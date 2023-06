Bolsa Família paga valor extra e benefício é o maior da história

Economia

Presidente da Aprosoja/MS informou ainda que equipes técnicas estão trabalhando para apurar as ocorrências

Durante a madrugada desta sexta-feira (16) o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (CEMTEC) registrou a menor temperatura do ano em Mato Grosso do Sul, com 2,9 ºC em Maracaju, município localizado na região oeste do estado.

Depois de comemorarem a chuva que durou do domingo até a noite da última quarta-feira, produtores rurais entraram em alerta com a chegada da frente fria. André Dobashi, presidente da Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso do Sul (Aprosoja/MS), assegurou que equipes técnicas estão trabalhando para apurar as ocorrências, e tranquilizou os produtores.

"Ainda é cedo para falarmos em danos, porque a nossa equipe técnica está apurando as ocorrências do fenômeno nas lavouras de milho. Contudo, até o momento, é sabido que foram ocorrências pontuais e de baixa intensidade", afirmou.

Em decorrência das chuvas de fevereiro e março, 54% das lavouras nesta segunda safra foram semeadas fora da janela ideal de cultivo, que compreende o período de 21/12/2022 a 31/03/2023. Essa situação corrobora para o aumento de suscetibilidade das áreas às intempéries climáticas, como geadas e granizo, além das baixas temperaturas.

A previsão do Sistema de Informação Geográfica do Agronegócio (Siga MS) é de que a produção de milho totalize 11,2 milhões de toneladas, com uma produtividade média de 80,33 sacas por hectare, produzidas em uma área de 2,3 milhões de hectares.

Conforme noticiado anteriormente pelo Correio do Estado, houve registro de geada ou orvalho congelante em Rio Brilhante, Nova Alvorada do Sul, Sidrolândia, Bonito e São Gabriel do Oeste. Nos municípios de Maracaju, Guia Lopes da Laguna e Jardim houve apenas registro de geada. As informações são do meteorologista Natalio Abrahão.

Conforme a meteorologia, na madrugada de sábado o risco de geada está praticamente descartado. Em Campo Grande, a mínima deve ser de nove graus. Em Ponta Porã, no extremo sul, a previsão é de que a mínima seja de sete graus.

Com informações de Neri Kaspary

