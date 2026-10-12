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Tubarão misterioso

A 500 metros de profundidade, pesquisadores encontram um tubarão desconhecido pela ciência

O animal foi recuperado entre 400 e 500 metros de profundidade

Henrique Cesaretti

12/10/2026 - 07h49
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Uma expedição científica no oceano Índico, em frente à costa da Ilha Maurício, identificou um tubarão nunca catalogado pela ciência. O animal foi recuperado entre 400 e 500 metros de profundidade durante uma operação de arrasto em águas profundas.

Um artigo publicado no Journal of the Ocean Science Foundation descreve a descoberta e amplia o catálogo dos chamados tubarões-lanterna, grupo marinho ainda pouco conhecido quanto ao comportamento e aos hábitos. Até agora, só existe um exemplar confirmado da nova espécie.

Um nome que vem do focinho

O animal recebeu o nome científico Etmopterus bulbosus, numa referência direta a um traço físico que chama atenção: um focinho grande e bulboso. A característica se destaca até mesmo entre os parentes do gênero, conhecidos por uma grande diversidade de formatos corporais.

As análises genéticas e morfológicas aproximam o novo tubarão de um grupo ligado ao E. pusillus, e há também pontos em comum com o E. sentosus, sobretudo por causa de uma região mais ampla de dentículos na pele, pequenas estruturas rígidas que cobrem o corpo desses animais.

O gênero Etmopterus já reúne 43 espécies catalogadas, a maioria delas habitantes de áreas profundas de difícil acesso para pesquisa direta.

 

Tamanho reduzido e cor incomum

O exemplar estudado é uma fêmea e mede apenas 21,5 centímetros do focinho até a cauda. A coloração mistura tons de marrom e preto com um leve matiz roxo, o que ajuda a diferenciá-la de outras espécies próximas.

Pelas dimensões reduzidas, o animal fica perto do tamanho do tubarão-lanterna-anão, tido como o menor tubarão já catalogado, com cerca de 21,2 centímetros de comprimento. A comparação exige cautela, já que a nova espécie só foi registrada a partir desse único indivíduo encontrado.

Luz própria nas profundezas

Boa parte dos integrantes do gênero Etmopterus possui fotóforos, células da pele capazes de emitir luz própria. Esse brilho natural costuma estar ligado a funções como atrair presas ou afastar predadores nas profundezas do oceano.

Viver em águas tão profundas pode funcionar como uma espécie de escudo contra a pesca comercial, que normalmente atua em camadas mais rasas. Entre as 43 espécies do gênero, a União Internacional para a Conservação da Natureza. Já avaliou 40 delas: 36 estão classificadas como de menor preocupação, três não têm dados suficientes e uma é considerada vulnerável.

O achado nas águas da Ilha Maurício reforça a ideia de que o fundo do Índico ainda guarda tubarões que a ciência nunca teve a chance de documentar.

Ciência

Enquanto a Terra tem 5 oceanos, NASA confirma a existência de pelo menos um em lua de Júpiter

A descoberta amplia a possibilidade de vida.

12/10/2026 09h55

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Foto: Pok Rie/Pexels

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Ganímedes, a maior lua de Júpiter, abriga um oceano sob sua crosta de gelo. Cientistas confirmaram a existência da água ao analisar dados do Telescópio Espacial Hubble, informou a NASA. A descoberta amplia a possibilidade de vida para além da Terra e encerra uma longa incerteza.

A sonda Galileo, que explorou Júpiter e suas luas entre 1995 e 2003, havia deixado pistas sobre a existência de água subterrânea em Ganímedes, mas sem confirmação definitiva até agora.

 

Como os cientistas chegaram à resposta

A chave estava no campo magnético de Ganímedes, que se entrelaça ao campo magnético de Júpiter. Assim como a Terra, a lua possui um núcleo de ferro fundido, que gera um campo magnético próprio. Essa interação cria auroras brilhantes que pulsam nos polos norte e sul de Ganímedes.

O padrão dessas auroras revelou a resposta, e o campo magnético de Júpiter muda conforme o planeta gira, agitando as auroras de Ganímedes. Cientistas mediram esses movimentos e notaram algo inesperado: as auroras oscilavam menos do que deveriam. Para explicar essa redução, testaram mais de 100 modelos computadorizados.

A água salgada como a resposta

Os modelos apontaram para uma solução: um oceano salgado sob a superfície conduziria eletricidade melhor que gelo sólido, amortecendo a resposta magnética de Júpiter. Um geofísico da Universidade de Colônia explicou a dinâmica com uma comparação: conforme um farol gira e seu feixe de luz muda. A aurora responde de forma mais suave quando há água condutora por baixo.

A equipe também reprocessou sete horas de observações ultravioletas capturadas pelo Hubble e analisou dados dos dois cinturões de aurora de Ganímedes. Nenhum outro elemento testado conseguiu explicar o padrão observado tão bem quanto a presença do oceano salgado.

Um passo importante na busca por vida extraterrestre

Ganímedes agora se une a outras luas do sistema solar que se sabe possuírem água sob a superfície. Europa e Callisto, também luas de Júpiter, guardam oceanos similares. Encélado, também lua de Júpiter, possui correntes quentes de água abaixo de sua superfície gélida.

O diretor da Divisão de Ciência Planetária da NASA, Jim Green, descreveu o trabalho como uma demonstração surpreendente. Ele disse que os cientistas desenvolveram uma nova abordagem para observar a parte interna de um corpo planetário com um telescópio, sem necessidade de sondas de pouso ou perfurações.

Predadores supremo

Nem tubarão e muito menos baleia: este polvo de 19 metros foi considerado o rei dos mares

Os braços longos acrescentavam comprimento ao conjunto.

12/10/2026 09h34

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Foto: Joachim Schnürle/Pexels

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Há cerca de 100 milhões de anos, quando dinossauros ainda caminhavam pela Terra, polvos gigantes dominavam os oceanos como predadores supremos. Uma pesquisa conduzida por cientistas da Universidade de Hokkaido revela que esses invertebrados alcançavam até 19 metros de comprimento total, o que os tornaria potencialmente os maiores invertebrados já registrados pela ciência.

O estudo analisou mandíbulas fossilizadas excepcionalmente preservadas de cefalópodes antigos. Os fósseis mostram que o corpo desses animais media entre 1,5 e 4,5 metros. Os braços longos acrescentavam comprimento ao conjunto, que chegava a 7 a 19 metros, e mesmo na menor estimativa, eram criaturas gigantescas.

Desafiando séculos de crença científica

Durante décadas, os paleontólogos acreditaram que os maiores predadores dos oceanos antigos eram vertebrados — peixes e répteis marinhos. Nessa visão, invertebrados como polvos e lulas ocupavam apenas papéis coadjuvantes na cadeia alimentar, e a descoberta inverte essa hierarquia.

As mandíbulas fósseis sugerem que esses cefalópodes tinham força de mordida suficiente para triturar conchas duras e esqueletos de peixes e répteis marinhos grandes. O desgaste irregular nas mandíbulas fossilizadas — mais pronunciado de um lado do que do outro — indica que esses animais preferiam um dos lados ao se alimentar.

Em espécies vivas, essa lateralidade está associada a capacidades cerebrais avançadas.

Inteligência ancestral e estratégias de caça

Os polvos modernos já demonstram inteligência, aptidão para resolver problemas complexos e técnicas de caça sofisticadas. O polvo-gigante-do-Pacífico, maior espécie viva, alcança uma envergadura de mais de 5,5 metros e consegue enfrentar tubarões com mais de um metro de comprimento.

Os ancestrais gigantes de 100 milhões de anos provavelmente possuíam capacidades ainda mais formidáveis. Com seus tentáculos e ventosas, conseguiam segurar um animal desse porte, conforme informou à BBC o paleontólogo Christian Klug, da Universidade de Zurique, que revisou o estudo.

Mistérios que permanecem

Ainda não se sabe qual era a forma exata do corpo desses gigantes, o tamanho de suas nadadeiras ou a velocidade com que se deslocavam na água. Os cientistas só podem especular sobre esses aspectos, e nenhum fóssil com conteúdo estomacal preservado foi encontrado até agora, o que impede evidência direta sobre o que eles comiam.

Nick Longrich, paleontólogo da Universidade de Bath, considera que esses polvos se alimentavam principalmente de amonitas — cefalópodes fósseis abundantes naquela época. Assim como seus descendentes modernos, eles eram presumivelmente predadores vorazes, adaptados para explorar qualquer fonte de alimento disponível.

Longrich reconhece que ainda levará tempo para descobrir como esses animais eram de fato. Eles permanecem, em parte, um mistério, e o estudo foi publicado na revista Science e consolidou essa nova compreensão sobre os dominadores dos mares antigos.

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