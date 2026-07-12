Bolão de Campo Grande ganha R$ 169 mil na Mega-Sena

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Um bolão de Mato Grosso do Sul acertou cinco dezenas da Mega-Sena e os apostadores ganharam o prêmio de R$169.493,00. Eles ficaram a um número de fazer a sena, que não teve acertadores e acumulou em R$ 25 milhões para o próximo sorteio.

O bolão de Mato Grosso do Sul que faturou a quina da Mega-Sena foi feito presencialmente em uma casa lotérica em Campo Grande. A aposta foi de 9 dezenas, com 100 cotas, o que significa que cada apostador irá receber R$ 1.694,93 por cota.

O sorteio do concurso 3030 foi na noite de sábado (11). Os números sorteados foram: 06 - 11 - 25 - 45 - 48 - 58.

Em todo o Brasil, foram 41 apostas ganhadoras da quina, com prêmio de R$ 42.373,42, enquanto outros 2.983 apostadores fizeram a quadra e vão levar R$ 960,00 cada.

Os números da Mega-Sena 3030 são:

45 - 58 - 25 - 06 - 11 - 48

O sorteio foi transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pôde ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Mega-Sena 3031

Como a Mega Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no terça-feira, 14 de julho, a partir das 20 horas, pelo concurso 3031.

Para participar dos sorteios da Mega-Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 6 dentre as 60 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

Como jogar na Mega-Sena

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.

Para realizar o sonho de ser milionário, você deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

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