Vereador vem atuando muito bem como amigo da onça. Dito-cujo critica que... Leia na coluna de hoje

Pedro Bial - Jornalista brasileiro
"Não existe falta de tempo, existe falta de interesse. Porque quando a gente quer mesmo, a madrugada vira dia. Quarta-feira vira sábado e um momento vira oportunidade”.
FELPUDA
Vereador vem atuando muito bem como amigo da onça. Dito-cujo critica que só a gestão da prefeita Adriane de quem ele se diz aliado, mas ao mesmo tempo, garante que “ela vai ser derrubada do cargo”. Em plenário, nobre edil elevou o tom das cobranças e tem feito acusações e questionamentos. Aparentemente, a estratégia é provocar reações dos colegas, que até agora vêm preferindo manter distância da confusão e sem nenhuma disposição para entrar no embate. Como diria vovó: “Nada como um dia após o outro...”
Trabalhão
Na última semana antes da eleição, a Polícia Federal teve trabalho dobrado para conter a compra
de votos em Mato Grosso do Sul, e de quebra, estragou a festa de candidatos que tentaram garantir o eleitor no dinheiro vivo. É um crime que atravessa décadas, apesar dos repetidos alertas.
Mais
Alguns nomes conhecidos, que passaram a campanha discursando sobre transparência e honestidade, deram com os burros n’água e agora vão gastar um bom tempo se explicando. A maior parte das ocorrências foram registradas no Nordeste.
Fatura
Dos 12 vereadores da Capital que tentaram uma vaga na Assembleia Legislativa, apenas André Salineiro (PL) chegou lá, com 28 mil votos. Os demais amargaram a derrota. Analistas de plantão apontam o desgaste da Câmara Municipal diante do abandono de Campo Grande , com problemas pipocando por todos os lados e a buraqueira tomando conta das ruas. Em bom português: população cobrou a fatura da inércia e reprovou os nobres edis nas urnas.
Recorde
Mato Grosso do Sul registrou a maior taxa de abstenção entre todos os estados brasileiros, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). No total, 483.210 eleitores, ou 23,87% do eleitorado, não compareceram às seções para votar. No Brasil, 33 milhões de eleitores não compareceram. “Vamos aperfeiçoar mecanismos disponíveis para reduzir esses números já no segundo turno para a eleição presidencial”, afirmou o presidente do TSE, ministro Kassio Nunes Marques.
Colheita
Os ex-prefeitos Odilon Ribeiro (PL), de Aquidauana, Ângelo Guerreiro (PSDB), de Três Lagoas, e Hélio Peluffo (PP), de Ponta Porã, garantiram mandatos. Os três contaram com as bênçãos do senador eleito Reinaldo Azambuja e do governador reeleito Eduardo Riedel, assim como tantos outros candidatos. Sinal de que o MS segue com o grupo que governa o Estado há oito anos e deverá manter essa toada até 2030. Pesou também o desempenho dos três em seus municípios, que deixaram as prefeituras com alta aprovação popular. A colheita veio na hora certa.
ANIVERSARIANTES
- Eclair Socorro Nantes Vieira,
- André Luiz Scaff,
- Diná Pontes de Oliveira Álvares Ferreira,
- Francisco José Albuquerque Maia Costa,
- Idete Miranda Balbuena Yule,
- Emerson Paulo Barbosa,
- Oswaldo Filizola,
- Valdomiro Fernandes,
- Anderson Wallace da Silva Pereira,
- Dr. Elias César Kesrouani,
- Paulo Essir,
- Sérgio Ferreira de Ornelas,
- Lucia Maria Nunes,
- Giulia Batista,
- Eduardo Marega de Souza,
- Luciana Baseggio,
- José de Mello,
- José Flávio Gonçalves de Oliveira,
- Lucia Maria Nunes,
- Ana Claudia Zamban,
- Celso Nicolau Albuquerque,
- Geraldo Ramón Pereira,
- Sandra Aparecida Lopes,
- Yuri Garcia Anjos,
- Rubens Salim Saad,
- Arlindo de Almeida,
- Andréa Cássia Neves de Azevedo,
- Dr. Alcides Higa,
- Darcy Lourdes Rondon,
- Paulo Roberto Braga,
- Elesbão Munhoz,
- Ulisses Pinto de Almeida,
- José Alves Ferreira,
- Mário Márcio Salomão Budib,
- Angelo Capela Mendonça,
- Ingrid do Carmo Godoy,
- Simone de Albuquerque,
- Jânio Pereira Padilha,
- Jaci Guimarães Freire,
- Albany Ferreira de Souza,
- llto D’Oliveira Mariano,
- Dr. Valdir Teles da Silva,
- Elaine Cristina de Araújo,
- Jair da Silva Almeida,
- Mário Augusto Wanderley Xavier,
- Marineide Guerreiro Ramos,
- George Jaime Teixeira,
- Jacy Duailibi,
- Aldo Conceição,
- Eliasze Luizo Guimarães,
- Geralda Berte Silva,
- Jorge Luiz Gigolotti,
- Nora Nei de Almeida,
- Cássia Liz Andrade,
- Denise Andrade,
- Eloisa Costa Berro,
- Zoé Souza de Abreu,
- Ademar Antonio da Silva,
- Valmir Inácio de Souza,
- Karina Rios Ribeiro,
- Álvaro Garcia Souza,
- Luzia Maria Teixeira,
- Samuel Fernandes Correia,
- Paula Nunes de Souza,
- Tatiane Nobue Iseki,
- Ademir Alves de Paula,
- José Gomes de Oliveira,
- Padre José Marinoni,
- Lione Kaviski Peixoto,
- João Lemos Sandy,
- Nelson Alves Coimbra,
- Aparecida Macedo Vieira,
- Denise Regina Madureira,
- Neusa Pinheiro,
- Eliane Neves dos Santos,
- Fábio Ferreira Gomes,
- Jainara Fabrícia Santos da Costa,
- Maximiliano Barros Rodrigues,
- Ederson Silva Costa,
- Larissa de Barros,
- Terezinha Moranti,
- Elias Razuk Jorge Filho,
- Lino Omar Castilho Mendes,
- José Augusto Maia Vasconcellos,
- Soraya Maria Vieira da Silva Gabriel Ribeiro,
- Olimpio Alves dos Reis,
- Paulo Sérgio Soares,
- Anderson Umada Monteiro,
- Daniela Wanderley Ouriveis Mendes de Oliveira,
- Maria de Fátima Salles,
- Aroldo Ferreira Galvão,
- Feliciano Marcos de Brito,
- Juliana Guimarães Teodoro,
- Maria Regina Martinelli Benez,
- Antonio da Silva Domingos,
- Delfio Cabreira,
- Sérgio Atilio Chiavoloni,
- José Roberto Mauro,
- Cristiane Pereira da Silva,
- Karina Herculano da Silva,
- João Correa Filho,
- Paula Silva Sena Capuci,
- Ildeu Leandro Souza,
- Sandra Maria Cáceres Barbosa,
- Marley Jara,
- Vanira Conceição Paulista,
- Sami Mahmud Alawi,
- Edson Martins de Araújo.
Colaborou com Tatyane Gameiro