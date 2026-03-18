Apostadores de MS embolsam R$ 34 mil em concurso da Mega-Sena

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Na noite de ontem, a Caixa Econômica Federal, responsável por apostas de loterias, realizou o sorteio da Mega-Sena que resultou no prêmio de mais de R$ 30 mil para três apostas de Mato Grosso do Sul. O próximo sorteio do concurso estima o valor de R$ 3,5 milhões como premiação.

Os sortudos ou sortudas são de Campo Grande, Chapadão do Sul e de Dourados. As três apostas acertaram cinco dos seis números que garantem o segundo maior prêmio do concurso. Com outras 93 apostas, outros apostadores que conseguiram cinco acertos levaram R$ 34.815,62 pra casa.

As apostas de Campo Grande e do interior no nordeste do Estado, a de Chapadão do Sul, realizaram uma aposta simples com apenas uma cota. A aposta de Dourados optou por um bolão com seis cotas, e todas as três ganhadoras de MS foram feitas em espaços físicos.

Os números sorteados no concurso 2985 da Mega-Sena, no Espaço da Sorte, em São Paulo, foram: 32 - 60 - 21 - 08 - 06 - 41.

No prêmio principal, foram apenas três apostas que garantiram o prêmio de mais de R$ 34 milhões, e 4.494 apostas garantiram 4 acertos e embolsaram R$ 1,2 mil.

Próximo sorteio: Mega-Sena 2990

Como a Mega Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no quinta-feira, 19 de março, a partir das 20 horas, pelo concurso 2990. O valor da premiação está estimado em R$ 3,5 milhões.

Para participar dos sorteios da Mega-Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 6 dentre as 60 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

Como jogar na Mega-Sena

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.

Para realizar o sonho de ser milionário, você deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

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