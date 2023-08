Apesar da queda no preço da Celulose, Eldorado lucra R$ 11 milhões por dia

Apesar da queda nas cotações internacionais da celulose, que em alguns casos chegou a 20% na comparação com o primeiro semestre do ano passado, a Eldorado Brasil Celulose, empresa instalada em Três Lagoas, fechou o segundo trimestre de 2023 com lucro líquido de R$ 988 milhões, o que equivale a quase R$ 11 milhões por dia.

O resultado é 40% superior ao mesmo período do ano passado e 11% superior ao primeiro trimestre deste ano. A receita líquida foi de R$ 1,491 bilhão.

No segundo trimestre de 2023, a companhia comercializou 474 mil toneladas de celulose com o preço líquido médio de US$ 587 a tonelada e um dos principais compradores foram clientes chineses.

A produção de celulose no período foi de 466 mil toneladas, 24,3% acima dos três meses anteriores, os quais foram afetados pela parada programada de manutenção.

A dívida líquida encerrou o primeiro trimestre de 2023 em R$ 1,756 bilhão, o que significa 24% a menos que no encerramento do primeiro trimestre do ano. Se a comparação for feita com o segundo trimestre de 2022, a queda é bem maior, chegando a 60%.

“A Eldorado conquistou resultados expressivos no segundo trimestre, apesar dos impactos de um mercado mais desafiador, mostrando a solidez das operações da companhia”, avalia Fernando Storchi, diretor financeiro da empresa.

Investimentos

A Eldorado Brasil inaugurou no último dia 31 de julho seu novo terminal portuário, no Porto de Santos. Com investimento total de mais de R$ 500 milhões, a entrada em operação do novo terminal de celulose permite à Eldorado ganhar maior eficiência logística na exportação de sua produção.

O primeiro embarque a partir do novo local foi de 20 mil toneladas de celulose, com destino à Coreia do Sul e à China. Agora, a Eldorado opera um dos maiores terminais portuários multimodais da América Latina, com capacidade para exportar até 3 milhões de toneladas de celulose por ano.

Sobre a Eldorado Brasil

A Eldorado opera em Três Lagoas (MS) uma fábrica com capacidade para produzir 1,8 milhão de toneladas de celulose por ano.

Além disso, há geração de 50 megawatts/hora de energia na usina termelétrica Onça Pintada, e a mesma quantidade com a queima de resíduos de maideira, dando autosuficiência energética ao complexo industrial.

A base florestal é de mais de 293 mil hectares de florestas plantadas em Mato Grosso do Sul. Para dar condições para operar, a companhia conta com mais de 5 mil colaboradores no Brasil e em escritórios internacionais.