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Economia

PECUÁRIA

Alemanha pode credenciar carne de MS para o mercado europeu

Visita de pesquisadores ao sistema produtivo de Corumbá pode reforçar a credibilidade da pecuária sustentável e ampliar oportunidades comerciais para Mato Grosso do Sul

Rodolfo César, de Corumbá

07/07/2026 - 08h00
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A carne produzida no Pantanal pode ganhar na Alemanha um importante passaporte para ampliar sua presença no mercado europeu.

A visita técnica de pesquisadores do Instituto Thünen a propriedades rurais de Corumbá e a Embrapa Pantanal integra um processo de avaliação da produção sustentável brasileira que poderá influenciar políticas e protocolos comerciais adotados pela Alemanha e por outros países da Europa.

Para o setor produtivo, a iniciativa representa a oportunidade de transformar a pecuária pantaneira em uma vitrine internacional para Mato Grosso do Sul.

O Estado está na lista dos cinco com maior rebanho bovino do Brasil e nesse setor, o Pantanal ganha destaque ao abrigar um dos maiores rebanhos por município do País.

É em Corumbá que há a criação de cerca de 1,8 milhão de animais e, em geral, gado direcionado para a cria e vendido para engorda em outras regiões do Estado.

Todo esse potencial econômico está agora mirando a oportunidade de ter um caminho mais consolidado para alcançar o mercado da Alemanha e também abrir espaço para o mercado de outros países europeus.

Esse direcionamento de comércio exterior está em andamento por conta de uma política que a Alemanha está adotando que envolve a visita e escuta de territórios com produção agropecuária, em especial o de proteína animal.

A proposta é entender o equilíbrio entre produção sustentável e qualidade da carne. Durante o mês de junho, o Instituto Thünen visitou o Pantanal para conhecer de perto como ocorre a produção do gado e a sua relação com a conservação do território.

Esse intercâmbio envolveu visita na Embrapa Pantanal e contato direto com produtores rurais pantaneiros por meio do Sindicato Rural de Corumbá.

O instituto alemão, que é equivalente à Embrapa no Brasil em termos de função estratégica e desenvolvimento de protocolos e orientações técnicas para políticas públicas e acordos econômicos, já vem trabalhando com visitas específicas desde a COP30, realizada em 2025.

A equipe de pesquisadores do Thünen desenvolve notas técnicas que ajudam a criar modelos matemáticos e econômicos para ajudar nas tomadas de decisões do mercado alemão, bem como do europeu.

PRODUTORES

Na visita realizada em Corumbá, os pesquisadores tiveram contato com a Embrapa Pantanal e foram a propriedades rurais na Nhecolândia, bem como conversaram com produtores rurais e frigoríficos na região de Corumbá entre os dias 8 e 13 de junho. Quem esteve no País foram Richard Fischer e Caroline Salomão.

Parte dessa agenda foi acompanhada pelo presidente do Sindicato Rural de Corumbá, Stefano Santa Lucci Rettore.

“Recebemos o contato desses pesquisadores da Alemanha e o que buscamos mostrar na prática foi como o trabalho da pecuária no Pantanal de Mato Grosso do Sul acontece. Por isso, decidimos levá-los para conhecer fazendas, entender onde ocorre a criação, onde há a formação de campos, como mantemos a vegetação nativa conservada. Os pantaneiros têm trabalhado há séculos com o respeito à natureza, mas nem sempre ocorre o reconhecimento sobre isso. Quem vem conhecer a realidade, faz visitas às fazendas, entende melhor o que estamos desenvolvendo e isso foi mostrado”, defendeu.

Uma das propriedades visitadas foi a fazenda Novo Horizonte, que fica na região do Porto da Manga, na Nhecolândia. Além da criação de gado, o local organiza alguns dos principais leilões de MS, com movimento comercial que alcança os R$ 10 milhões mensais.

A expectativa de apresentar o equilíbrio entre produção e conservação na produção da proteína animal no Pantanal encontra alinhamento com políticas internacionais como a Sharm el-Sheikh Joint Work on Climate Action on Agriculture and Food Security. Ela prioriza a produção sustentável no mundo.

O Instituto Thünen considera essa proposta de trabalho e realizou análises em políticas de regulação do desmatamento a serem aplicadas no setor do agronegócio, tanto para balizar o direcionamento do comércio exterior na Alemanha, como em países europeus.

“Essas pesquisas puderam mostrar que essa política de regulação gerou impacto positivo em vários sistemas de produção de países não-europeus. Com base nas descobertas dessa pesquisa, os pesquisadores do Thünen estão otimistas com relação à implementação das regras de regulação de não desmatamento”, divulgou o instituto alemão, no ano passado.

Depois desse trabalho macro, os pesquisadores passaram a realizar visitas regionalizadas para entender os sistemas de produção. Antes de virem ao Pantanal, por exemplo, eles também estiveram no Paraguai. A coleta de dados feita em Corumbá deve gerar novos relatórios, com previsão de divulgação em agosto.

“Mostrar que o rebanho pantaneiro é criado respeitando a natureza só comprova que temos uma proteína que leva alimento e ao mesmo tempo gera renda para famílias locais, movimenta a economia do nosso Estado.

Entendemos que temos um espaço para a carne pantaneira nos mercados externos”, analisou Rettore, que vai trazer a discussão sobre essa oportunidade de mercado na Feira Internacional Agropecuária do Pantanal (Feapan), marcada para ocorrer em setembro, em Corumbá.

O instituto, que só deve se manifestar sobre as visitas técnicas após relatórios serem publicados, já divulgou que a partir deste ano defende a implementação de compromisso de não desmatamento por parte de empresas. 

“A partir de 2026, empresas devem assumir o compromisso que seus produtos não estão ligados a desmatamento, seguindo protocolo internacional. Isso significa que a origem e as rotas de soja, carne, óleos, cafés, madeira, por exemplo, devem ser rastreáveis”, informou em seu site.

BALANÇA

Relatório da Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul (Famasul) apontou que nos primeiros cinco meses deste ano, o agronegócio de MS foi responsável por US$ 4,49 bilhões em exportações, o que significa 10,3% a mais que o mesmo período de 2025.

A carne representou 25,3% do total da receita, o que equivale a US$ 1,13 bilhão e uma alta de 37,6% com relação a 2025.

“Nos cinco meses de 2026, o principal destino dos produtos do agronegócio de MS, a China, respondeu por 51,1% do faturamento com as exportações, o equivalente a US$ 2,29 bilhões. Houve avanço de 16% em relação aos US$ 1,98 bilhão comprados nos cinco primeiros meses de 2025.

O Bloco Europeu foi o responsável por 11,4% do faturamento, com o valor de US$ 510,8 milhões. Os Estados Unidos compraram o equivalente a US$ 250,4 milhões do agronegócio sul-mato-grossense e representou 5,6% da receita”, detalhou o boletim Casa Rural.

Outro mercado que ainda mantém negócios com o Estado é do Vietnã. Essa participação é de 2,2% no faturamento total, o que equivale a US$ 98,5 milhões, com avanço de 184,6% em relação ao mesmo período de 2025.

LOTERIAS

Resultado da Dupla-Sena de ontem, concurso 2979, segunda-feira (06/07): veja o rateio

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

07/07/2026 08h26

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Confira o rateio da Dupla-Sena

Confira o rateio da Dupla-Sena Foto: Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2979 da Dupla Sena na noite desta segunda-feira, 6 de julho de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 150 mil.

  • Premiação - 1º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 4 apostas ganhadoras (R$ 10.340,22)
  • 4 acertos - 284 apostas ganhadoras (R$ 166,44)
  • 3 acertos - 6.074 apostas ganhadoras (R$ 3,89)

  • Premiação - 2º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 8 apostas ganhadoras (R$ 4.653,10)
  • 4 acertos - 315 apostas ganhadoras (R$ 150,06)
  • 3 acertos - 6.392 apostas ganhadoras (R$ 3,69)

Confira o resultado da Dupla-Sena de ontem!

Os números da Dupla Sena 2979 são:

Primeiro sorteio:  20 - 50 - 27 - 21 - 22 - 38 

Segundo sorteio:  41 - 12 - 46 - 31 - 26 - 25 

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Dupla Sena 2980

Como a Dupla Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 8 de julho, a partir das 21 horas, pelo concurso 2980. O valor da premiação está estimado em R$ 500 mil.

Para participar dos sorteios da Dupla Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Como jogar na Dupla-Sena

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais: às segundas, quartas e sextas, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer.

Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com seis dezenas e preço de R$ 2,50, a probabilidade de acertar 6 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 15.890.700 segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 3.174, ainda segundo a Caixa.

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LOTERIAS

Resultado da Lotomania de ontem, concurso 2946, segunda-feira (06/07): veja o rateio

A Lotomania tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

07/07/2026 08h23

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Confira o rateio da Lotomania

Confira o rateio da Lotomania Foto: Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2946 da Lotomania na noite desta segunda-feira, 6 de julho de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 2 milhões.

Premiação

  • 20 acertos - Não houve acertador
  • 19 acertos - 5 apostas ganhadoras, (R$ 84.980,94)
  • 18 acertos - 58 apostas ganhadoras, (R$ 2.313,08)
  • 17 acertos - 407 apostas ganhadoras, (R$ 329,62)
  • 16 acertos - 2602 apostas ganhadoras, (R$ 51,55)
  • 15 acertos - 11841 apostas ganhadoras, (R$ 11,32)
  • 0 acertos - Não houve acertador

Confira o resultado da Lotomania de ontem!

Os números da Lotomania 2946 são:

  •  31 - 03 - 45 - 22 - 17 - 59 - 51 - 40 - 15 - 30 - 64 - 86 - 65 - 20 - 72 - 89 - 35 - 82 - 01 - 53 

O sorteio da Lotomania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Lotomania 2947

Como a Lotomania três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 8 de julho, a partir das 21 horas, pelo concurso 2947. O valor da premiação está estimado em R$ 3,3 milhões. 

Para participar dos sorteios da Lotomania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples. 

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

Como jogar na Lotomania

Os sorteios da Lotomania são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

O preço da aposta é único e custa  R$ 3,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

A aposta é única, com 50 dezenas, e a probabilidade de acertar 20 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 11.372.635 segundo a Caixa.

Para 0 números, que a Lotomania também premia, a probabilidade é a mesma, de 1 em 11.372.635.

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