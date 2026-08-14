Ninguém estranhe se a Assembleia Legislativa de MS ganhar plateia... Leia na coluna de hoje

Rita Lee - escritora e cantora brasileira
"A inocência não dura a vida inteira. Brinque de ser sério e leve a sério a brincadeira”.
FELPUDA
Ninguém estranhe se a Assembleia Legislativa de MS ganhar plateia reforçada durante o período eleitoral. Nos bastidores, há quem aposte em manifestações e muito barulho, dentro e fora do plenário, combustível ideal para vídeos e narrativas nas redes sociais. Mas o roteiro poderá ter um segundo ato. Aliados do governador Riedel afirmam guardar documentos sobre cargos, salários e desempenho real à frente de órgãos ocupados pelos petistas, para citar alguns, sobre a relação que o PT manteve com o governo. Se vier o embate, dizem, haverá resposta. E sai de baixo!...
Cadeiras
Na composição da chapa para deputado estadual, o PT vem com repeteco dos três parlamentares que já ocupam cadeiras na Assembleia de MS. A esses foram homologados mais 18 nomes das hostes petistas e três do PV.
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Do total daqueles que estão na disputa, quatro são mulheres, incluindo a candidata que vai disputar a reeleição. E uma vereadora de Campo Grande entra na briga, com intenção de alçar voo para alcançar um degrau mais alto.
Na mira
Depois de ver as apostas invadirem celulares, eventos e até conversas de família, a Assembleia Legislativa de MS decidiu colocar freio nos recursos públicos destinado às bets. O projeto impede propaganda oficial e até a contratação de pessoas ligadas às plataformas de apostas. A medida chega quando o vício em jogos preocupa, e muito, inúmeras famílias. Melhor tarde do que nunca. Afinal, se o Estado combate dependências, não faz muito sentido patrocinar quem vive delas.
Boné
O bloco das desistências já começou, pouco depois das convenções e quase no apagar das luzes para o registro das candidaturas, no dia 15. Quem puxou a fila foi o vereador Veterinário Francisco. Literalmente foi às lágrimas ao anunciar que renunciou a disputa para deputado estadual. Disse que é por motivos pessoais, mas maioria sabe que o motivo se chama falta de dindim e logística. Nos bastidores, fala-se que outros nomes estariam querendo seguir mesmo caminho. O da roça...
Mingau
As queixas dão conta de que prometeram estrutura, entregaram grupo de WhatsApp. A história política é mestre em mostrar que em eleição, quem não tem caldo vira mingau. E mingau ninguém quer na chapa. Assim, a debandada começa antes mesmo da campanha ir para as ruas. Candidato que jurava que iria “até o fim” tem trocado discurso por atestado médico. Outros inventaram viagem, problema de família, negócio novo. Tradução: não veio legenda, não veio verba, não veio voto. Candidatura fraca afoga até quem sabe nadar.
ANIVERSARIANTES
Luiz Antônio Saldanha Rodrigues,
Isa Amélia Sá e Silva de Azambuja,
João Geraldo Abussafi (Jota),
Maria Thereza Maia dos Santos,
Euclides Piva,
Maria Edilene Paiva Da Silva,
Eliane Salete Detoni Rocha,
Gerson Miyasato,
Laureane de Queiroz Schimidt,
Helena Molina,
Lucas Adriano Lucena Avalos,
Ricardo Saab Palieraqui,
Mário Roberto Serra Portugal,
José Carlos Viana,
Cláudia Maria Lopes,
Joaquin Diez Villanueva,
Francisco Pereira de Souza,
Adeli Rose Possetti de Souza Dias,
Nely Amaral Santos Velho,
Waldir Rodrigues de Vasconcellos,
Marisa Maia Selingardi Espíndola,
Eduardo Gauna,
Irma Aguilera,
Maria Licínia Tomé Verissimo Gonçalves,
Dra. Jussimar Mendes de Aquino,
Osmar Ferreira da Luz,
Alexandre Cezar Pavon,
Maurício Serrano Machado,
Cláudio Oliveira Sobral,
Dra. Vilma Fátima de Carvalho,
Rovilson Alves Correa,
Waldir Ramos de Mendonça,
Diogo Robalinho de Queiróz,
Vivian de Oliveira,
Mário Alberto Kruger,
Wladimir de Souza Volk,
Eurípedes Ferreira Falcão,
Eduardo Galhardo,
Terezinha da Glória Bettega Bergo,
Lana Stefani Rodrigues Lopes,
Umberto Machado Araripe,
Ângelo da Silva,
Selmira Fristch Rodrigues,
Adelina Brigatti Dias,
Daniela Eloiza Bruschi,
Jean Rossi Gomes da Silva,
Annelise Guizzo Couto Comparin,
Fernanda Ávila Tussi,
Antonio Humberto Alves Pinto,
Anna Maria Simões,
Danielle Camargo,
Luiz de Morais Botelho,
Vitor Luiz Fachini,
Eusébia Nascimento Cerenza,
Maria José Santos Ferreira,
Lauro Benjamin Corrêa Quadros,
Argeu Aparecido Ricci,
Valdir Ferreira Gonçalves,
Bernadete Costa da Silva,
Cristian Marques Lacerda,
Magno Fernando Garcia de Brito,
Delfim da Graça Leite,
Inocêncio José de Oliveira,
Jamil Natalio Abrão,
Naufel Elias Seba,
Zilka Pereira Rondon,
José Tamanaha,
Andrea Bernardo,
Dra. Flávia Midori Arakaki Ayres Tavares do Couto,
Christiane Ito Gorski,
Nilson de Paula Almeida,
Mariney Azevedo da Silva,
Caio Inácio do Amaral,
Débora Monteiro Saraiva,
Patrícia Pereira da Costa Nantes,
Dra. Marlene Coura,
Murilo da Silva Corrêa,
Eduardo Tsuneo Myashiro,
Helena Ayumi Gawa,
Orasil Romeu Bandini,
Vilma Helena Krawis Vilela,
Zenilda Mariola Eugenio,
Arnon de Souza Goes,
Luiz Fernandes Accurcio,
Renato do Nascimento,
Iuslaine Fortini de Figueiredo Silva,
Luiz Claudio Candido da Cunha,
Afonso José Souto Neto,
Clarice Tiemi Ojima,
Ronaldo Miranda de Barros,
Dr. Américo Geleilate,
Américo Monteiro Salgado,
Ariana Mosele,
Cláudia Abrahão Barbosa,
Victor Hugo Pietnozka Rodrigues,
Samuel Leenkon dos Santos,
David Mário Amizo Frizzo,
Eduardo Samuel Faustini,
Gilberto Júlio Sarmento,
Tatiana Adaila Alli Nogueira,
Hildebrando Carminati Neto,
Inês Aparecida Tozetti,
Dinorah Josephina Franco Giometti,
Renata Toscano de Brito Simões Corrêa,
Cláudia Suely Egito Thomé,
Sérgio Fabyano Bogdan,
Clédina Marinelli,
Carlos Camargo Arteman,
Fabiano Pinheiro Bernardon.
Colaborou com Tatyane Gameiro