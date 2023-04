Você já ouviu falar do boi da China?

E pra falar sobre pecuária, a pecuária de Mato Grosso do Sul vamos conversar com Alcides Torres da Scott Consultoria. Alcides, como é que tá a situação da pecuária de Mato Grosso do Sul?

Olá Bruno,o mercado do boi gordo no Mato Grosso do Sul está cobrador as ofertas de compra para o mercado interno pra boiados que atendem o mercado interno estão entre duzentos e setenta e cinco e duzentos e oitenta reais por arroba para atender o mercado chinês, né, o boi China, aquele bovino com até trinta meses de idade, as ofertas de compra estão entre duzentos e oitenta e duzentos e oitenta e cinco reais por arroba.

Com relação a as escalas de abate, elas variam entre quatro e seis dias, dependendo do frigorífico, dependendo da necessidade de compra ou da facilidade de compra dos compradores.

Então, mercado firme no Mato Grosso do Sul e a expectativa é que continue assim.

O que nós notamos, o que chama atenção é que o ágil pro Boi China ele não está tão grande como nas demais praças pecuárias.

É isso aí, bons negócios, boa saúde e até a próxima.

A Biosul, que é a associação de produtores de bioenergia de Mato Grosso do Sul, divulgou os resultados da safra de cana dois mil e vinte e dois, dois mil e vinte e três que chegou a quarenta e três vírgula cinco milhões de toneladas, foi a quarta maior do Brasil.

É um crescimento aí de oito por cento em relação ao ano passado que registrou quarenta vírgula nove milhões de toneladas, segundo o Governo de Mato Grosso do Sul.

A estimativa que a safra atual a dois mil e vinte e três e dois mil e vinte e quatro que começou agora chegue a quarenta e sete milhões de toneladas que representa um crescimento aí de mais de dez por cento o setor bioenergético tá sucroenergético está na terceira fase de suspensão do estado.



A chuva registrada nos últimos meses contribuiu para a recuperação da produtividade dos canaviais em Mato Grosso do Sul. É houve também uma ampliação do parque industrial do estado e também a chegada de novas unidades que devem entrar em operação.



A produção de etanol, etanol, hidratado chegou um vírgula seis bilhão de litros nessa safra e etanol anídolo teve a marca de novecentos e quatro milhões de litros que representa vinte e um por cento a mais do que o volume do ciclo anterior.

No total a produção de etanol chegou a três vírgula dois bilhões de litros, trinta e três por cento maior que a safra passada.



Nós falamos da produção de etanol e de cana em Mato Grosso do Sul vamos falar agora de Mato Grosso. Mato Grosso pode bater recorde com cinco vírgula dois bilhões de litros de etanol.

Essa é a produção esperada aí na safra dois mil e vinte e três, dois mil e vinte e quatro, que pode ter um crescimento de vinte e três por cento na comparação com a safra dois mil e vinte e dois, dois mil e vinte e três.



Essa é uma inseminativa que foi apresentada pela Bio Endy MT, indústrias de bioenergia de Mato Grosso.

O total estimado é para o biocombustível gerado por meio de cana de açúcar e de milho, somando os dois.

O Estado de Mato Grosso, se consolida como um dos principais produtores de etanol do país e já ocupa o terceiro lugar no ranking de maior fabricante do biocombustível ficando atrás de São Paulo e Goiás

e Mato Grosso do Sul vem em seguida.

Somente faz dez anos que a produção de Mato Grosso ultrapassou um milhão de leitos, quer dizer o Estado tá

se distinguindo aí como um grande produtor de etanol e de cana esse crescimento da última década está sendo

sustentado pelo aumento da produção de etanol de milho, etanol de milho tá crescendo muito Mato Grosso por causa da Safrona, não é safrinha mais, é a safrona de milho que vai ser um sucesso esse ano.



Desde a safra dois mil e treze e quatorze a produção de etanol de cana tem como oscilar do próximo de um bilhão de litros. O biocombustível saiu do zero para três vírgula dois bilhões de litros na safra dois mil e vinte

dois mil e vinte e três.

Para essa temporada, a estimativa de quatro vírgula dois bilhões e meios.

Mas é um sucesso a safra de Mato Grosso, né, pintando produção de etanol de cana, corretanol de milho, tá sendo um sucesso e, principalmente, por causa da cidade de Safra, grande safra de milho, chamada terceira safra,

