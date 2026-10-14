Abono salarial libera R$ 8,8 milhões para trabalhadores de MS nesta quinta

Trabalhadores de Mato Grosso do Sul poderão receber até R$ 1.621 com a liberação de novo lote do abono salarial PIS/Pasep. - Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil.

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Trabalhadores de Mato Grosso do Sul poderão receber um dinheiro extra a partir desta quinta-feira (15), com a liberação de R$ 8,8 milhões em pagamentos complementares do abono salarial PIS/Pasep. Os valores fazem parte de um novo lote anunciado pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) nesta quarta-feira (14) e serão destinados a pessoas que tiveram o direito ao benefício reconhecido ou os valores corrigidos após uma nova análise das informações trabalhistas.

Ao todo, R$ 8,8 milhões serão disponibilizados para trabalhadores de Mato Grosso do Sul, enquanto, em todo o Brasil, o pagamento alcançará mais de 1 milhão de beneficiários, com a liberação de aproximadamente R$ 804 milhões.

O valor individual varia entre R$ 136 e R$ 1.621, conforme o período trabalhado em 2024, ano utilizado como referência para o pagamento realizado em 2026.

A consulta já pode ser feita pela Carteira de Trabalho Digital ou pelo portal Gov.br, onde também é possível verificar a instituição financeira responsável pelo depósito.

A nova liberação representa uma oportunidade especialmente para trabalhadores que não haviam sido contemplados nos pagamentos anteriores, apesar de preencherem os requisitos legais, e para aqueles que tiveram diferenças identificadas no cálculo do benefício.

Segundo o Ministério do Trabalho, o lote complementar foi autorizado após uma nova análise dos registros de emprego enviados pelas empresas.

O procedimento permitiu identificar trabalhadores que haviam ficado de fora do calendário regular e corrigir valores de benefícios já reconhecidos.

Embora tenha divulgado o montante destinado a Mato Grosso do Sul, o governo federal não informou, no comunicado desta quarta-feira, o número específico de trabalhadores contemplados no Estado.

Por que um novo pagamento foi liberado?

O lote complementar ocorre após o encerramento das liberações regulares do abono salarial, que começaram em fevereiro e tiveram a última etapa iniciada em agosto deste ano.

Diferentemente do calendário tradicional, organizado conforme o mês de nascimento dos trabalhadores, o pagamento anunciado agora decorre da revisão das informações utilizadas pelo governo para identificar quem tem direito ao dinheiro.

De acordo com o Ministério do Trabalho, a nova análise considerou dados enviados ou corrigidos pelos empregadores entre 1º de setembro de 2025 e 20 de junho de 2026.

Durante esse processo, foram encontradas diferenças relacionadas aos salários informados, ao número de meses trabalhados e a outros critérios considerados para a concessão do abono.

Na prática, trabalhadores que não haviam sido identificados inicialmente como beneficiários puderam ter o direito reconhecido após a atualização dos registros. Também foram identificadas situações em que o valor anteriormente calculado precisava ser corrigido.

A medida não representa a criação de um novo benefício, mas uma complementação do pagamento referente ao ano-base de 2024.

Em todo o país, o novo lote contempla mais de 1 milhão de trabalhadores, sendo aproximadamente 704,4 mil da iniciativa privada, que recebem o PIS pela Caixa Econômica Federal, e outros 326,5 mil servidores públicos, cujo Pasep é pago pelo Banco do Brasil.

Quem tem direito ao dinheiro?

Para receber o abono salarial em 2026, o trabalhador precisa cumprir requisitos relacionados ao tempo de cadastro, à remuneração e ao período de atividade profissional.

Um dos principais critérios é ter recebido remuneração média mensal de até R$ 2.766 durante 2024. Também é necessário estar cadastrado no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos, contados a partir do primeiro vínculo empregatício.

Além disso, o beneficiário precisa ter trabalhado por pelo menos 30 dias no ano-base, consecutivos ou não, para um empregador contribuinte do PIS ou do Pasep.

Outra exigência é que os dados referentes ao vínculo de emprego tenham sido corretamente informados pelo empregador ao governo federal, por meio do eSocial.

O cumprimento desses requisitos, entretanto, não significa que todos os trabalhadores receberão uma nova parcela nesta quinta-feira. O lote complementar é direcionado às pessoas identificadas na revisão das informações, inclusive àquelas que tiveram diferenças no valor do benefício.

Quanto cada trabalhador pode receber?

O dinheiro disponibilizado pelo PIS/Pasep não é igual para todos os beneficiários. O cálculo considera o salário mínimo de 2026, fixado em R$ 1.621, dividido proporcionalmente pela quantidade de meses trabalhados em 2024.

Assim, quem trabalhou durante apenas um mês pode receber R$ 136. Já quem manteve vínculo empregatício durante os 12 meses tem direito ao valor integral de R$ 1.621, desde que cumpra os demais critérios.

Para quem trabalhou durante seis meses, por exemplo, o pagamento corresponde a R$ 811. No caso de nove meses, o benefício chega a R$ 1.216.

O valor exato de cada beneficiário pode ser consultado nos canais oficiais do governo federal.

Como consultar se tem direito ao abono?

A maneira mais simples de verificar a liberação do pagamento é pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital, disponível gratuitamente para celulares Android e iOS.

Após acessar o aplicativo com CPF e senha da conta Gov.br, o trabalhador deve procurar a área de benefícios e selecionar a opção referente ao abono salarial.

Na consulta, é possível verificar a situação do benefício, o valor disponível e a instituição financeira responsável pelo pagamento.

Também é possível obter essas informações pelo portal Gov.br.

Para os trabalhadores da iniciativa privada, o PIS é pago pela Caixa Econômica Federal. O dinheiro pode ser depositado diretamente em conta-corrente, poupança ou conta digital da instituição.

Outra possibilidade é o crédito em conta poupança social digital, movimentada pelo aplicativo Caixa Tem. Quem não possui conta bancária pode utilizar os canais de atendimento disponibilizados pela Caixa, incluindo agências, casas lotéricas, terminais de autoatendimento e correspondentes Caixa Aqui.

Já os servidores públicos contemplados pelo Pasep recebem pelo Banco do Brasil. O pagamento pode ocorrer por depósito em conta, transferência bancária, Pix ou atendimento presencial, conforme a situação do beneficiário.

Dinheiro ficará disponível até dezembro

Apesar de os pagamentos complementares começarem nesta quinta-feira, os trabalhadores habilitados não precisam necessariamente retirar os valores no primeiro dia de liberação.

Conforme o calendário estabelecido pelo Ministério do Trabalho, o dinheiro do abono salarial referente ao ano-base de 2024 ficará disponível até 30 de dezembro de 2026.

A orientação é que os beneficiários consultem os canais oficiais para verificar se possuem valores liberados e qual é a forma de recebimento.

Quem encontrar divergências nas informações ou tiver dúvidas sobre o direito ao benefício poderá procurar uma unidade da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego ou entrar em contato com a Central Alô Trabalho, pelo telefone 158.

Com a liberação adicional, trabalhadores de Mato Grosso do Sul terão acesso a mais R$ 8,8 milhões em recursos do programa, que funciona como um complemento anual de renda para profissionais de menor remuneração que atendem aos critérios estabelecidos pelo governo federal.