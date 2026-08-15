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Você sabia que descolorir cílios pode perfurar os olhos?

Retirar imediatamente todo o descolorante que penetra no olho faz diferença entre a recuperação total e o dano permanente na visão. Oftalmologista ensina a técnica.

Flavia Viana

Flavia Viana

15/08/2026 - 15h30
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A moda de descolorir cílios e até sobrancelhas começou nos  desfiles de  grifes de luxo e rapidamente viralizou entre influencers do TikTok. Usar descolorante para corpo ou cabelo nos olhos é muito perigoso, afirma o oftalmologista Leôncio Queiroz Neto, diretor executivo do Instituto Penido Burnier.

Isso porque, explica,  mesmo que o produto não penetre no olho, as glândulas que produzem  a camada oleosa da lágrima estão localizadas na borda das pálpebras superior e inferior.

“Por isso, a prática pode causar olho seco crônico, blefarite, terçol, calázio, queda e quebra dos cílios, dermatite de contato na pele ao redor dos olhos, alergia, edema e descamação das pálpebras,” salienta.

Quando o descolorante penetra no olho as alterações são ainda mais graves. Entre elas, o especialista destaca: Queimadura química na córnea e  conjuntiva, inflamação e risco de opacidade; Erosão e úlcera na córnea; Lesão no limbo, área que forma um anel ao redor da córnea  onde ficam células-tronco importantes para o restabelecimento da lente externa do olho.

Primeiros sintomas

O especialista que também é membro do CBO (Conselho Brasileiro de Oftalmologia) afirma que os primeiros sinais de queimadura química nos olhos pelo descolorante são: dor intensa, vermelhidão, ardência no olho e na pálpebras, sensação de corpo estranho, visão embaçada, inchaço nas pálpebras, lacrimejamento e dificuldade de manter os olhos abertos.

Queiroz Neto conta que uma paciente resolveu seguir a ‘trend’ e  entrou em contato para saber o que podia diminuir a intensa dor em um dos olhos.

“Passei a ela o passo a passo dos primeiros socorros quando o olho sofre uma queimadura química e a orientei para  ir ao hospital logo após esta primeira higienização’ pontua. Quanto antes a água oxigenada e o descolorante forem completamente eliminados do globo ocular maior é a chance de não ter lesões oculares graves.

Passo a passo da higienização

As dicas do oftalmologista para eliminar descolorantes e outras substâncias tóxicas da superfície do olho são:

Incline a cabeça ligeiramente para baixo, tombe a cabeça para o lado oposto ao olho contralateral, puxe a  pálpebra superior com o dedo indicador para cima e a inferior para baixo  com o polegar para formar uma bolsa e garantir que a água entre embaixo das pálpebras onde os produtos costumam acumular e lave com água corrente continuamente, do canto interno  para o externo por 15 a 20 minutos. 

Durante a limpeza  Queiroz Neto orienta fazer movimentos circulares, verticais e horizontais com os olhos para que a água se espalhe por todos os cantos.

Tratamento clínico

O tratamento de queimaduras químicas nos olhos varia conforme a gravidade de cada caso, pontua. Pode incluir: Irrigação abundante no atendimento médico, muitas vezes com anestésico tópico para permitir abrir o olho;

Remoção de resíduos presos sob as pálpebras; Colírios antibióticos para prevenir infecção; Lubrificantes sem conservantes e, em alguns casos, soro autólogo para ajudar a regeneração;

Colírios cicloplégicos para aliviar a dor e o espasmo interno do olho; Corticoides em colírio apenas com controle médico, pois podem reduzir a inflamação, mas também trazer riscos se usados de forma errada; Vitamina C, citrato, doxiciclina ou outras medidas indicadas pelo especialista para reduzir o afinamento da córnea e favorecer a cicatrização;

Controle da pressão intraocular quando houver risco de glaucoma secundário; Lente de contato terapêutica ou lente escleral para proteger a córnea, reduzir atrito e manter a hidratação.

Cirurgias na córnea

Queiroz neto ressalta que queimaduras químicas graves que causam perfuração ou cicatriz profunda podem precisar de transplante de córnea.

Alguns pacientes que sofrem acidentes ou lesão menos  grave podem recuperar a visão pelo transplante de  limbo do outro olho sem risco de rejeição, ou pelo transplante autólogo de limbo cedido por  um doador, mas neste caso pode ocorrer rejeição.

Para quem só fica bem quando segue as tendências são opções mais seguras o rímel, o primer, extensão ou cílios postiços brancos. A moda passa, mas nossa necessidade de enxergar bem permanece e está relacionada à qualidade de vida, conclui.

CULINÁRIA

Variedade de sorvetes para dietas mais restritivas aumenta; confira duas receitas

Com variedade cada vez maior de sabores e formatos, atenção à lista de ingredientes e aos complementos pode ajudar a fazer escolhas mais equilibradas sem abrir mão da sobremesa

15/08/2026 08h15

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Análise da lista de ingredientes é essencial para escolher um bom sorvete

Análise da lista de ingredientes é essencial para escolher um bom sorvete Foto: Pexels

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Na casquinha, no copo, no palito ou servido em uma taça, o sorvete ocupa um espaço especial na alimentação dos brasileiros. Em meio à variedade disponível no mercado, no entanto, surge uma dúvida comum para quem busca manter uma alimentação equilibrada: é possível aproveitar a sobremesa sem comprometer a dieta?

A resposta é sim, mas a escolha faz diferença. Pistache, frutas vermelhas, chocolate, caramelo salgado, pudim, açaí e uma série de combinações que viralizam nas redes sociais disputam espaço nas vitrines e nos freezers. Ao mesmo tempo, o consumidor encontra versões diet, light, zero açúcar, zero lactose, veganas, artesanais e os chamados gelatos.

O mercado também acompanha esse crescimento. Segundo relatório do IMARC Group publicado este ano, o mercado brasileiro de sorvetes movimentou US$ 1,467 bilhão em 2025 e deve alcançar US$ 2,156 bilhões até 2034, um avanço de aproximadamente 47%. O cenário mostra que, além de fazer parte dos hábitos de consumo, o sorvete se tornou um segmento cada vez mais diversificado.

Diante de tantas possibilidades, saber interpretar o produto é mais útil do que simplesmente escolher aquele que traz uma palavra considerada “saudável” estampada na embalagem.

Para o médico Edson Ramuth, o primeiro passo é abandonar a ideia de que um único alimento é capaz de definir a qualidade de toda a alimentação. 

“Tomar sorvete não compromete, por si só, uma alimentação equilibrada, assim como excluí-lo não garante o emagrecimento. O que realmente importa é a relação da pessoa com a comida e o conjunto de escolhas feitas no dia a dia, quando há equilíbrio, a sobremesa pode fazer parte do cardápio sem culpa”, explica.

Além da embalagem

Fotos de frutas, castanhas e outros ingredientes podem ser bastante atrativas. Um pote com a imagem de morangos, por exemplo, pode transmitir a ideia de que a fruta é um dos principais componentes do produto.

Entretanto, a aparência da embalagem não informa necessariamente quanto daquele ingrediente está presente na receita.

Por isso, uma das principais recomendações é observar a lista de ingredientes. No Brasil, eles aparecem em ordem decrescente de quantidade. Isso significa que os componentes que aparecem primeiro estão presentes em maior proporção na formulação.

“Se a fruta aparece apenas no final ou depois de açúcar, xarope de glicose e aromatizantes, provavelmente representa uma pequena parcela do conteúdo”, orienta Ramuth.

Gelato, artesanal e versões veganas

Uma alternativa para quem deseja variar a sobremesa é apostar em gelatos e preparações artesanais. O gelato tradicional costuma ter características diferentes das encontradas em muitos sorvetes convencionais.

De acordo com o Ramuth, o gelato costuma levar mais leite, menos creme e incorporar menos ar durante a produção. 

“Isso proporciona uma textura mais densa e deixa o sabor dos ingredientes mais evidente, nas produções artesanais, também pode haver maior uso de frutas, polpas e matérias-primas frescas. Já as alternativas veganas atendem quem deseja evitar derivados de origem animal”, explica.

Diet, light e zero

As palavras estampadas em letras grandes nas embalagens podem facilitar a escolha, mas também podem levar a interpretações equivocadas. Diet, light e zero têm significados diferentes e não devem ser tratados como sinônimos de “mais saudável”.

Segundo o médico, diet indica a retirada de determinado nutriente; light representa uma redução mínima de 25% de algum componente, como gordura; enquanto zero costuma indicar a ausência do componente informado, frequentemente o açúcar.

“Um sorvete zero lactose ainda pode conter açúcar e calorias, assim como uma opção diet não é obrigatoriamente menos calórica. Por isso, não se deixe levar apenas pelas palavras em destaque na embalagem”, esclarece.

Cuidado com os complementos

Em uma sorveteria ou restaurante, muitas vezes o sorvete é apenas o começo. Caldas, chocolates, biscoitos, cremes, confeitos, chantilly, leite condensado e outros complementos podem transformar uma porção simples em uma sobremesa muito mais elaborada.

O problema não está necessariamente em acrescentar um ingrediente, mas na soma de vários deles.

“A base utilizada no preparo pode conter açúcar e gordura, enquanto caldas, cremes, biscoitos, chocolates e confeitos acrescentam novas camadas desses componentes”, explica o médico.

A mesma atenção deve ser dada aos milk-shakes. Dependendo da preparação, a bebida pode reunir leite, xaropes, chantilly, coberturas e uma quantidade maior de sorvete. Assim, uma opção que parece apenas uma bebida refrescante pode concentrar diversos ingredientes em uma única porção.

“Quando vários itens são combinados, o teor calórico aumenta rapidamente. Casquinhas recheadas, copos grandes e milk-shakes podem concentrar mais açúcar e gordura do que uma versão simples. Por isso, prefira tamanhos menores e limite os complementos”, recomenda.

Fazer em casa

Para quem quer ter maior controle sobre os ingredientes, preparar o próprio sorvete em casa pode ser uma opção. Além de permitir adaptar a receita ao gosto da família, o preparo possibilita escolher frutas, leite ou bebidas vegetais e outros ingredientes que façam sentido para cada pessoa.

O processo também pode se transformar em uma atividade para fazer com crianças, amigos ou familiares. Separar os ingredientes, preparar a mistura e acompanhar o congelamento torna a sobremesa parte de uma experiência, e não apenas de um momento de consumo.

“Participar de todo o processo ajuda a conhecer melhor o que será consumido e torna a relação com a alimentação mais leve”, conclui o médico.

Sorvete cremoso debanana e cacau

Análise da lista de ingredientes é essencial para escolher um bom sorveteFoto: Pexels

Ingredientes

  •  3 bananas maduras;
  •  2 colheres (sopa) de cacau em pó;
  •  2 colheres (sopa) de leite ou bebida vegetal;
  •  1 colher (chá) de canela;
  •  1 colher (sopa) de pasta de amendoim (opcional).

Modo de Preparo

Corte as bananas em rodelas e leve ao congelador até ficarem completamente firmes. Depois, coloque as bananas congeladas no processador ou em um liquidificador potente. Acrescente o cacau, o leite e a canela.

Bata até obter uma mistura cremosa e homogênea. Se necessário, acrescente o leite aos poucos para facilitar o processamento. Para uma versão com sabor mais intenso, adicione a pasta de amendoim.

A preparação pode ser consumida imediatamente, com textura semelhante à de um sorvete cremoso, ou levada ao congelador por aproximadamente uma hora para ficar mais firme.

Picolé de manga com coco

Análise da lista de ingredientes é essencial para escolher um bom sorveteFoto: Pexels

Ingredientes

  •  2 mangas maduras;
  •  200 ml de leite de coco;
  •  Suco de meio limão;
  •  Folhas de hortelã (opcional).

Modo de Preparo

Descasque as mangas e corte a polpa em pedaços. Bata no liquidificador com o leite de coco e o suco de limão até formar um creme uniforme.

Se desejar, acrescente algumas folhas de hortelã. Distribua a mistura em forminhas próprias para picolé e leve ao congelador por pelo menos quatro horas.

Para retirar os picolés com facilidade, passe rapidamente a parte externa da forma por água morna.

Diálogo

Um pet shop de Campo Grande foi condenado pela Justiça após tentar vender... Leia na coluna de hoje

Leia a coluna deste sábado (15)

15/08/2026 00h02

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Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

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 Rossine Benício - Poeta de ms

"Os homens não viajam introspectivamente. A distância nos faz nômades dentro de nós mesmos”.

FELPUDA

Um pet shop de Campo Grande foi condenado pela Justiça após tentar vender um verdadeiro “cão fake” como se fosse de raça pura. A consumidora pagou R$ 2 mil pelo filhote e até um pedigree foi cobrado à parte, mas continuou desconfiada. A perícia judicial confirmouque o animal não atendia aos padrões da raça. Para o juiz, a loja tentou vender gato por lebre e terá de devolver parte do valor pago e indenização de R$ 5 mil por danos morais. É cada uma!...

DiálogoFoto: Divulgação

Os moradores do Asilo São João Bosco viveram um dia especial durante visita ao 3º Batalhão de Aviação do Exército (3º BAvEx), em Campo Grande. Recebidos pelos militares, conheceram a estrutura da unidade, visitaram hangares, observaram aeronaves e aprenderam um pouco sobre a rotina da Aviação do Exército. Para muitos, foi a primeira oportunidade de entrar em um quartel e conhecer de perto o trabalho desenvolvido pela corporação. O passeio proporcionou momentos de integração, despertou lembranças e levou descontração aos idosos. A iniciativa faz parte das atividades promovidas pela instituição para estimular a convivência social, fortalecer vínculos e proporcionar novas experiências aos cerca de 90 residentes acolhidos pelo asilo.

Diálogo Martha dos Santos Pereira, comemorando idade nova neste sábado - Foto: Arquivo Pessoal

 

Diálogo Reis Rodrigues - Foto: Divulgação

Consenso

O conselheiro Flávio Kayatt caminha para ser reeleito presidente do TCE-MS. Sua chegada ao comando foi cercada de polêmica, após disputa com o então presidente Jerson Domingos, que tentou prorrogar sua permanência no cargo. Agora, Kayatt reúne amplo apoio entre os demais conselheiros, pois acelerou os trabalhos e mantém distância, como deve ser, das disputas político-partidárias.

Bolão

Campo Grande vai ganhar presente de peso nos seus 127 anos, dia 26 de agosto. O Sistema Comércio distribuirá um bolo de 840 quilos, suficiente para cerca de 2.500 pessoas, após o desfile cívico. A operação mobilizará equipes do Sesc e do Senac. Dependendo da disposição do público, o desafio não será assar o bolo gigante, mas fazê-lo durar alguns minutos.

Elas

A eleição do Sindicato dos Jornalistas Profissionais de MS terá chapa única na eleição marcada para esse sábado (15). A única candidatura registrada é a Aurora – Vozes do Jornalismo, encabeçada por Suelen Souza Luiz Morales, com diretoria formada exclusivamente por mulheres. A eleição só será validada com quórum de 50% mais um dos associados aptos a votar.

ANIVERSARIANTES 

x

SÁBADO (15)

  • Martha Barbosa dos Santos Pereira, 
  • Ariane Vanuire da Rocha Lovato,
  • Marcos Antônio Silva 
  • de Souza (Marcão),
  • Dr. Sérgio Fernandes Martins, 
  • Marlene Aparecida Rocha,
  • Paulo Fernando Demeterco,
  • Dr. Duizio Ferreira Marques, 
  • Waldeci Alves Batista,
  • Itamira Assunta Bertuol,
  • Dr. Márcio Cézar Toledo,
  • Nair  Rodrigues Savietto,
  • Moacir Antônio de Carvalho, 
  • Maria Tereza Silva Oshiro, 
  • Edgar Rodrigues Pereira, 
  • Flávio Leandro da Silva,
  • Luzia Fumiko Oshiro,
  • José Tavares Sobrinho,
  • Francisco Antonio Costa,
  • Reinaldo José Sabadotto,
  • Heyder Bartz, 
  • Airton Alves Bernardes,
  • Luiz Angelo Negrisolli, 
  • Romeu Geraldo da Silva Lopes,
  • Renata Clotilde Zanda Bodstein,
  • Sandro de Lara Langaro, 
  • Dr. Ary Dittmar Raghiant Neto, 
  • Ariel Dittmar Raghiant,
  • Nestor Pache Anache,
  • Anisley Queiroz Barbosa,
  • Marcelo Oliveira Provenzi,
  • Euclides Archangelo Calça,
  • Paulo Cesar de Arruda Cangussu,
  • Maria Adelaide da Silva Curto do Nascimento, 
  • Tuany Rezende Salgado,
  • Valmir da Silva Ajala,
  • Diva Elena Duarte,
  • Ary de Souza Vasco,
  • Ruth de Souza Salviano,
  • Wilson Mariano,
  • Tadahisa Nagato,
  • Dione Santos,
  • Maria Novaes Guimarães,
  • Hugo César Zapatta,
  • Cavalheiro,
  • Maria Regina Rizzati Ferreira,
  • Calixto Felipe Hueb,
  • Maria das Graças Militão,
  • Antônio Jorge Salomão,
  • Agnes Pereira do Vale,
  • José Angelo Bianhessi,
  • Líbia Azambuja,
  • Arnaldo Villarinho,
  • Flávio Sasdelli,
  • Marcelo Miglioli, 
  • Dr. Alcides Trentin, 
  • Déa Maria Jacques Costa, 
  • Carlos Zanin de Almeida,
  • Carolina Martins Pithan,
  • Clotilde Romero Paré,
  • Sílvia Emiko Higa Yamazake,
  • Takeshi Matsubara,
  • Cláudio Mario Decarli Cantelli,
  • Takako Okada Natsuneda,
  • João Yoshinori Suyama,
  • Adalto Cézar Fregadolli,          
  • Zilene Maris Mazzucco,            
  • José da Silva Curto,
  • Fábio Teruya, 
  • Giovana Kremmer Ramires,  
  • Fábio de Souza Zanella,
  • Luciane Dainez Sozzi,
  • Flávia Maria Assis de Rezende Bortoluzzi,
  • Adriana Paula Braghin Serenario Tadano,
  • Helkis Clark Ghizzi,
  • Samira Kalache, 
  • Miryan Saddi Lacerda Stochiero, 
  • Massaomi Suguimoto,
  • Tiago do Amaral Laurêncio Munholi,
  • Mariana Rabelo Batoni.

DOMINGO (16)

  • Dra. Rita de Cassia Severino da Silva Tavares,
  • José Marques,
  • Dra. Bianca Rahal Paraguassú,
  • Marcos Fabiano Mariano, 
  • Ronilço Cruz de Oliveira (Ronilço Guerreiro), 
  • Honorio Suguita,
  • João Uehara,
  • Mauro Cabral,
  • Nelson Nassar Rios,
  • Neuda Roque Mangini Marques,
  • Regina Lúcia Rodrigues 
  • de Silva,
  • Vanda Maria de Oliveira,
  • Jefferson Kenshi Oikawa,
  • Enoir Martins Adorno, 
  • Ramão Duarte,
  • José Cassiano Silva Junior,
  • Maria Ester Kuhn Cardoso,
  • Celso Yokoyama,
  • Paulo Damião 
  • do Nascimento,
  • Lúcia Santos Fonseca, 
  • Ricardo Puccio, 
  • Dra. Kátia Cristina de Paiva Pinto, 
  • Sebastião Carlos Teixeira, 
  • Beatriz Simioli Corrêa Brock,
  • Dra. Mônica Maria de Salvo Fontoura,
  • Selma Lins,
  • Juraci Ferreira Abdo,
  • Vera Lucia de Brito Martins,
  • José Carlos Leite,
  • Saddy Ruiz Barros,
  • Luiz Hidenoi Moroto,
  • Valdo Batista de Souza,
  • Stephanie Lima Maluf,
  • Orivaldo Moreira Oliveira,
  • Maria Aparecida Neri Leite,
  • Antonio Luiz Agostinho,
  • Beatriz de Medeiros,
  • Sônia Mari Monteiro,
  • Maria Lúcia da Silva,
  • Carlos Roberto de Carvalho,
  • Leda Maria Ribeiro,
  • Sêmia Raslan Pettengill,
  • Antônio Ferreira Vital,
  • Vanda Rita dos Santos,
  • Ronilson Nogueira Escobar,
  • Caroline Sendy Alves 
  • da Silva,
  • Mizalene Ribeiro dos Santos,
  • Elizabete Teruzzo Bellizone,
  • Teresa Cristina Buermeister,
  • Glauce Ferreira Lopes,
  • Cícero Schmidt,
  • Bisar Barbosa de Assis,
  • Dr. André Luis Oshiro, 
  • Fernanda Manica Nunes,
  • Leila Gabro Karmouche,
  • Hermenegildo Sanchik Túlio,
  • Elaine das Graças Laport Tranzillo de Freitas,
  • Eduardo Henrique Higa,
  • Yassue Hara,
  • Neusa Jordão Costa,
  • Idalina da Luz Pereira,
  • João Nery Fragoso Fagundes,
  • Celestina Molina Cohrs,
  • Marcos Roberto Soliani,
  • Sueli Kakazu,
  • Carlos Alberto Pasquali,
  • Luiz Geha Pecci de Oliveira,
  • Maria Heloisa Mendes,
  • Diego Willians,
  • Jacqueline Dourado Ferreira,
  • Ricardo de Freitas Medina,
  • Ana Alice Licht Thiry,
  • Armando Veronese,       
  • Janete Facioni Bonacina,
  • Jane Marques Alem,
  • Inês Luiz da Silva Makis,
  • Marcelo Kayatt Lacoski,
  • Fellippo Ramos Verri,
  • Dr. Paulo Alfeu Puccinelli.

Colaborou com Tatyane Gameiro

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