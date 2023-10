podcast correio rural

Mato Grosso do Sul já iniciou o plantio da safra dois mil e vinte e três, dois mil e vinte e quatro de soja. Segundo o Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso do Sul, Aprosoja e o sistema FAMASUL e o Governo do Estado a área cultivada deve ocupar quatro vírgula dois milhões de hectares esse ano.

A associação prevê uma produção de treze vírgula oito milhões de toneladas, redução de sete vírgula nove dois por cento e produtividade cinquenta quatro sacas por hectares. Treze vírgula cinco por cento a menos do que na safra anterior.

O André Dobachi disse o seguinte, que a redução na produtividade e produção estimadas pelo Siga MS pra safa vinte e três vinte e quatro, é justificada pela média histórica do estado que considera a frustração de safra causada pela severa estiagem que tivemos em vinte e um e vinte e dois.



Apesar disso a alta probabilidade da ocorrência do fenômeno é o El nino indica um aumento no volume das chuvas. Caso isso ocorra entre os meses de janeiro e fevereiro período de maior demanda hídrica da cultura.

O produtor sul-mato-grossense pode esperar uma safra de grandes resultados sobre o curso de produção a Aprosoja Mato Grosso do Sul diz que o custo por hectare apresentou redução de dez por cento saindo de seis mil oitocentos e sessenta reais para seis mil cento e setenta reais em dois mil e vinte e três.

Mas o custo de saca por hectare passou de quarenta e dois vírgula oitenta e oito para cinquenta e um vírgula quarenta e dois reais, incremento de vinte por cento justificado aí pela queda do preço médio da saca que saiu de cento e oitenta reais para cento e vinte reais.

Esses são dados da Aprosoja Mato Grosso do Sul sobre o início da safra vinte e três, vinte e quatro de soja no estado de Mato Grosso do Sul. Quanto as fazendas o quanto que elas ganharam, quanto que elas faturaram, esse é o valor bruto da produção.

Uma pesquisa que o Ministério da Agricultura faz todos os meses, né? Atualiza todos os meses, em agosto

o valor anualizado, quer dizer, o valor que deve ser fechado em dois mil e vinte e três prevê um vírgula um quatro dois trilhão trilhão de reais, um valor dois vírgula quatro por cento maior do que em dois mil e vinte e dois, lavouras devem faturar oitocentos e quatro vírgula três bilhões, pecuária trezentos e trinta e oito vírgula três bilhões.

Centro-Oeste deve ficar com trezentos e quarenta e nove vírgula seis bilhões, sudeste com duzentos e oitenta e dois vírgula cinco bilhões no ranking dos estados, Mato Grosso tá na frente, cento e oitenta e dois vírgula nove bilhões, Paraná em segundo lugar, cento e quarenta e três vírgula cinco bilhões, terceiro São Paulo com cento e trinta e oito vírgula nove bi e Mato Grosso do Sul aparece em sétimo com sessenta e nove vírgula dois bilhões.

Agora vamos mostrar os produtos de Mato Grosso do Sul que fizeram esses sessenta e nove vírgula dois bilhões de reais.

