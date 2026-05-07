Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

Banco Master

BC avalia adoção de instâncias colegiadas após suspeita de envolvimento de servidor com Master

A criação desse tipo de modelo já era vista como uma forma de evitar novos casos

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

07/05/2026 - 21h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Após suspeitas de que dois servidores trabalharam para favorecer o Banco Master internamente, o Banco Central anunciou nesta quinta-feira, 7, que vai avaliar a possibilidade de instituir instâncias colegiadas em todos os seus processos decisórios.

A criação desse tipo de modelo já era vista como uma forma de evitar novos casos como o do banco de Daniel Vorcaro, como antecipou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) no início de março.

A possibilidade de criação de instâncias colegiadas no BC está prevista no Plano de Integridade 2026-2027, que integra o Plano Estratégico Institucional (PEI) 2026-2029 da autarquia. É uma das opções previstas em uma política interna de governança sobre processos decisórios, que vai ser analisada entre maio e dezembro deste ano e submetida à aprovação interna.

"O Plano de Integridade 2026-2027 reafirma o compromisso do BC com a construção de uma cultura organizacional ética, coerente com seus valores institucionais e com os princípios da administração pública", diz o documento divulgado hoje.

O texto tem a mesma estrutura do apresentado para o biênio 2024-2025, mas enquanto o primeiro tratava mais de implantações e ações metodológicas, o atual avança e aborda temas mais atuais, como prevenção de conflitos, comportamento interpessoal e transparência de decisões, entre outros.

O BC busca melhorar os processos decisórios, após a revelação de que dois servidores - o ex-diretor de Fiscalização e então chefe-adjunto do departamento de Supervisão, Paulo Sérgio Neves, e o então chefe do mesmo departamento, Belline Santana - teriam recebido vantagens indevidas para favorecer o Banco Master internamente, inclusive retardando o envio de documentos sobre o caso à Polícia Federal.

Os dois funcionários foram afastados administrativamente da instituição no início do ano, decisão que depois foi confirmada pela Justiça. Ambos passam por processo administrativo na Controladoria-Geral da União (CGU).

Hoje, os técnicos da autoridade monetária têm grande autonomia na fiscalização de instituições financeiras, especialmente as de menor porte. A diretoria do BC, em contrapartida, toma a maior parte das decisões de forma conjunta - um modelo considerado mais seguro, tanto que o Master acabou liquidado. A criação de instâncias colegiadas inferiores reduziria a margem de manobra individual de cada agente.

O Plano de Integridade aponta também para outros parâmetros possíveis em uma possível Política de Governança de Processos Decisórios, incluindo: validação em duas etapas das decisões; papéis e responsabilidades nos processos decisórios; padronização dos ciclos de decisão; padrões mínimos de qualidade em decisões (com notas técnicas, cenários alternativos e outras exigências); registro e rastreabilidade das decisões; e gestão de riscos, entre outros.

A autoridade monetária também lançou outras iniciativas para garantir a integridade no ambiente de trabalho, como a possibilidade de instituir uma alternância nas posições internas, em que "a alternância de ocupação possa mitigar conflitos de interesse e formação de relacionamentos inapropriados com partes interessadas, com entidades supervisionadas e com prestadoras de serviços."

Também fica prevista a adoção de uma "diligência prévia" e de outras medidas para mitigar conflitos de interesse ao alocar ou realocar servidores para "áreas sensíveis", para prevenir desvios de integridade.

Investigações internas

Além das práticas de integridade no processo de trabalho, o BC também lançou um eixo de implementação de processos internos de responsabilização. Foi uma investigação interna da autarquia que levou à identificação dos indícios de recebimento de vantagens indevidas por Paulo Souza e Belline Santana, que depois foram encaminhados à Polícia Federal e à própria CGU.

O Plano de Integridade prevê a qualificação da equipe para conduzir investigações internas, além do fornecimento de ferramentas para auxiliar a condução de oitivas e da atualização e aperfeiçoamento dos procedimentos relacionados às demandas correcionais. Além disso, propõe "reduzir o custo administrativo relacionado à constituição de comissões processantes e aumentar o nível de qualificação dos respectivos membros."

O BC ainda prevê nove ações para fortalecer o monitoramento de riscos à integridade - definida, em nota, como a "prevenção, a detecção, a responsabilização e a remediação de fraudes e atos de corrupção, bem como a promoção e a observância de valores, normas e princípios orientados à proteção do interesse público e ao respeito a direitos."

As ações incluem: monitoramento periódico dos riscos; avaliação da própria estrutura e funcionamento da gestão da integridade do BC - podendo resultar em outro modelo, aderente às recomendações da OCDE -; e outras medidas nesse sentido.
 

LOTERIAS

Resultado da Quina de hoje, concurso 7019, quinta-feira (07/05)

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda-feira a sábado, sempre às 20h; veja quais os números sorteados

07/05/2026 20h09

Compartilhar
Confira o resultado da Quina

Confira o resultado da Quina Foto: Arquivo

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 7019 da Quina na noite desta quinta-feira, 7 de maio de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 4 milhões.

Confira o resultado da Quina de hoje!

Os números da Quina 7019 são:

  • 78 - 62 - 11 - 06 - 42 

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido canal oficial da Caixa no Youtube.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

LOTERIAS

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3679, de quinta-feira (07/05)

A Lotofácil é uma das loterias mais populares no Brasil, com sorteios realizados seis vezes por semana, de segunda a sábado; veja números sorteados

07/05/2026 20h07

Compartilhar
Confira o resultado da Lotofácil

Confira o resultado da Lotofácil Divulgação

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3679 da Lotofácil de quinta-feira, 7 de maio de 2026. A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 2 milhões.

Os números da Lotofácil 3679 são:

  • 22 - 13 - 10 - 03 - 24 - 17 - 11 - 07 - 08 - 21 - 23 - 18 - 02 - 01 - 14

O sorteio da Lotofácil é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Lotofácil é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 15 dente as 25 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Como apostar na Lotofácil

Os sorteios da Lotofácil são realizados diariamente, às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 15 dezenas, que custa R$ 3,00, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 3.268.760, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 20 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 211, ainda segundo a Caixa.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2920, quarta-feira (06/05)
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2920, quarta-feira (06/05)

2

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 3004, terça-feira (05/05): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 3004, terça-feira (05/05): veja o rateio

3

Decisão do STF tem efeito contrário e juízes de MS elevam salários
marajás

/ 1 dia

Decisão do STF tem efeito contrário e juízes de MS elevam salários

4

Resultado da Quina de ontem, concurso 7018, quarta-feira (06/05): veja o rateio
LOTERIAS

/ 13 horas

Resultado da Quina de ontem, concurso 7018, quarta-feira (06/05): veja o rateio

5

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3678, de quarta-feira (06/05)
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3678, de quarta-feira (06/05)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Imóvel Financiado em Atraso?
Leandro Provenzano

/ 22 horas

Imóvel Financiado em Atraso?
Dia do Trabalhador e a Previdência Social: Por que trabalhar, contribuir e como começar
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 semana

Dia do Trabalhador e a Previdência Social: Por que trabalhar, contribuir e como começar

Atraso na Entrega de Imóvel na Planta
Leandro Provenzano

/ 1 semana

Atraso na Entrega de Imóvel na Planta
Geopolítica e a transição energética redefinem as oportunidades de investimento para o Brasil
Constantino

/ 28/04/2026

Geopolítica e a transição energética redefinem as oportunidades de investimento para o Brasil