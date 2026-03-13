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Após queda preocupante no fim do ano, volume de serviços em MS volta a crescer

A variação dos serviços prestados no Estado registrou aumento de 2,7% no primeiro mês de 2026 após dois meses de queda

Karina Varjão

Karina Varjão

13/03/2026 - 14h30
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Após uma tendência de queda no fechamento do ano passado, e um recuo de -5,2% com relação ao mês de novembro, o volume de serviços prestados em Mato Grosso do Sul em janeiro de 2026 apresentou um aumento de 2,7%. 

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) trouxe, nesta sexta-feira (13) os resultados de janeiro da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), indicando um respiro no setor no início do ano, seguindo a tendência nacional. 

De acordo com os dados, frente ao mês de janeiro de 2025, o volume de serviços registrou alta de 3,8%, mesmo valor registrado no acumulado do ano. Já no acumulado dos últimos 12 meses passou de 5,4% no mês de dezembro para 6,2% em janeiro deste ano. 

Na média nacional, o volume de serviços no País variou 0,3% no mês de janeiro, na série com ajuste sazonal. Com o resultado, o setor iguala o patamar recorde da série histórica, registrado nos meses de outubro e novembro de 2025, registrando um valor 20,1% acima do nível antes da pandemia, em fevereiro de 2020. 

A variação positiva foi puxada por três das cinco atividades apuradas: outros serviços (3,7%), informação e comunicação (1,0%) e transportes (0,4%). A única taxa negativa do mês veio dos serviços prestados às famílias (-1,2%). Já os serviços profissionais, administrativos e complementares ficaram estáveis (0,0%).

Na comparação com o mês de janeiro de 2025, o setor registrou o 22º crescimento consecutivo na pesquisa, de 3,3%. 

Os principais impactos positivos vieram dos setores de informação e comunicação (6,5%) e de serviços profissionais, administrativos e complementares (5,0%). Outros serviços também tiveram resultados positivos, como em transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio (1,1%); dos outros serviços (1,9%); e dos serviços prestados às famílias (0,5%).

A pesquisa mostra que o percentual das taxas positivas entre os 166 tipos de serviços investigados para janeiro de 2026 foi de 48,2%. 

"Neste tipo de comparação, o setor de serviços segue mostrando grande dinamismo, tendo como protagonismo os serviços voltados às empresas, principalmente informação e comunicação e serviços profissionais e administrativos", explicou o gerente da Pesquisa, Rodrigo Lobo. 

Serviços crescem em menos da metade dos estados

As taxas positivas de janeiro foram observadas em apenas 12 dos 27 estados brasileiros. Mesmo sem ter a maior alta, São Paulo exerceu o impacto mais importante na taxa de janeiro, com 1,6%. Em seguida, aparecem Mato Grosso (5,6%), Santa Catarina (1,3%), Rio Grande do Sul (1,1%) e Pará (3,1%). As principais taxas negativas vieram do Paraná (-7,1%) e Rio de Janeiro (-3,0%). 

Em comparação a janeiro de 2025, a alta foi acompanhada por 16 estados. Mato Grosso registrou um aumento de 44,8%, acompanhado de São Paulo (6,5%), Distrito Federal (10,0%), Pará (6,9%) e Amazonas (5,7%). 
 

LOTERIAS

Resultado da Dia de Sorte de ontem, concurso 1187, quinta-feira (12/03): veja o rateio

A Dia de Sorte realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 19h; veja quais os números sorteados no último concurso

13/03/2026 08h28

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Confira o rateio da Dia de Sorte

Confira o rateio da Dia de Sorte Foto: Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 1187 da Dia de Sorte na noite desta quinta-feira, 12 de março de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 2,3 milhões.

Premiação

  • 7 acertos - Não houve ganhadores
  • 6 acertos - 104 apostas ganhadoras, (R$ 2.372,74)
  • 5 acertos - 2.888 apostas ganhadoras, (R$ 25,00)
  • 4 acertos - 34.472 apostas ganhadoras, (R$ 5,00)

Mês da Sorte

  • Setembro - 108.346 apostas ganhadoras, (R$ 2,50)

Confira o resultado da Dia de Sorte de ontem!

Os números da Dia de Sorte 1187 são:

  • 31 - 11 - 03 - 26 - 13 - 18 - 06
  • Mês da sorte: 09 - setembro

O sorteio da Dia de Sorte é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 1188

Como a Dia de Sorte tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 14 de março, a partir das 21 horas, pelo concurso 1188. O valor da premiação está estimado em R$ 2,7 milhões.

Para participar dos sorteios da Dia de Sorte é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 7 dente as 31 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Como apostar na Dia de Sorte

Os sorteios da Dia de Sorte são realizados às terças, quintas e sábados, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador marca entre 7 e 15 números, dentre os 31 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 7 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

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LOTERIAS

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2983, quinta-feira (12/03): veja o rateio

A Mega-Sena realiza três sorteios semanais, terça, quinta e sábado, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

13/03/2026 08h26

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Confira o rateio da Mega-Sena

Confira o rateio da Mega-Sena Arquivo

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2983 da Mega-Sena na noite desta quinta-feira, 5 de março de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 65 milhões.

Premiação

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 35 apostas ganhadoras, (R$ 68.098,14)
  • 4 acertos - 2.957 apostas ganhadoras, (R$ 1.328,62)

Confira o resultado da Mega-Sena de ontem!

Os números da Mega-Sena 2983 são:

  • 32 - 52 - 03 - 15 - 40 - 30

O sorteio foi transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pôde ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Mega-Sena 2985

Como a Mega Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 14 de março, a partir das 20 horas, pelo concurso 2985. O valor da premiação está estimado em R$ 75 milhões.

Para participar dos sorteios da Mega-Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 6 dentre as 60 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

Como jogar na Mega-Sena

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.

Para realizar o sonho de ser milionário, você deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

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