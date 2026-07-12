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Bolão de Campo Grande ganha R$ 169 mil na Mega-Sena

Aposta foi feita com 9 dezenas e 100 cotas e ficou a um número de acertar a sena, ficando com o prêmio referente a quina; Confira se você foi o ganhador

Glaucea Vaccari

Glaucea Vaccari

12/07/2026 - 15h30
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Um bolão de Mato Grosso do Sul acertou cinco dezenas da Mega-Sena e os apostadores ganharam o prêmio de R$169.493,00. Eles ficaram a um número de fazer a sena, que não teve acertadores e acumulou em R$ 25 milhões para o próximo sorteio.

O bolão de Mato Grosso do Sul que faturou a quina da Mega-Sena foi feito presencialmente em uma casa lotérica em Campo Grande. A aposta foi de 9 dezenas, com 100 cotas, o que significa que cada apostador irá receber R$ 1.694,93 por cota.

O sorteio do concurso 3030 foi na noite de sábado (11). Os números sorteados foram: 06 - 11 - 25 - 45 - 48 - 58.

Em todo o Brasil, foram 41 apostas ganhadoras da quina, com prêmio de R$ 42.373,42, enquanto outros 2.983 apostadores fizeram a quadra e vão levar R$ 960,00 cada.

Os números da Mega-Sena 3030 são:

  •  45 - 58 - 25 - 06 - 11 - 48

O sorteio foi transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pôde ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Mega-Sena 3031

Como a Mega Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no terça-feira, 14 de julho, a partir das 20 horas, pelo concurso 3031. 

Para participar dos sorteios da Mega-Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 6 dentre as 60 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

Como jogar na Mega-Sena

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.

Para realizar o sonho de ser milionário, você deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

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LOTERIAS

Resultado da Dia de Sorte de ontem, concurso 1243, sábado (11/07): veja o rateio

A Dia de Sorte realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

12/07/2026 07h40

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Confira o resultado do Dia de Sorte

Confira o resultado do Dia de Sorte divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 1243 da Dia de Sorte na noite deste sábado, 11 de julho de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Premiação

  • 7 acertos - Não houve ganhadores;
  • 6 acertos - 36 apostas ganhadoras, (R$ 2.741,44); 
  • 5 acertos - 1.407 apostas ganhadoras, (R$ 25,00);
  • 4 acertos - 18.371 apostas ganhadoras, (R$ 5,00)

Mês da Sorte

  • Setembro - 70.793 apostas ganhadoras, (R$ 2,50).

Confira o resultado da Dia de Sorte de ontem!

Os números da Dia de Sorte 1243 são:

  • 18 - 30 - 11 - 25 - 06 - 26 - 29
  • Mês da sorte: Mês da sorte: 09 - Setembro

O sorteio da Dia de Sorte é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 1244

Como a Dia de Sorte tem seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na segunda-feira, 13 de julho, a partir das 21 horas, pelo concurso 1244. 

Para participar dos sorteios da Dia de Sorte é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 7 dente as 31 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Como apostar na Dia de Sorte

Os sorteios da Dia de Sorte são realizados às terças, quintas e sábados, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador marca entre 7 e 15 números, dentre os 31 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 7 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

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LOTERIAS

Resultado da + Milionária de ontem, concurso 371, sábado (11/07); veja o rateio

A + Milionária tem dois sorteios semanais, às quartas e sábados, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

12/07/2026 07h38

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Confira o resultado da +Milionária

Confira o resultado da +Milionária Foto: Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 371 da + Milionária na noite deste sábado, 11 de junho de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Premiação

  • 6 acertos + 2 trevos - Não houve acertador;
  • 6 acertos + 1 ou nenhum trevo - Não houve acertador;
  • 5 acertos + 2 trevos - 2 apostas ganhadoras, (R$ 191.867,53);
  • 5 acertos + 1 ou nenhum trevo - 36 apostas ganhadoras, (R$ 4.737,47);
  • 4 acertos + 2 trevos - 81 apostas ganhadoras, (R$ 2.255,93);
  • 4 acertos + 1 ou nenhum trevo - 1493 apostas ganhadoras, (R$ 122,39);
  • 3 acertos + 2 trevos - 1890 apostas ganhadoras, (R$ 50,00);
  • 3 acertos + 1 trevo - 17974 apostas ganhadoras, (R$ 24,00);
  • 2 acertos + 2 trevos - 15148 apostas ganhadoras, (R$ 12,00);
  • 2 acertos + 1 trevo - 135140 apostas ganhadoras, (R$ 6,00)

Os números da + Milionária 371 são:

  • 35 - 49 - 13  - 42 - 05 - 40
  • Trevos sorteados: 3 - 2 

O sorteio da + Milionária é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: + Milionária 372

Como a + Milionária tem dois sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 15 de julho, a partir das 20 horas, pelo concurso 372. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da + Milionária é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher de 6 a 12 números dentre as 50 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

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