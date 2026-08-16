Acrissul divulga datas da realização da Expogrande 2027; confira

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A 87ª edição da Expogrande já tem data marcada. A Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul (Acrissul) divulgou que a tradicional feira agropecuária será realizada de 6 a 16 de maio do próximo ano, no Parque de Exposições Laucídio Coelho.

"A Expogrande reúne produtores, animais, genética, tecnologia, negócios, empresas, conhecimento, inovação, cultura e entretenimento, conectando o campo à cidade e mostrando a força e a diversidade do agro sul-mato-grossense", diz o anúncio nas redes sociais.

A programação musical ainda não foi divulgada e as atrações costumam ser confirmadas em datas mais próximas ao evento.

Edição de 2026

Neste ano, a Expogrande foi realizada de 9 a 19 de abril e a edição encerrou com movimentação financeira de R$ 854,5 milhões, crescimento de quase 34% em relação a 2025. Segundo a Acrissul, a feira reuniu cerca de 250 expositores.

"O crescimento da Expogrande é fruto de um trabalho construído ao longo dos anos, com cada vez mais confiança do público e dos produtores. Hoje, a feira se consolidou como um ambiente real de negócios, com boas condições comerciais, qualidade dos animais ofertados e um momento positivo da pecuária, que impulsiona os resultados", disse na ocasisão o presidente da Acrissul, Guilherme de Barros Bumlai.

Ao todo, foram realizados 24 leilões, que movimentaram R$ 51,2 milhões, com a comercialização de 9.153 animais.

Participaram da feira este ano as raças bovinas nelore, tabapuã, girolando e gir leiteiro, além das raças equinas quarto de milha, pantaneiro, crioulo e árabe.

Neste ano, 130.054 pessoas passaram pelos portões da feira, que contou com 7 dias de entrada gratuita. Só no dia de abertura, 9 de abril, cerca de 39 mil pessoas estiveram na Expogrande.

As atrações musicais foram Zezé Di Camargo, Gusttavo Lima, Daniel, Diego & Victor Hugo e Luan Santana. O cantor Thiaguinho se apresentaria no encerramento, mas o show foi cancelado após um temporal destruir parte da estrutura.