Abimaq mostra preocupação com efeito da guerra no abastecimento e nas exportações

A maior preocupação é com o transporte de cargas que passam pelo Estreito de Ormuz.

Estadão Conteúdo

03/03/2026 - 22h00
A direção da Abimaq, entidade que representa a indústria de máquinas e equipamentos, manifestou nesta terça-feira, 3, preocupação com os possíveis efeitos de um prolongamento do conflito no Irã tanto nos mercados internacionais quanto nos investimentos em bens de capital no Brasil, especialmente no setor agrícola.

Mais do que aumento nos custos de insumos e do frete, a maior preocupação é com o transporte de cargas que passam pelo Estreito de Ormuz.

Presidente da câmara setorial de máquinas e implementos agrícolas na Abimaq, Pedro Bastos comentou que elevações de custos podem ser compensadas por aumento nos preços dos produtos exportados pelos produtores agrícolas.

Já obstruções de rotas marítimas, em função da guerra, podem provocar um impacto substancial no abastecimento de insumos, como fertilizantes e diesel, assim como dificultar vendas ao exterior de produtos agrícolas. Esse cenário, consequentemente, prejudicaria os investimentos em máquinas e equipamentos usados nas lavouras.

"Se houver desabastecimento, fica muito difícil", afirmou Bastos durante a apresentação do balanço com os resultados do setor de máquinas em janeiro.

Ele acrescentou que, além do impacto na produtividade por falta de insumos no campo, interrupções de rotas logísticas trazem incertezas a exportadores. Ele citou carne e milho entre os produtos que podem ter vendas ao Oriente Médio afetadas.

"Se tivermos uma guerra prolongada, o agricultor terá problema nas duas pontas, tanto no insumo quanto na venda", declarou Bastos.

Ainda que as vendas de máquinas e equipamentos aos Estados Unidos tenham crescido 27,3% em janeiro - sugerindo uma reação antes do fim do tarifaço -, a Abimaq prega cautela em relação ao desempenho das exportações.

Além da possibilidade de o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, usar novas bases legais para sobretaxar produtos brasileiros, Cristina Zanella, diretora de economia da associação, observou que a guerra no Oriente Médio pode desestruturar todo o mercado internacional.

Ela pontuou que a perspectiva de recuperação das vendas perdidas no mercado americano tornou-se mais incerta.

"Teremos que esperar e ver como que as coisas vão se dar ao longo dos próximos meses para poder rever os números que temos estimado", disse Zanella.

 

LOTERIA

Resultado da Timemania de hoje, concurso 2362, terça-feira (03/03)

A Timemania realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

03/03/2026 20h00

Confira o resultado da Timemania

Confira o resultado da Timemania Foto: Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2362 da Timemania na noite desta terça-feira, 3 de março de 2026. A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 9  milhões.

Confira o resultado da Timemania de hoje!

Os números da Timemania 2362 são:

  • 26 - 30 - 47 - 79 - 52 - 21 - 51
  • Time do Coração: Altos (PI)

O sorteio da Timemania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Timemania 2363

Como a Timemania tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quinta-feira, 5 de março, a partir das 20 horas (horário local), pelo concurso 2363. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Timemania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 10 dente as 80 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de três a sete números, ou o time do coração;

Como jogar a Timemania

A Timemania é a loteria para os apaixonados por futebol. Além de o seu palpite valer uma bolada, você ainda ajuda o seu time do coração.

Você escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um Time do Coração. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Se você tiver de três a sete acertos, ou acertar o time do coração, ganha.

Você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9, ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 10 dezenas, a probabilidade de acertar sete números ganhar o prêmio milionário é de 1 em 26.472.637, segundo a Caixa.

LOTERIA

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 2979, terça-feira (03/03)

A Mega-Sena realiza três sorteios semanais, terça, quinta e sábado, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

03/03/2026 20h00

Confira resultado do concurso da Mega Sena

Confira resultado do concurso da Mega Sena Foto: Reprodução

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2979 da Mega-Sena na noite desta terça-feira, 3 de março de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 160 milhões.

Confira o resultado da Mega-Sena de hoje!

Os números da Mega-Sena 2979 são:

  • 37 - 18 - 47 - 27 - 43 - 53

O sorteio foi transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pôde ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Mega-Sena 2980

Como a Mega Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no quinta-feira, 5 de março, a partir das 20 horas, pelo concurso 2980. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Mega-Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 6 dentre as 60 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

Como jogar na Mega-Sena

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.

Para realizar o sonho de ser milionário, você deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

