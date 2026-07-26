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Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 3036, domingo (26/07)

A Mega-Sena realiza três sorteios semanais; veja quais os números sorteados no último concurso.

Da Redação

Da Redação

26/07/2026 - 10h03
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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3036 da Mega-Sena deste domingo, 26 de julho de 2026, a partir das 11h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 69 milhões.

Confira o resultado da Mega-Sena de hoje!

Os números da Mega-Sena 3036 são:

  •  21 - 43 - 50 - 05 - 33 - 12

O sorteio foi transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pôde ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Mega-Sena 3037

Como a Mega Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na terça-feira, 28 de julho, a partir das 20 horas, pelo concurso 3037. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Mega-Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 6 dentre as 60 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

Como jogar na Mega-Sena

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.

Para realizar o sonho de ser milionário, você deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

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