Veja 6 exercícios físicos que podem ser feitos no trabalho

Diálogo

Por Ester Figueiredo ([email protected])

GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ - ESCRITOR COLOMBIANO

A vida não é a que a gente viveu,

e sim a que a gente recorda,

e como recorda para contá-la”.

FELPUDA

Em Corumbá, Pardal (Luiz Antonio da Silva), que deixou o ninho tucano para disputar a prefeitura, não conseguiu bater asas mais fortes para alçar voo e ficou para trás na disputa pelos votos. Ele tinha o apoio do atual titular da cadeira, Marcelo Iunes, que havia arrepiado as penas contra as lideranças do PSDB estadual para bancar o pupilo e deu no que deu. Porém, Pardal não ficou ao léu.

pois está alojado em outro ninho: foi nomeado pelo padrinho em importante cargo na administração municipal. Como se vê...

Sem sucesso

Em Sidrolândia, seu principal reduto eleitoral, o deputado estadual Gerson Claro (PP) não conseguiu ajudar a reeleger a prefeita Vanda Camilo, do seu partido. Mais

Isso, apesar de todos os esforços durante a campanha. Um dos problemas enfrentados foi o escândalo do desvio de recursos na sua administração e que teve, segundo as investigações, o genro da gestora como responsável.

A brasileira Bia Haddad está na lista das 10 melhores tenistas do mundo, subindo duas posições e ocupando o 10º lugar no ranking, que foi atualizado no dia 14 pela Women’s Tennis Association (WTA). A classificação oficial ordena as tenistas profissionais

de acordo com seu desempenho em torneios. Só neste ano, ela já ganhou mais de R$ 10 milhões em premiações e também coleciona patrocínios com diversas marcas, como a marca de joias Tiffany, o Itaú Personnalité, a empresa de materiais esportivos Joma, a empresa Engie, de energia renovável, entre outras, além da parceria com a organização social Rede Brasil Tênis.

Dr. Ricardo Ayache e Dr. Alvaro Hilgert

Andréia Horta e Ravel Andrade

Pulando fora

Apesar de ter sido presidente da Câmara Municipal da Capital e ainda secretário de Governo da prefeita Adriane Lopes, o vereador João Rocha (PP) não foi reeleito. Uma de suas primeiras medidas políticas, depois da nova realidade, foi anunciar apoio à candidata Rose Modesto (União Brasil), e não à Adriane Lopes, do seu partido. Para não ficar muito feio, ele está deixando a liderança do PP naquela Casa.

Parceiros

A escolha de João Rocha não é por acaso. Em 2020, ele era vereador e Rose Modesto, deputada federal, ambos do PSDB, quando decidiram disputar a Prefeitura de Campo Grande, ela na cabeça de chapa e ele como vice. Houve resistência das lideranças tucanas, que decidiram apoiar, naquela época, a candidatura à reeleição de Marcos Trad. Desgostosos, ambos deixaram o ninho. Neste segundo turno, voltaram a se unir.

Estratégia

O fato de o deputado estadual Lídio Lopes ter orientado as pessoas a votarem no então candidato à reeleição para a Câmara Federal Vander Loubet, do PT, nas eleições de 2022, tem sido usado pelos marqueteiros da candidata Rose Modesto. Ele é o marido da prefeita Adriane Lopes, e a estratégia dos adversários é tentar esvaziar o discurso dela de ser representante da direita, pois, no caso, teria em casa um simpatizante do petismo, cuja ideologia é contrária à linha conservadora.

ANIVERSARIANTES

*Colaborou Tatyane Gameiro