Após queda preocupante no fim do ano, volume de serviços em MS volta a crescer

Número positivo no Estado seguiu a tendência nacional - FOTO: Gerson Oliveira/Correio do Estado

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Após uma tendência de queda no fechamento do ano passado, e um recuo de -5,2% com relação ao mês de novembro, o volume de serviços prestados em Mato Grosso do Sul em janeiro de 2026 apresentou um aumento de 2,7%.

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) trouxe, nesta sexta-feira (13) os resultados de janeiro da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), indicando um respiro no setor no início do ano, seguindo a tendência nacional.

De acordo com os dados, frente ao mês de janeiro de 2025, o volume de serviços registrou alta de 3,8%, mesmo valor registrado no acumulado do ano. Já no acumulado dos últimos 12 meses passou de 5,4% no mês de dezembro para 6,2% em janeiro deste ano.

Na média nacional, o volume de serviços no País variou 0,3% no mês de janeiro, na série com ajuste sazonal. Com o resultado, o setor iguala o patamar recorde da série histórica, registrado nos meses de outubro e novembro de 2025, registrando um valor 20,1% acima do nível antes da pandemia, em fevereiro de 2020.

A variação positiva foi puxada por três das cinco atividades apuradas: outros serviços (3,7%), informação e comunicação (1,0%) e transportes (0,4%). A única taxa negativa do mês veio dos serviços prestados às famílias (-1,2%). Já os serviços profissionais, administrativos e complementares ficaram estáveis (0,0%).

Na comparação com o mês de janeiro de 2025, o setor registrou o 22º crescimento consecutivo na pesquisa, de 3,3%.

Os principais impactos positivos vieram dos setores de informação e comunicação (6,5%) e de serviços profissionais, administrativos e complementares (5,0%). Outros serviços também tiveram resultados positivos, como em transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio (1,1%); dos outros serviços (1,9%); e dos serviços prestados às famílias (0,5%).

A pesquisa mostra que o percentual das taxas positivas entre os 166 tipos de serviços investigados para janeiro de 2026 foi de 48,2%.

"Neste tipo de comparação, o setor de serviços segue mostrando grande dinamismo, tendo como protagonismo os serviços voltados às empresas, principalmente informação e comunicação e serviços profissionais e administrativos", explicou o gerente da Pesquisa, Rodrigo Lobo.

Serviços crescem em menos da metade dos estados

As taxas positivas de janeiro foram observadas em apenas 12 dos 27 estados brasileiros. Mesmo sem ter a maior alta, São Paulo exerceu o impacto mais importante na taxa de janeiro, com 1,6%. Em seguida, aparecem Mato Grosso (5,6%), Santa Catarina (1,3%), Rio Grande do Sul (1,1%) e Pará (3,1%). As principais taxas negativas vieram do Paraná (-7,1%) e Rio de Janeiro (-3,0%).

Em comparação a janeiro de 2025, a alta foi acompanhada por 16 estados. Mato Grosso registrou um aumento de 44,8%, acompanhado de São Paulo (6,5%), Distrito Federal (10,0%), Pará (6,9%) e Amazonas (5,7%).

