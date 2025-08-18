Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

TRANSFERÊNCIA DE RENDA

Benefícios sociais já movimentaram mais de R$ 1 bilhão em MS neste ano

Somente o programa Bolsa Família injeta mensalmente, em média, R$ 136 milhões em Mato Grosso do Sul

SÚZAN BENITES

SÚZAN BENITES

18/08/2025 - 09h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Os benefícios sociais destinados aos cidadãos de Mato Grosso do Sul injetaram mais de R$ 1 bilhão na economia estadual nos sete primeiros meses deste ano. Segundo dados do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), o programa Bolsa Família destinou R$ 945,97 milhões de janeiro a julho deste ano a MS.

Já o programa Mais Social, conforme dados da Transparência do governo do Estado, transfere mensalmente, em média, R$ 18 milhões, para atender mais de 38 mil famílias. Considerando a média nos mesmos sete meses, foram R$ 144 milhões disponibilizados na economia estadual.

Somados os dois benefícios de transferência de renda, o valor total chega a R$ 1,089 bilhão movimentados na economia de Mato Grosso do Sul neste ano.

Conforme os economistas ouvidos pelo Correio do Estado, os recursos dos benefícios sociais são importantes para movimentar e manter a economia aquecida, pois garantem que o dinheiro circule no mercado local, mas eles ressaltam que podem atrapalhar a inserção dos beneficiários no mercado de trabalho.

O economista Eduardo Matos explica que os benefícios sociais têm duas vertentes diferentes de atuação. “A frente social, de inclusão econômica das famílias, mas também há o ponto de vista econômico, em que todos os recursos financeiros que são disponibilizados para famílias de baixa renda são convertidos em consumo”, avalia.

Ainda segundo o economista, a propensão de que todo o recurso seja usado para o consumo é de quase 100%, no caso das famílias de baixa renda, enquanto a propensão a poupar, ou seja, o potencial para se poupar, é praticamente zero.

“Pelo ponto de vista econômico, a injeção de recurso financeiro na classe mais baixa da economia significa consumo, e o consumo, por sua vez, movimenta o comércio, tanto o comércio de bens quanto de prestação de serviços, e isso movimenta a economia local”, ressalta Matos.

O doutor em Administração Leandro Tortosa destaca que os programas contribuem para “lubrificar as engrenagens que movimentam a cadeia econômica do País”, tendo em vista que, comprovadamente, os valores impactam diretamente diversos setores.

Com base em um amplo estudo do Banco Mundial (“Cash Transfers and Formal Labour Markets – Evidence from Brazil”), Tortosa aponta que a cada US$ 1,00 investido pelo governo, o benefício social devolve aproximadamente US$ 2,16 para a comunidade local.

“O estudo mostrou que, em média, 54% do gasto dos beneficiários é em serviços, sendo dois terços gastos em lojas físicas”.

Conforme publicado na semana passada pelo Correio do Estado, segundo o especialista em Gestão de Pessoas e Recrutamento Executivo Carlos Ornellas, um estudo divulgado em 2024 pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (FGV Ibre) apontou que a ampliação dos benefícios do Bolsa Família nos últimos anos tem contribuído para a redução da busca por emprego entre grupos mais vulneráveis da população, como mulheres, jovens e trabalhadores com menor escolaridade.

“Com o aumento expressivo no valor médio do benefício, que praticamente triplicou em relação ao patamar pré-pandemia, observou-se um efeito direto e relevante na queda da participação laboral”, explicou.

ECONO

MAIS SOCIAL

O programa Mais Social atende, em média, 38 mil pessoas em Mato Grosso do Sul, cada uma recebendo mensalmente R$ 450. De acordo com dados da Transparência do governo estadual, o benefício transfere cerca de R$ 18 milhões por mês para as famílias cadastradas.

Criado pelo governo do Estado, o programa é voltado a famílias em situação de vulnerabilidade social e insegurança alimentar e nutricional, com o objetivo de promover inclusão social e ampliar o acesso a políticas públicas. Segundo a Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos (Sead), o Mais Social assegura o mínimo necessário para a mesa de milhares de famílias.

O programa tem um recorte relevante: 95% dos cartões estão registrados em nome de mulheres, reforçando o protagonismo feminino no cuidado com o lar e na administração dos recursos domésticos.

Pelas regras, o valor só pode ser usado para compra de alimentos e produtos de higiene pessoal, sendo proibida a aquisição de bebidas alcoólicas e produtos derivados do tabaco. O descumprimento dessas normas pode resultar na exclusão do beneficiário.

Desde 17 de março, o Estado intensificou a busca ativa: equipes vão de casa em casa identificar pessoas em situação de vulnerabilidade que ainda não recebem nenhum tipo de auxílio. A meta, segundo a titular da Sead, Patrícia Cozzolino, é erradicar a extrema pobreza até o fim deste ano.

“Estamos usando georreferenciamento para encontrar pessoas que estavam invisíveis para o poder público e desprovidas de programas sociais, seja do Estado, seja do governo federal. Esse trabalho continua. Queremos, ainda em 2025, poder dizer que Mato Grosso do Sul será o primeiro estado do País a erradicar a extrema pobreza”, afirmou.

BOLSA FAMÍLIA

Em julho, o valor médio do Bolsa Família em Mato Grosso do Sul foi de R$ 681,10, dividindo os R$ 129,6 milhões repassados a 190,6 mil famílias nos 79 municípios do Estado.

Relançado em março de 2023 pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o programa garante um benefício mensal mínimo de R$ 600, com acréscimos de acordo com a composição familiar.

Entre os adicionais, está o Benefício Primeira Infância, de R$ 150 por criança de zero a 6 anos. Em MS, 111 mil crianças dessa faixa etária recebem o valor extra, num investimento superior a R$ 15,1 milhões.

Outro adicional é o de R$ 50 destinado a crianças e adolescentes de 7 anos a 18 anos, além de gestantes e nutrizes. No Estado, 172,8 mil crianças e adolescentes recebem esse complemento, assim como 7,5 mil gestantes e 3,3 mil nutrizes, com aporte de mais de R$ 8,1 milhões.

Campo Grande lidera o número de beneficiários: foram 48,8 mil famílias atendidas em julho, totalizando
R$ 32,8 milhões e valor médio de R$ 673,90. Na sequência aparecem Dourados (12,8 mil), Corumbá (9,5 mil), Ponta Porã (9,1 mil) e Três Lagoas (7,3 mil).

O mês de julho também registrou um dado positivo: 11,6 mil famílias de MS deixaram o programa por aumento da renda, seja pelo acesso a emprego ou pelo empreendedorismo.

Desse total, 6,6 mil encerraram o prazo de dois anos da Regra de Proteção, período em que recebem metade do benefício, e 5 mil ultrapassaram o limite de renda previsto. No Brasil, foram 958 mil famílias que superaram a linha da pobreza no mês.

“Quase um milhão de famílias superando a pobreza neste mês no Brasil. Isso é fruto de um trabalho de qualificação profissional, de apoio ao empreendedorismo, garantindo que as pessoas tenham condição de elevar a renda”, afirmou o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias.

“A pessoa sai do Bolsa Família, mas não do Cadastro Único. Se lá na frente perder o emprego, a renda, volta automaticamente para a proteção social, para o Bolsa Família. Mas são quase um milhão de famílias do Brasil que agora têm mais dignidade. Isso mostra que o povo do Bolsa Família quer trabalhar, quer emprego decente, quer ajudar o Brasil a crescer”, finaliza o ministro.
 

LOTERIA

Resultado da Loteria Federal 5992-0 de ontem, sábado (16/08): veja o rateio

Com a Loteria Federal, são diversas as chances de ganhar e prêmio varia

17/08/2025 08h11

Compartilhar
Confira os bilhetes premiados da Loteria Federal

Confira os bilhetes premiados da Loteria Federal Divulgação

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal sorteou as frações do concurso 5990-0 da Loteria Federal na noite deste sábado (09) no Espaço da Sorte, em São Paulo. Em ordem, os bilhetes vencedores são de:

  1. Pedra Azul/MG
  2. São Bernardo do Campo/SP
  3. Adamantina/SP
  4. Itu/SP
  5. Natal/RN

Confira o resultado do concurso 5992-0: 

  • 1º Bilhete| 044771
  • 2º Bilhete| 074044
  • 3º Bilhete| 023933
  • 4º Bilhete| 076788
  • 5º Bilhete| 033946

Verifique sua aposta e veja se você foi um dos sortudos deste concurso.

O resultado completo, com locais e valores que cada acertador irá receber, será disponibilizado no site da Caixa Econômica Federal.

Os sorteios são transmitidos ao vivo pelo canal do Youtube da Caixa.

Como jogar na Loteria Federal

Os sorteios da Loteria Federal são realizados às quartas e sábados, sempre às 18h (horário de MS).

Para apostar na Loteria Federal você escolher o bilhete exposto na casa lotérica ou adquiri-lo com um ambulante lotérico credenciado. Você escolhe o número impresso no bilhete que quer concorrer, conforme disponibilização no momento da compra.

Cada bilhete contém 10 frações e pode ser adquirido inteiro ou em partes. O valor do prêmio é proporcional à quantidade de frações que você adquirir.

Com a Loteria Federal, são diversas as chances de ganhar. Você ganha acertando:

  • Um dos cinco números sorteados para os prêmios principais;
  • A milhar, a centena e a dezena de qualquer um dos números sorteados nos cinco prêmios principais;
  • Bilhetes cujos números correspondam à aproximação imediatamente anterior e posterior ao número sorteado para o 1º prêmio;
  • Bilhetes cujos números contenham a dezena final idêntica a umas das 3 (três) dezenas anteriores ou das 3 (três) dezenas posteriores à dezena do número sorteado para o 1º prêmio, excetuando-se os premiados pela aproximação anterior e posterior;
  • A unidade do primeiro prêmio.

Premiação

Você pode receber o prêmio em qualquer lotérica ou nas agências da Caixa.

Caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento deve ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e do bilhete (ou fração) original e premiado.

Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dias úteis a partir de sua apresentação em Agência da Caixa.

Assine o Correio do Estado

LOTERIA

Resultado da Timemania de ontem, concurso 2282, sábado (16/08): veja o rateio

A Timemania realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 19h; veja quais os números sorteados no último concurso

17/08/2025 08h05

Compartilhar
Confira o resultado da Timemania

Confira o resultado da Timemania Foto: Divulgação

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2282 da Timemania na noite deste sábado, 16 de agosto de 2025. A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 16 milhões.

  • 7 acertos - Não houve ganhadores;
  • 6 acertos - 2 apostas ganhadoras, (R$ 89.240,62 cada);
  • 5 acertos - 125 apostas ganhadoras, (R$ 2.039,78 cada); 
  • 4 acertos - 2.809 apostas ganhadoras, (R$ 10,50 cada); 
  • 3 acertos - 28.571 apostas ganhadoras, (R$ 3,50 cada).

Confira o resultado da Timemania de ontem!

Os números da Timemania 2282 são:

  • 79 - 01 - 25 - 57 - 76 - 26 - 48
  • Time do Coração: Goiás/GO

O sorteio da Timemania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Timemania 2282

Com0o a Timemania tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 16 de agosto, a partir das 20 horas, pelo concurso 22825. O valor da premiação está estimado em R$16 milhões.

Para participar dos sorteios da Timemania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 10 dente as 80 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de três a sete números, ou o time do coração;

Como jogar a Timemania

A Timemania é a loteria para os apaixonados por futebol. Além de o seu palpite valer uma bolada, você ainda ajuda o seu time do coração.

Você escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um Time do Coração. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Se você tiver de três a sete acertos, ou acertar o time do coração, ganha.

Você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9, ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 10 dezenas, a probabilidade de acertar sete números ganhar o prêmio milionário é de 1 em 26.472.637, segundo a Caixa.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3471, sábado (16/08): veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3471, sábado (16/08): veja o rateio

2

Após dias críticos, MS terá alívio no tempo seco a partir de terça-feira
Alerta laranja

/ 19 horas

Após dias críticos, MS terá alívio no tempo seco a partir de terça-feira

3

Resultado da Quina de ontem, concurso 6802, sábado (16/08): veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 6802, sábado (16/08): veja o rateio

4

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3470, sexta-feira (15/08): veja o rateio
LOTERIA

/ 2 dias

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3470, sexta-feira (15/08): veja o rateio

5

Campo Grande fica sem hospital de "portas abertas" a partir de segunda
SAÚDE

/ 2 dias

Campo Grande fica sem hospital de "portas abertas" a partir de segunda

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
"Vou ligar para as várias pessoas que achar apropriado"
Cláudio Humberto

/ 11 horas

"Vou ligar para as várias pessoas que achar apropriado"
Juliane Penteado: Período como MEI conta para a aposentadoria?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 3 dias

Juliane Penteado: Período como MEI conta para a aposentadoria?
As Trump-tarifas e os efeitos na economia de Campo Grande
Exclusivo para Assinantes

/ 6 dias

As Trump-tarifas e os efeitos na economia de Campo Grande
Juliane Penteado: previdência privada ou INSS?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 08/08/2025

Juliane Penteado: previdência privada ou INSS?