Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Correio B

Diálogo

Vereador vem atuando muito bem como amigo da onça. Dito-cujo critica que... Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta quarta-feira (7)

Ester Figueredo

07/10/2026 - 00h02
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Pedro Bial - Jornalista brasileiro

"Não existe falta de tempo, existe falta de interesse. Porque quando a gente quer mesmo, a madrugada vira dia. Quarta-feira vira sábado e um momento vira oportunidade”.

FELPUDA 

Vereador vem atuando muito bem como amigo da onça. Dito-cujo critica que só a gestão da prefeita Adriane de quem ele se diz aliado, mas ao mesmo tempo, garante que “ela vai ser derrubada do cargo”. Em plenário, nobre edil elevou o tom das cobranças e tem feito acusações e questionamentos. Aparentemente, a estratégia é provocar reações dos colegas, que até agora vêm preferindo manter distância da confusão e sem nenhuma disposição para entrar no embate. Como diria vovó: “Nada como um dia após o outro...”

Trabalhão

Na última semana antes da eleição, a Polícia Federal teve trabalho dobrado para conter a compra 
de votos em Mato Grosso do Sul, e de quebra, estragou a festa de candidatos que tentaram garantir o eleitor no dinheiro vivo. É um crime que atravessa décadas, apesar dos repetidos alertas.

Mais

Alguns nomes conhecidos, que passaram a campanha discursando sobre transparência e honestidade, deram  com os burros n’água e agora vão gastar um bom tempo se explicando. A maior parte das ocorrências foram registradas  no Nordeste.

Marcos Moreno de Lima e Ada Maria Pereira Tincani de LimaMarcos Moreno de Lima e Ada Maria Pereira Tincani de Lima - Foto: Studio Vollkopf

 

Donata MeirellesDonata Meirelles - Foto: Lu Prezia

Fatura

Dos 12 vereadores da Capital que tentaram uma vaga na Assembleia Legislativa, apenas André Salineiro (PL) chegou lá, com 28 mil votos. Os demais amargaram a derrota. Analistas de plantão apontam o desgaste da Câmara Municipal diante do abandono de Campo Grande , com problemas pipocando por todos os lados e a buraqueira tomando conta das ruas. Em bom português: população cobrou a fatura da inércia e reprovou os nobres edis nas urnas. 

Recorde

Mato Grosso do Sul registrou a maior taxa de abstenção entre todos os estados brasileiros, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). No total, 483.210 eleitores, ou 23,87% do eleitorado, não compareceram  às seções  para votar. No Brasil, 33 milhões de eleitores não compareceram. “Vamos aperfeiçoar mecanismos disponíveis para reduzir esses números já no segundo turno para a eleição presidencial”, afirmou o presidente do TSE, ministro Kassio Nunes Marques. 

Colheita

Os ex-prefeitos Odilon Ribeiro (PL), de Aquidauana, Ângelo Guerreiro (PSDB), de Três Lagoas, e Hélio Peluffo (PP), de Ponta Porã, garantiram mandatos. Os três contaram com as bênçãos do senador eleito Reinaldo Azambuja e do governador reeleito Eduardo Riedel, assim como tantos outros candidatos. Sinal de que o MS segue com o grupo que governa o Estado há oito anos e deverá manter essa toada até 2030. Pesou também o desempenho dos três em seus municípios, que deixaram as prefeituras com alta aprovação popular. A colheita veio na hora certa.

ANIVERSARIANTES 

  • Eclair Socorro Nantes Vieira, 
  • André Luiz Scaff,   
  • Diná Pontes de Oliveira Álvares Ferreira, 
  • Francisco José Albuquerque Maia Costa,    
  • Idete Miranda Balbuena Yule, 
  • Emerson Paulo Barbosa,
  • Oswaldo Filizola,
  • Valdomiro Fernandes,
  • Anderson Wallace da Silva Pereira,
  • Dr. Elias César Kesrouani, 
  • Paulo Essir,
  • Sérgio Ferreira de Ornelas,
  • Lucia Maria Nunes,
  • Giulia Batista,
  • Eduardo Marega de Souza,
  • Luciana Baseggio,
  • José de Mello,
  • José Flávio Gonçalves de Oliveira,
  • Lucia Maria Nunes,
  • Ana Claudia Zamban,
  • Celso Nicolau Albuquerque,
  • Geraldo Ramón Pereira,  
  • Sandra Aparecida Lopes,
  • Yuri Garcia Anjos,
  • Rubens Salim Saad,
  • Arlindo de Almeida,
  • Andréa Cássia Neves de Azevedo,
  • Dr. Alcides Higa,     
  • Darcy Lourdes Rondon,
  • Paulo Roberto Braga,
  • Elesbão Munhoz,
  • Ulisses Pinto de Almeida,          
  • José Alves Ferreira,            
  • Mário Márcio Salomão Budib,                      
  • Angelo Capela Mendonça,
  • Ingrid do Carmo Godoy,           
  • Simone de Albuquerque,             
  • Jânio Pereira Padilha, 
  • Jaci Guimarães Freire,               
  • Albany Ferreira de Souza,            
  • llto D’Oliveira Mariano,                
  • Dr. Valdir Teles da Silva, 
  • Elaine Cristina de Araújo,            
  • Jair da Silva Almeida,        
  • Mário Augusto Wanderley Xavier, 
  • Marineide Guerreiro Ramos,             
  • George Jaime Teixeira,          
  • Jacy Duailibi,                     
  • Aldo Conceição,               
  • Eliasze Luizo Guimarães,            
  • Geralda Berte Silva,                  
  • Jorge Luiz Gigolotti,          
  • Nora Nei de Almeida,           
  • Cássia Liz Andrade,                    
  • Denise Andrade,               
  • Eloisa Costa Berro,
  • Zoé Souza de Abreu,    
  • Ademar Antonio da Silva,          
  • Valmir Inácio de Souza,
  • Karina Rios Ribeiro,                
  • Álvaro Garcia Souza,                 
  • Luzia Maria Teixeira,     
  • Samuel Fernandes Correia,
  • Paula Nunes de Souza,             
  • Tatiane Nobue Iseki,            
  • Ademir Alves de Paula,             
  • José Gomes de Oliveira,  
  • Padre José Marinoni, 
  • Lione Kaviski Peixoto, 
  • João Lemos Sandy,                 
  • Nelson Alves Coimbra,            
  • Aparecida Macedo Vieira,        
  • Denise Regina Madureira,          
  • Neusa Pinheiro,                   
  • Eliane Neves dos Santos,
  • Fábio Ferreira Gomes,             
  • Jainara Fabrícia Santos da Costa,
  • Maximiliano Barros Rodrigues,
  • Ederson Silva Costa,
  • Larissa de Barros,
  • Terezinha Moranti,
  • Elias Razuk Jorge Filho,
  • Lino Omar Castilho Mendes,
  • José Augusto Maia Vasconcellos,
  • Soraya Maria Vieira da Silva Gabriel Ribeiro,
  • Olimpio Alves dos Reis,
  • Paulo Sérgio Soares,
  • Anderson Umada Monteiro,
  • Daniela Wanderley Ouriveis Mendes de Oliveira,
  • Maria de Fátima Salles,
  • Aroldo Ferreira Galvão, 
  • Feliciano Marcos de Brito,
  • Juliana Guimarães Teodoro,
  • Maria Regina Martinelli Benez,
  • Antonio da Silva Domingos,
  • Delfio Cabreira,
  • Sérgio Atilio Chiavoloni,
  • José Roberto Mauro,
  • Cristiane Pereira da Silva,
  • Karina Herculano da Silva,
  • João Correa Filho,
  • Paula Silva Sena Capuci,
  • Ildeu Leandro Souza,
  • Sandra Maria Cáceres Barbosa,
  • Marley Jara,
  • Vanira Conceição Paulista,
  • Sami Mahmud Alawi,
  • Edson Martins de Araújo.

Colaborou com Tatyane Gameiro

SAÚDE

Emagrecer não é só perder peso

No Congresso Brasileiro de Nutrologia, especialista alerta para preservação de músculos, ossos e intestino durante uso de GLP-1

05/10/2026 08h30

Compartilhar
Dr. Luiz Luna defende o cuidado com a preservação de músculos, ossos e intestino durante o tratamento da obesidade

Dr. Luiz Luna defende o cuidado com a preservação de músculos, ossos e intestino durante o tratamento da obesidade Divulgação

Continue Lendo...

A redução do peso na balança não é suficiente para determinar se um tratamento contra a obesidade está sendo bem-sucedido.

Durante o processo de emagrecimento, especialmente com o uso de medicamentos incretínicos, como os análogos do GLP-1, também é necessário acompanhar o que está sendo perdido: gordura, músculo ou até mesmo massa óssea.

O alerta foi um dos principais pontos discutidos pelo nutrólogo Dr. Luiz Luna durante o Simpósio Satélite Momenta, que abordou o tema A Era do GLP-1: repensando o suporte ao músculo, osso e intestino na jornada de emagrecimento, realizado durante o Congresso Brasileiro de Nutrologia (CBN) deste ano, entre os dias 24 e 26 de setembro.

Segundo o especialista, os medicamentos de alta potência utilizados no tratamento da obesidade podem proporcionar perda significativa de peso, mas parte dessa redução pode ocorrer às custas de massa magra.

Por isso, a preocupação atual da medicina não está apenas em quanto o paciente emagrece, mas em como esse emagrecimento acontece.

“O problema não é só o paciente emagrecer, é como o nosso paciente vai emagrecer”, afirma Luna.

A preservação da massa muscular ganha importância porque o músculo está diretamente relacionado à funcionalidade, à força e à saúde metabólica.

A redução excessiva dessa estrutura pode trazer consequências para a autonomia do paciente e, de acordo com o nutrólogo, estar associada a desfechos desfavoráveis, inclusive cardiovasculares e cognitivos.

“Não tem muito sentido emagrecer sem checar a saúde óssea, a saúde muscular”, explica.

MASSA ÓSSEA

A relação entre músculo e osso foi outro ponto central da discussão. Durante o processo de emagrecimento, a redução de massa muscular pode ser acompanhada por alterações na saúde óssea. Luna resume essa relação de maneira direta: “Pouco músculo caminha de mãos dadas com pouco osso”.

O acompanhamento da massa óssea é especialmente importante porque, segundo o médico, marcadores de reabsorção óssea utilizados na avaliação desses pacientes podem indicar alterações durante o processo de perda de peso.

A preocupação aumenta quando há redução importante de massa muscular, já que a combinação pode elevar o risco de quedas e fraturas.

Em pacientes acima dos 60 anos, pode ocorrer a chamada obesidade sarcopênica, caracterizada pela presença simultânea de excesso de gordura e baixa quantidade de músculo. Nessa situação, a perda adicional de massa magra pode ter consequências ainda maiores.

Luna ressalta que a idade, por si só, não impede o uso de medicamentos incretínicos quando há indicação.

O tratamento, porém, precisa ser acompanhado de maneira cuidadosa. Para esses pacientes, o médico destaca a importância de avaliar regularmente a força muscular e composição corporal, inclusive por métodos como a bioimpedância.

“O idoso tem mais chance de perder massa magra”, afirma. Por isso, segundo ele, a utilização de medicamentos nessa população deve ser individualizada e acompanhada de perto.

TRATAMENTO

A possibilidade de perda muscular durante o emagrecimento não está restrita aos medicamentos. Luna explica que qualquer processo de restrição calórica pode provocar redução de massa magra, já que o organismo não consegue direcionar a perda exclusivamente para a gordura.

A utilização de medicamentos de alta potência pode potencializar essa perda, tornando ainda mais importante a adoção de estratégias para preservar o músculo.

Nesse contexto, dois elementos ganham destaque: exercício físico e alimentação adequada, especialmente a ingestão de proteínas.

Segundo o nutrólogo, pacientes que não estimulam a musculatura por meio de exercícios resistidos, como a musculação, e que não têm uma oferta proteica adequada tendem a apresentar maior perda de massa muscular.

O médico também cita a correção de deficiências nutricionais e, quando houver indicação profissional, o uso de suplementos com evidências científicas, como proteína e creatina, como parte do cuidado individualizado.

A avaliação da composição corporal deve acompanhar a evolução do tratamento. Para Luna, não basta observar o número apresentado pela balança. É necessário verificar periodicamente a quantidade de músculo e gordura e utilizar essas informações para orientar a progressão ou redução das doses dentro dos parâmetros estabelecidos para cada medicamento.

EFEITOS INTESTINAIS

Os medicamentos incretínicos podem reduzir a velocidade do trânsito gastrointestinal, o que faz com que sintomas como constipação sejam frequentes entre os pacientes.

O tratamento desse problema, entretanto, não deve ser igual para todos. Luna explica que existem diferentes tipos de constipação e que a estratégia precisa levar em consideração as características de cada paciente.

“Nem todo paciente constipado é tratado da mesma forma”, explica.

Uma das dificuldades está justamente no uso indiscriminado de fibras. Em determinados pacientes, a lentificação do trânsito intestinal pode fazer com que uma quantidade elevada de fibras provoque distensão abdominal e cólicas, em vez de simplesmente resolver o problema.

Além da constipação, o médico destaca a necessidade de acompanhar possíveis alterações na microbiota intestinal e outros sintomas gastrointestinais. Esses efeitos podem interferir na qualidade de vida e, em alguns casos, contribuir para que o paciente abandone o tratamento.

BONS HÁBITOS SÃO FUNDAMENTAIS

Apesar da expansão das terapias contra a obesidade, Luna explica que nenhum medicamento deve ser encarado como solução isolada. A base do tratamento continua sendo a mudança do estilo de vida, com alimentação adequada e aumento do gasto energético por meio da atividade física.

“O que a gente vê é o paciente nos procurando com esperança de que o remédio vai fazer milagre”, relata.

Para o nutrólogo, a abordagem da obesidade precisa ser multidisciplinar, já que a doença pode envolver diferentes fatores metabólicos, endocrinológicos, comportamentais e psicológicos.

Dependendo das características do paciente, podem participar do tratamento médico, nutricionista, educador físico e psicólogo.

Um exemplo é o chamado comer emocional, quando a alimentação aparece como resposta a sentimentos como tristeza ou ansiedade. Nesses casos, o acompanhamento psicológico pode ser fundamental para trabalhar o mecanismo que contribui para a manutenção da obesidade.

Luna compara o tratamento à construção de uma casa: antes do acabamento, é preciso construir a fundação. “A fundação é a mudança do estilo de vida”, resume.

DOENÇA CRÔNICA

Segundo o nutrólogo, um dos principais problemas do tratamento contra a obesidade ocorre quando o paciente encara o medicamento como uma intervenção temporária: emagrece, interrompe o uso e espera que o resultado permaneça automaticamente.

Para Luna, esse entendimento ignora a característica crônica da obesidade. Quando o tratamento é interrompido, o organismo pode voltar a favorecer o ganho de peso.

“Se o paciente para o tratamento, ele ganha peso”, afirma.

O médico defende que essa conversa aconteça desde a primeira consulta. O paciente precisa compreender a natureza crônica da doença e participar das decisões relacionadas ao tratamento.

Para ele, a chamada decisão compartilhada é um princípio fundamental: o profissional não deve simplesmente impor uma conduta, mas o paciente também não deve chegar ao consultório exigindo determinada medicação com base apenas em informações obtidas fora do acompanhamento médico.

A relação de confiança, segundo Luna, é particularmente importante porque muitas pessoas com obesidade chegam ao consultório depois de sucessivas tentativas frustradas de emagrecimento e carregam experiências de culpa e estigma.

“Esse paciente já vem sofrido”, diz. “A gente precisa acolher e conscientizar”.

NOVOS MEDICAMENTOS

O cenário da farmacoterapia da obesidade também está em transformação, com novas moléculas e combinações hormonais em desenvolvimento. Luna cita medicamentos que atuam em diferentes vias metabólicas e afirma que novas opções devem chegar ao tratamento da doença.

Ainda assim, ele ressalta que a chegada de novas terapias não muda o princípio básico do cuidado.

“Apesar de qualquer remédio que venha a aparecer, nada vai substituir o pilar básico, que é dieta e exercício”, afirma.

diálogo

Ex-cabecinha coroada parece não ter aprendido nada com os próprios tropeços...Leia na coluna de hoje

Confira a coluna Diálogo desta segunda-feira (5)

05/10/2026 00h01

Compartilhar

Continue Lendo...

Franklin Roosevelt - estadista americano

"As pessoas perguntam qual é a diferença
entre um líder e um chefe. O líder trabalha a descoberto,
o chefe trabalha encapotado. O líder lidera, o chefe guia”

Felpuda

Ex-cabecinha coroada parece não ter aprendido nadinha com os próprios tropeços de outrora, pois está enrolado novamente em atos que alguns gostam de definir como “pecado de alcova”. Desta vez, porém, o roteiro saiu do controle e o “melhor amigo” virou “desafeto declarado”. Aí, em meio ao caos familiar, o marido traído promete jogar, digamos, “m... no ventilador”. A “romântica história” ainda não ganhou as ruas, porque figurinha vem tentando resolver tudo debaixo do maior quieto. Há quem garanta que o tal Don Juan tupiniquim caiu do cavalo e rolou numa grota cercada de espinhos. Afe!

Nova data

O governador e o vice-governador eleitos neste ano tomarão posse no dia 6 de janeiro de 2027. Até então, isso ocorria no dia 1º de janeiro de cada ano. Em novembro de 2025, a Assembleia Legislativa de MS aprovou proposta de emenda constitucional.

Mais

O autor do projeto, deputado José Teixeira, apresentou justificativa de que o Congresso Nacional também havia aprovado, em 2021, uma emenda constitucional estabelecendo a data para todos os governadores e os vices assumirem os cargos. Assim sendo...

Neiba Ota e Múcio Marinho
Roberta Miranda

Sem essa

Aquelas figurinhas com currículos mais do que duvidosos e acostumadas a pegar carona nas tragédias ambientais das queimadas no Pantanal, promovendo vaquinha virtual em busca de grana para engrossar as contas pessoais, estão, digamos, “sem chão”. As chuvas chegaram mais cedo e as tais ameaças de grandes incêndios na planície pantaneira – pelo menos por enquanto – estão longe. A natureza agradece. É cada uma...

Mais cedo

O calendário deste ano vai mudar a data de pagamento da segunda parcela do 13º salário de milhões de trabalhadores. Isso porque o prazo tradicional, dia 20 de dezembro, cairá num domingo. Por isso, as empresas terão de antecipar o pagamento para sexta-feira, dia 18 de dezembro, último dia útil antes do vencimento. Dessa forma, o trabalhador deverá receber a segunda parcela do 13º antes da data tradicional.

"Pendurados"

O comprometimento de renda das famílias atingiu 49,9% em fevereiro, o maior nível da série histórica do Banco Central, iniciada em 2005. Segundo a CNC, os gastos das famílias com apostas cresceram 500% em três anos, e a entidade estima que a inadimplência associada às bets retirou R$ 143 bilhões do varejo entre janeiro de 2023 e março deste ano. Estudo do Ibevar, com a FIA, aponta as apostas como principal fator associado ao endividamento familiar, com impacto quase duas vezes maior que o dos juros e do crédito. Pode?

Aniversariantes

  • José Belga Assis Trad,
  • Irenice Costa Corrêa,
  • Leandro de Oliveira Ristow,
  • Claudia Gouveia,
  • Dr. João Jackson Duarte,
  • Nori de Carvalho,
  • Angelo José Bortoluzzi,
  • Jorge Lopes Cáceres,
  • Paulo Francisco Coimbra Pedra,
  • José Rodrigues Dias,
  • Antonio de Figueiredo Brito,
  • Laura Rose Navarro Campos,
  • Clair Regina de Souza,
  • Ronaldo Serrou da Silva,
  • Glaucy Stella Garcia de Andrade,
  • Luciano Hofmann,
  • Ana Cristina Fleitas Pereira,
  • Paulo dos Santos Santiago,
  • Izanélio José Rezende,
  • Antonio Pereira Marques,
  • Manuel Ferreira da Costa Moreira,
  • Arildo Espindola Duarte,
  • Edmilson Luchese,
  • Tânia Lourdes Carneiro Cândido,
  • Dra. Kátia Dutra do Souto de Arruda Alves,
  • Angela Maria Oselane,
  • Dr. Orcidney Aparecido Bissoli,
  • Dra. Judith Amaral Lageano,
  • Dr. Vaneli Fabrício de Jesus Gouliouras,
  • Sônia Aparecida da Costa Moreira,
  • Vanessa Hoffmann Boretti,
  • Belkiss Galando Gonçalves Nantes,
  • Stéfany Mendonza Duarte,
  • Augusto Tinoco Barbosa Filho,
  • Marlene Cândida Maneta de Jesus,
  • Dr. Fernando José Barauna Recalde,
  • Sônia Pereira da Silva Marques,
  • Raquel Arakaki,
  • Advaldo Barbosa Furquim,
  • Cândido Ottoni,
  • Geovani Luchiene Antunes Gadelone,
  • Mario Marcio de Arruda,
  • Neusa Maria Sobral,
  • Rodrigo Barbosa de Oliveira,
  • Elisângela Rossetto,
  • Cleise Wolf Fedrizzi,
  • Valmiro Nunes de Oliveira,
  • Cláudio Henrique Bergamin Fabris,
  • Ramona Gomes Jara,
  • Carlito Araújo Gomes,
  • João Martins Coelho,
  • Silvana Frei Silva,
  • Leila Brandão Monteiro,
  • Osvaldo Jordão Secco Thomé,
  • José Joaquim Sena de Jesus,
  • Oswaldo Maciel Chama,
  • Ludmila Lemes Nogueira,
  • Jorge Tatsuo Miyashiro,
  • Eduardo Henrique França,
  • Almir José Felski,
  • Mário Mitsuo Shiguematsu,
  • Euleotero Corsino,
  • Márcia Afonso Oliveira,
  • Wilma Martins de Souza,
  • Flaviano Ramos da Rosa,
  • Gustavo Ribeiro Albres,
  • Regina Hernandez Dibo Nacer,
  • José Roberto Lima,
  • Fabrina Bigaton,
  • Maha Ali Tarchichi Hamie,
  • Sílvia Pereira da Silva,
  • Carla Rafaela Devechi,
  • Lenira de Almeida,
  • Vivianne Ramos,
  • Palmira Tomikawa Tokeshi,
  • Jeanne Saldanha dos Santos,
  • Eliane Alves dos Santos,
  • Oscar Ferreira Campos,
  • Jorge Luiz Rolim,
  • Jacob Nogueira Benevides Pinto,
  • Maria Oly Paula de Freitas,
  • Ana Karla Oliveira Souza,
  • Fabricio Stivanelli Matheussi,
  • Claudia Elisa Melo Hodgson,
  • Cintia Couto,
  • Paulo Tibana,
  • Emilia Maria Cândido da Silva,
  • Maria Bugosi,
  • Clementino Ferreira Brites Filho,
  • Elio Robalinho Pereira Junior,
  • Nelson Paschoalotto,
  • Rodrigo Vieira,
  • Maria Herminia Rodrigues Kasecker,
  • Ricardo de Melo Alves,
  • Leila de Arruda Coelho,
  • Danilo Vargas Junior,
  • Márcio Alexandre da Guila Back,
  • Chaiane Pereira da Silva,
  • João dos Santos Pinheiro Filho,
  • Melissa Azussa Kudo,
  • Ricardo Mendes Miranda,
  • Aracy Scaffa Chelotti,
  • Juliana da Cruz Terra,
  • Sirlene Acosta da Conceição Dezorzi,
  • Elaine Brescianini Arantes da Silva,
  • Paulo Cezar Santos do Valle.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Governo de MS cria feriadão em outubro e servidor terá 4 dias de folga
descanso

/ 16 horas

Governo de MS cria feriadão em outubro e servidor terá 4 dias de folga

2

IMPCG adota aberração e nega aposentadoria alegando excesso de idade
contradição

/ 13 horas

IMPCG adota aberração e nega aposentadoria alegando excesso de idade

3

Resultado da Lotomania de ontem, concurso 2984, segunda-feira (05/10): veja o rateio
LOTERIAS

/ 17 horas

Resultado da Lotomania de ontem, concurso 2984, segunda-feira (05/10): veja o rateio

4

Presidência da Assembleia abre disputa entre deputados do PL
SUCESSÃO NA ALEMS

/ 18 horas

Presidência da Assembleia abre disputa entre deputados do PL

5

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3797, segunda-feira (05/09): veja o rateio
LOTERIAS

/ 17 horas

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3797, segunda-feira (05/09): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Empresas também fracassam pelas decisões que adiam
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

Empresas também fracassam pelas decisões que adiam
Prova de vida, cidadania e previdência: quando o Estado deixa de exigir do cidadão o que já sabe
direito previdenciário

/ 5 dias

Prova de vida, cidadania e previdência: quando o Estado deixa de exigir do cidadão o que já sabe
Por que, no Brasil, quando a empresa quebra, o dono quebra junto?
Exclusivo para Assinantes

/ 6 dias

Por que, no Brasil, quando a empresa quebra, o dono quebra junto?
Toda empresa ensina, mesmo quando não treina
Exclusivo para Assinantes

/ 29/09/2026

Toda empresa ensina, mesmo quando não treina