundamental.

TREINO PRÁTICO

Saber o que fazer no papel não significa necessariamente conseguir agir diante de uma emergência. O medo, o nervosismo e a pressão do momento podem fazer com que uma pessoa esqueça informações que conhece ou execute uma técnica de maneira incorreta.

Por isso, Denis defende que o aprendizado de primeiros socorros seja acompanhado de treinamento prático.

“Durante uma emergência, é comum que o medo e o nervosismo dificultem a tomada de decisão. O treinamento permite reconhecer os sinais, entender a sequência correta e praticar as manobras antes que elas sejam realmente necessárias”, afirma.

Cursos de primeiros socorros podem ser realizados por pessoas sem formação na área da saúde e também são oferecidos para empresas, escolas e profissionais. Nas capacitações, os participantes praticam as técnicas em manequins e participam de simulações de situações de emergência.

A proposta é aproximar o treinamento de situações que podem acontecer no cotidiano, como um engasgo durante uma refeição em casa ou em um restaurante.

Além das técnicas de desobstrução, os cursos trabalham o reconhecimento de diferentes emergências, a avaliação da segurança do ambiente, o acionamento adequado do serviço de atendimento e a atuação conjunta entre os socorristas.

“O conhecimento técnico é importante, mas precisa ser colocado em prática. As simulações ajudam as pessoas a desenvolver segurança, rapidez e confiança para agir quando cada segundo faz diferença”, conclui Denis Corrêa.

Diálogo

A política de Mato Grosso do Sul anda tão movimentada, que até já merece... Leia na coluna de hoje

Leia na coluna desta quarta-feira (12)

12/08/2026 00h02

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Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

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Cora Coralina - Escritora brasileira

"Nasci em tempos rudes. Aceitei contradições, lutas e pedras como lições de vida e delas me sirvo. Aprendi a viver”.

FELPUDA 

A política de Mato Grosso do Sul anda tão movimentada, que até já merece uma mostra de cinema. Há quem interprete “Missão Impossível” na tentativa de tornar sonho em realidade. Outros vivem em “Curtindo a Vida Adoidado”, como se mandato fosse lazer. Também há personagens de “O Poderoso Chefão”, especialistas em articulações de bastidores, enquanto alguns insistem em protagonizarem “Debi & Lóide” nas decisões mais simples. Sem falar nos que parecem presos em “Feitiço do Tempo”, repetindo os mesmos discursos a cada eleição. Afe!

Diálogo

Próximo

O Ministério Público do Trabalho em MS criou ofício especializado para atender povos indígenas e comunidades tradicionais. A iniciativa busca aproximar a instituição dos territórios, oferecendo atendimento específico, além do acompanhamento das demandas. 

Mais

O foco é ampliar o diálogo e garantir maior acesso aos direitos trabalhistas. A atuação também prevê tradução intercultural para facilitar a comunicação. A expectativa é tornar a presença do MPT-MS mais efetiva junto às comunidades.

Diálogo Carmen Cestari e Martina Cestari Arriagada - Foto: Studio Vollkopf

 

Diálogo Giulia Calbucci - Foto: Divulgação

Prova

Durante décadas, a máxima de que adversários de ontem viram aliados de hoje foi tratada como lei da política sul-mato-grossense. O problema é que surgiu uma testemunha pouco complacente: a internet. Vídeos antigos e críticas ferozes reaparecem na velocidade de um clique, desmontando romances políticos de ocasião. Tem candidato evitando até ser fotografado ao lado de antigos desafetos. Afinal, o eleitor pode até esquecer algumas promessas. As redes sociais, definitivamente, não.

Pendência

Quem está às voltas com o TRE-MS é o ex-senador Delcídio do Amaral, candidato ao Governo pelo PRD. A Justiça Eleitoral determinou inclusão do nome dele no Serasa e no Cadin pelo não pagamento integral de multa eleitoral aplicada por problemas na prestação de contas de 2022. Agora, a pendência financeira volta ao cenário eleitoral. A política ensina: antes de cuidar da campanha, é preciso acertar as contas.

Deu ruim

A senadora Soraya Thronicke e o deputado federal Lindbergh Farias entraram em terreno delicado ao acusarem o também parlamentar Alfredo Gaspar de estupro de vulnerável. O caso foi parar no STF e os dois parlamentares foram intimados à prestar esclarecimentos. A questão envolve uma acusação de extrema gravidade. Em política, denúncia sem provas pode virar problema muito maior do que o imaginado. E em ano eleitoral, então, o estrago pode alcançar muito além dos envolvidos diretamente.

ANIVERSARIANTES 

  • Henrique Alberto de Medeiros Filho,
  • Adriana Aparecida Burato Marques Buytendorp,
  • Dr. Marcos Paulo Tiguman,
  • Marlady Silva Perez, 
  • Dr. Marco Aurélio Ratier Jajah Nogueira,
  • Waldir Ramos de Mendonça,
  • Clarindo Gonçalves da Silva,
  • Jorge Luis Passuelo,
  • Márcio Sebastião de Paula Corrêa,
  • Virgilio Otavio Marson,
  • José João Pires de Oliveira,
  • Sebastião Rodrigues Teixeira,
  • Rosa Alves Bonifácio,
  • Taine Alves Nascimento,
  • Waldir Alves Moreira,
  • Djanira Ferreira Barbosa,
  • Norman Percival Davy Neto,
  • Leny Campos,
  • Maria de Lourdes Lorusso Issa, 
  • Luciana Almeida Corrêa,
  • Elisa Helena Leite Galvão de Melo,
  • Maitê Arévalo Nunes da Cunha Peron,
  • Mara Rúbia Gonino Barbosa,
  • José Segundo Rocha,
  • Valdelino de Oliveira Coelho,
  • Gisele Gonçalves Braba Meneguzzo,
  • Estela Esteves Barbosa,
  • Edvaldo Finotto,
  • Francisco de Assis Silva Fonseca,
  • Valmir Claro Sampatti,
  • Ana Clara de Oliveira Lino,
  • Marisa Andrade Rocha,    
  • Rosamaria de Moraes,
  • José Monteiro Salgado Filho,
  • Maria Cristina Calixto Mendes,
  • Gilda Maria Gomes dos Santos,
  • Carlos Malafaia Justino,    
  • Nildo José de Barros,
  • Maria Clara Lopes De Souza,
  • Ambrósio de Souza Barbosa,
  • José Claudionor Medeiros Rocha,
  • Irandy Godoi Valadares,
  • Marcus Vinicius Ramos Ollé,
  • Silvia Helena Cândia Solari, 
  • Rosana Fátima de Jesus,
  • Ricardo Alberto de Rezende,
  • Jeferson Adão de Almeida Matos,
  • Albino Tomasi Filho,
  • Manoel Baptista Ferreira,
  • Júlio Cienkonog Martins,
  • Estela Bruno de Almeida,
  • Mário Ruben Meneses Moncada,
  • Maria Thereza Neves Assis,
  • Nádia Ribeiro da Silva,
  • Meire Alves de Souza,
  • Adelurde Nogueira Pereira,
  • Juliane Penteado Santana,
  • Ambrozina Oliveira Dutra,
  • Maria Raquel Corrêa,
  • José Tosta Marques,
  • Lúcia Helena Katayama Tsuge,
  • Maria Jussara Mendonça Barbosa,
  • Manoeli Barbeta da Rosa,
  • Clarita de Souza,
  • Antonio de Souza, 
  • Manoel Teixeira,
  • Igor Navarro Rodrigues Claure,
  • Gerson Jorge Wassouf,
  • Flávio Alves Ferreira,
  • Hélio Massaru Jyoboji, 
  • Ninio Angelo Ayala,
  • Irace Basílio de Lima,
  • Antônio Augusto Alves da Silva,
  • Fábio Ximenes Lopes,
  • José Olinto Machado Silveira,
  • Paulo Serrou do Amaral,
  • Paula Santos Belchior dos Reis,
  • Paulo Fernando Goes de Freitas,
  • Alexander Runnacles,
  • Orlando Guassu,
  • Antônio José Correia,
  • Augusto da Silva,
  • Carlos Alberto Brenner Galvão Filho,
  • Barcelos Silveira Filho,
  • Domingos Célio Alves Cardoso,
  • Rubens Gonçalves Pereira,         
  • Hermes Jairo Garces da Silva,
  • João Batista Ottoni,   
  • Anelise Pereira Zanella, 
  • Ivair Ximenes Lopes,
  • Sebastião Clóvis Teixeira Neto,   
  • Izabelly Staut,
  • Patrícia de Carvalho Ribeiro,
  • Irene Alves da Costa,
  • Jairo José de Lima,
  • Daniela Aparecida Demetrio,
  • Joelma Rodrigues Alvares,
  • Sueli Aparecida dos Santos Moreira,
  • José Antônio Jorge Patrão Júnior,
  • Irenilde Barbosa de Souza,
  • Doracy Ferreira de Souza,
  • Katiucia Cristiane Eidt,
  • Luciani Coimbra de Carvalho,
  • Guilherme Baldochi,
  • Clélia Conrado Ormay, 
  • Nelson Ubyrajara Truzzi Tupy,
  • Priscila Sandri Trentin,
  • Mineia Raquel Zambon.        

Colaborou com Tatyane Gameiro

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