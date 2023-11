podcast correio rural

Dados do CEPEA Centro de Estudos Aplicados e Economia Avançada da ESALC USP mostram que em setembro pecuaristas precisavam de nove vírgula quarenta e cinco arrobas de boi gordo paulista para a compra de um bezerro sul-mato-grossense contra nove vírgula quatro arrobas em agosto de dois mil e vinte e três e oito vírgula trinta e seis arrobas em setembro de dois mil e vinte e dois.

O poder de compra de setembro vinte e três foi inclusive o pior desde outubro de dois mil e vinte e um quando era necessário as dez vírgula vinte e sete arrobas para fazer a mesma troca os preços do boi gordo apresentam forte reação em setembro impulsionados pela baixa oferta de animais para abate no acumulado do mês o indicador CEPEA B três estado de São Paulo avançou expressivos dezoito vírgula dois por cento

encerrando a duzentos e trinta e seis vírgula quinze reais no dia vinte e nove.

A valorização da arroba contudo não foi suficiente pra melhorar o poder de compra de pecuaristas terminadores no mês. O que impulsion que por sua vez resultou em certas dificuldades no planejamento desses produtores para os próximos meses.

