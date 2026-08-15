Você sabia que descolorir cílios pode perfurar os olhos?

A moda de descolorir cílios e até sobrancelhas começou nos desfiles de grifes de luxo e rapidamente viralizou entre influencers do TikTok. Usar descolorante para corpo ou cabelo nos olhos é muito perigoso, afirma o oftalmologista Leôncio Queiroz Neto, diretor executivo do Instituto Penido Burnier.
Isso porque, explica, mesmo que o produto não penetre no olho, as glândulas que produzem a camada oleosa da lágrima estão localizadas na borda das pálpebras superior e inferior.
“Por isso, a prática pode causar olho seco crônico, blefarite, terçol, calázio, queda e quebra dos cílios, dermatite de contato na pele ao redor dos olhos, alergia, edema e descamação das pálpebras,” salienta.
Quando o descolorante penetra no olho as alterações são ainda mais graves. Entre elas, o especialista destaca: Queimadura química na córnea e conjuntiva, inflamação e risco de opacidade; Erosão e úlcera na córnea; Lesão no limbo, área que forma um anel ao redor da córnea onde ficam células-tronco importantes para o restabelecimento da lente externa do olho.
Primeiros sintomas
O especialista que também é membro do CBO (Conselho Brasileiro de Oftalmologia) afirma que os primeiros sinais de queimadura química nos olhos pelo descolorante são: dor intensa, vermelhidão, ardência no olho e na pálpebras, sensação de corpo estranho, visão embaçada, inchaço nas pálpebras, lacrimejamento e dificuldade de manter os olhos abertos.
Queiroz Neto conta que uma paciente resolveu seguir a ‘trend’ e entrou em contato para saber o que podia diminuir a intensa dor em um dos olhos.
“Passei a ela o passo a passo dos primeiros socorros quando o olho sofre uma queimadura química e a orientei para ir ao hospital logo após esta primeira higienização’ pontua. Quanto antes a água oxigenada e o descolorante forem completamente eliminados do globo ocular maior é a chance de não ter lesões oculares graves.
Passo a passo da higienização
As dicas do oftalmologista para eliminar descolorantes e outras substâncias tóxicas da superfície do olho são:
Incline a cabeça ligeiramente para baixo, tombe a cabeça para o lado oposto ao olho contralateral, puxe a pálpebra superior com o dedo indicador para cima e a inferior para baixo com o polegar para formar uma bolsa e garantir que a água entre embaixo das pálpebras onde os produtos costumam acumular e lave com água corrente continuamente, do canto interno para o externo por 15 a 20 minutos.
Durante a limpeza Queiroz Neto orienta fazer movimentos circulares, verticais e horizontais com os olhos para que a água se espalhe por todos os cantos.
Tratamento clínico
O tratamento de queimaduras químicas nos olhos varia conforme a gravidade de cada caso, pontua. Pode incluir: Irrigação abundante no atendimento médico, muitas vezes com anestésico tópico para permitir abrir o olho;
Remoção de resíduos presos sob as pálpebras; Colírios antibióticos para prevenir infecção; Lubrificantes sem conservantes e, em alguns casos, soro autólogo para ajudar a regeneração;
Colírios cicloplégicos para aliviar a dor e o espasmo interno do olho; Corticoides em colírio apenas com controle médico, pois podem reduzir a inflamação, mas também trazer riscos se usados de forma errada; Vitamina C, citrato, doxiciclina ou outras medidas indicadas pelo especialista para reduzir o afinamento da córnea e favorecer a cicatrização;
Controle da pressão intraocular quando houver risco de glaucoma secundário; Lente de contato terapêutica ou lente escleral para proteger a córnea, reduzir atrito e manter a hidratação.
Cirurgias na córnea
Queiroz neto ressalta que queimaduras químicas graves que causam perfuração ou cicatriz profunda podem precisar de transplante de córnea.
Alguns pacientes que sofrem acidentes ou lesão menos grave podem recuperar a visão pelo transplante de limbo do outro olho sem risco de rejeição, ou pelo transplante autólogo de limbo cedido por um doador, mas neste caso pode ocorrer rejeição.
Para quem só fica bem quando segue as tendências são opções mais seguras o rímel, o primer, extensão ou cílios postiços brancos. A moda passa, mas nossa necessidade de enxergar bem permanece e está relacionada à qualidade de vida, conclui.