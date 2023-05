Preços dos alimentos têm queda em março

E agora vamos falar dos preços mundiais dos alimentos que registraram uma queda aí de vinte vírgula cinco por cento em março na comparação com o mesmo período de dois mil e vinte e dois.

Quando bateram o recorde. As informações foram divulgadas pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura.



Em relação ao mês anterior o índice da FAU monitora aí os preços de uma cesta de itens básicos de alimentação recuou dois vírgula um por cento em março.

Mas mesmo assim o mesmo com a com essa queda os preços estão muito altos apesar que a oferta abundante, a frágil demanda de importações é a prorrogação da iniciativa de grãos do mar negro, aquele corredor marítimo que permite as exportações a partir da Ucrânia, contribuíram para a queda segundo a FAU



Apesar dessa redução dos preços globais aí eles continuam muito elevados e seguem perturbando aí os mercados internos o que representa problemas de inflação e problemas de segurança alimentar.



Entre as maiores quedas de preço, destaque para o trigo, sete por cento de queda, cereais cinco vírgula seis por cento, arroz três vírgula dois por cento, óleos vegetais, três por cento, que compensaram aí o aumento do açúcar de um vírgula cinco por cento



O preço do milho ele recuou quatro vírgula seis por cento em função da expectativa de uma baita safra de milho aí recorde no Brasil como já a gente já conversou aqui sobre isso, entre e é isso aí vamos ver como é que vão os preços vão se comportar daqui pra frente pra ver se há uma queda da inflação e há uma queda de juros né? Que com esse nível de juros que o Brasil está a gente não vai fazer nada.



A EMBRAPA está fazendo cinquenta anos, na Embrapa o foco agora é trabalhar em sistemas e métodos que diminuam o uso de agroquímicos e promovam uma agricultura mais resiliente e sustentável favorecendo o meio ambiente. É produzir mais usando menos águas e menos insumo.

Esse é o grande desafio da Embrapa daqui pra frente. Fazer mais com menos.



Um estudo realizado aí pela agência de das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, a FAU e da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico, o CDE aponta que oitenta e sete por cento da oferta de alimentos nos próximos sete anos ocorrerá no mundo basicamente em função do aumento da produtividade.

Apenas seis por cento virão da expansão da área. Por aí vocês veem o desafio dos pesquisadores da Embrapa segundo projeções da Embrapa e do Ministério da Agricultura, a agropecuária deve manter a tendência observada até aqui, aumentando as safras via produtividade com pouca expansão da área plantada.

Em dois mil e trinta e dois, daqui pouco poucos anos então eu vi nove nove quase dez anos o plantio deverá crescer dezessete por cento e a produção trinta e seis por cento chegando aos trinta e trezentos e setenta bilhões de toneladas de grãos quase sessenta milhões de toneladas a mais do que nessa safra.

O livro que tá sendo lançado chama Embrapa na Agricultura Tropical e resume a trajetória as principais conquistas científicas e os reflexos no agronegócio do dia a dia dos cidadãos e cidadãos brasileiros e na vida dos consumidores de mais de cento e cinquenta países para os quais o Brasil exporta excelentes de grãos, frutas e proteínas.

Um dos capítulos do livro é dedicado ao futuro que sempre esteve no radar dos pesquisadores da Embrapa e aponta as tendências das pesquisas, nós temos novos sensores remotos embarcados e satélites, drones, máquinas autônomas, edição gênica, nanotecnologia, insumos biológicos, bioenergia, entre várias outras ferramentas e sistemas tecnológicos que já estão nas bancadas dos laboratórios e nos campos experimentais da Embrapa.

Muito deles em operação, já em operação nas lavouras. Parabéns para a EMBRAPA.

Olha, eu estou aqui com os números do PIB do agronegócio dois mil e vinte e dois, o PIB agrícola do dois mil e vinte e dois, agrícola e pecuária do CEPEA e ISALQ, né? Os números.

O total do agro em dois mil e vinte e dois deu um vírgula nove trilhão de dólares, um vírgula nove trilhão de dólares, trilhão agricultura representou vinte e sete por cento, serviços quarenta e três por cento e a indústria vinte e três por cento. Olha aí, olha só a agricultura passando na frente da indústria.

O agribusiness, que aí já entra numa cadeia toda, representou vinte e quatro vírgula oito por cento do total do PIB do agro PIB do PIB de dois mil e vinte e dois pro PIB Brasil.

Do total de quatrocentas e setenta e cinco vírgula cinco bilhões foi esse, agricultura representou setenta e dois vírgula sete por cento com trezentos e quarenta e cinco vírgula nove bilhões de dólares e a pecuária vinte e sete vírgula três por cento, a pecuária é sempre a menos, né cento e vinte e nove vírgula seis bilhões de dólares.

Exportações do agro não do total trezentos e trinta e quatro vírgula quatro trezentos e trinta e quatro vírgula cinco bilhão bilhões de dólares quarenta e oito por cento desse total representa o cinquenta e dois por cento outros setores.

E aí os empregos? Empregos noventa e três milhões de empregos e dois mil e dois trinta e três por cento do agronegócio, sessenta e sete por cento de outros setores. Quer dizer, o agronegócio, de novo, sendo o principal o setor mais dinâmico da economia brasileira, né?