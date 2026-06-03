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BNDES veta milhões em crédito a fazendas com desmatamento ilegal em MS

Foram 62 alertas entre fevereiro de 2023 e abril de 2026, o equivalente a R$ 20,8 milhões em crédito

Eduardo Miranda

Eduardo Miranda

03/06/2026 - 18h26
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O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) vetou R$ 20,8 milhões em pedidos de financiamentos feitos por produtores rurais de Mato Grosso do Sul, que tinham propriedades com indícios de desmatamento ilegal. 

A soma de crédito negado aos produtores envolvidos com desmatamento ilegal se refere ao período dos últimos três anos. O valor equivale a 0,6% do volume de solicitações de crédito feitas entre fevereiro de 2023 e abril de 2026. 

Os dados constam em balanço divulgado nesta quarta-feira (3) durante a Semana do Meio Ambiente. 
No Estado de Mato Grosso do Sul o BNDES encontrou 62 alertas ativos de indícios de desmatamento ilegal: quantia que equivale a 1,1% do total de solicitações de crédito feitas nos últimos três anos. 
O banco veda o financiamento em propriedades rurais com indícios de desmatamento ilegal. O monitoramento do BNDES é feito em parceria com o MapBiomas. 

Brasil

Em todo o país, o volume de crédito rejeitado foi de R$ 1,1 bilhão. Foram 5.592 alertas ativos de indícios de desmatamento ilegal registrados desde fevereiro de 2023 equivalem a cerca de 1% das 551,7 mil solicitações de crédito rural encaminhadas ao BNDES neste período. 

São consideradas de crédito rural as operações dos programas agropecuários do Governo Federal, com juros equalizados; da linha BNDES Crédito Rural e aquelas que tenham marcação de crédito agrícola pelo Banco Central (BC).

Desde 2023, o volume de financiamentos evitados soma quase R$ 1 milhão por dia de solicitações de crédito não contratado a produtores com indícios de desmatamento irregular.

“O BNDES é um grande parceiro do agronegócio e valoriza a produção sustentável e ética no campo brasileiro, mas não é complacente com o agronegócio que destrói o meio ambiente. O Banco apoia os produtores que são sustentáveis e inovadores. A tecnologia e uma governança rígida nos permitem atuar com agilidade e precisão na análise do crédito e atender a urgente agenda de enfrentamento das mudanças climáticas. O tempo do crédito para o agro que desmata já passou”, afirma Aloizio Mercadante, presidente do BNDES. 

Regiões 

A regiões Norte e Nordeste tiveram os maiores percentuais de volume de financiamentos evitados (1,7% dos R$ 6,2 bilhões e R$ 7,8 bilhões solicitados, respectivamente). O Nordeste foi a região que registrou a maior taxa de alertas ativos de indícios de desmatamento ilegal (3% das mais de 13,6 mil solicitações).

Os melhores indicadores têm sido registrados no Sudeste, com bloqueio de 0,5% do total de R$ 23 bilhões de volume de crédito solicitado e alertas de indícios de desmatamento ilegal de 0,4% das 75,1 mil solicitações de crédito rural. 

No Centro-Oeste, foram bloqueados 0,7% dos R$ 29,7 bilhões solicitados, e emitidos alertas de indícios de desmatamento ilegal em cerca de 1% das 33,1 mil solicitações. A região Sul teve evitados 0,8% dos R$ 73,2 bilhões solicitados e apresentou 1% das 419 mil solicitações de alertas de indício de desmatamento ilegal.

Em todo o período de vigência da parceria entre o BNDES e o MapBiomas, o Rio Grande do Norte teve os maiores percentuais, com 5,1% de alertas de desmatamento em 117 solicitações de crédito. Já o estado do Amazonas registrou a maior alta percentual do volume de financiamentos evitados: 5,4% dos quase R$ 29,4 milhões solicitados.

Normas 

O BNDES tem regras rígidas na avaliação de pedidos de financiamento. Entre as normas, não poderão ser contratadas operações de crédito rural destinadas a imóvel onde seja identificado desmatamento sem documento de Autorização para Supressão de Vegetação (ASV), Projeto de Recuperação de Área Degradada (PRAD), aprovado pelo órgão ambiental competente, Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) ou outro documento que comprove a regularidade da propriedade.

Além disso, o BNDES tem por norma não contratar operações de crédito rural cujo beneficiário final tenha embargos vigentes listados pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Ibama) em qualquer propriedade, mesmo que não seja a beneficiada pelo financiamento, sem adoção de medidas efetivas de regularização.

A exigência do Banco é mais rígida que a do Manual de Crédito Rural (MCR), do Banco Central, que veda a concessão de crédito rural para produtores rurais com embargos localizados somente na propriedade beneficiada.

Os empréstimos do BNDES a produtores rurais podem ser obtidos por meio de uma rede parceira credenciada de mais de 80 instituições financeiras, que atendem mais de 90% do território nacional.

LOTERIAS

Resultado da + Milionária de hoje, concurso 360, quarta-feira (03/06)

A + Milionária tem dois sorteios semanais, às quartas e sábados, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

03/06/2026 20h13

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Confira o resultado da +Milionária

Confira o resultado da +Milionária Foto: Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 360 da + Milionária na noite desta quarta-feira, 3 de junho de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 60 milhões.

Confira o resultado da + Milionária de hoje!

Os números da + Milionária 360 são:

  • 07 - 15 - 23 - 20 - 34 - 04
  • Trevos sorteados: 4 - 3

O sorteio da + Milionária é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: + Milionária 361

Como a + Milionária tem dois sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 5 de junho, a partir das 20 horas, pelo concurso 361. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da + Milionária é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher de 6 a 12 números dentre as 50 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

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LOTERIAS

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2932, quarta-feira (03/06)

A Lotomania tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

03/06/2026 20h11

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Confira o resultado da Lotomania

Confira o resultado da Lotomania

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2932 da Lotomania na noite desta quarta-feira, 3 de junho de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 463 mil.

Confira o resultado da Lotomania de hoje!

Os números da Lotomania 2932 são:

  •   68 - 05 - 82 - 63 - 47 - 01 - 70 - 12 - 66 - 27 - 73 - 91 - 21 - 67 - 77 - 14 - 33 - 69 - 00 - 55

O sorteio da Lotomania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Como jogar na Lotomania

Os sorteios da Lotomania são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

O preço da aposta é único e custa  R$ 3,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

A aposta é única, com 50 dezenas, e a probabilidade de acertar 20 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 11.372.635 segundo a Caixa.

Para 0 números, que a Lotomania também premia, a probabilidade é a mesma, de 1 em 11.372.635.

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