Bolsa registra alta com impulso de Vale; dólar fecha estável

balanço bimestral

Desde o começo de 2020, quando 40 fiscais assumiram, faturamento cresceu 76%. No mesmo período, receita com IPTU aumentou em 27,5%

O faturamento de Imposto Sobre Serviços (ISS) da prefeitura de Campo Grande está prestes a superar a importância do IPTU, tradicionalmente o mais importante para os cofres municipais. Dados divulgados nesta quarta-feira (27) em suplemento do Diogrande mostram que o faturamento do imposto aumentou em 18,2% na comparação do primeiro bimestre do ano passado com igual período de 2024, passando de R$ 83,4 milhões para R$ 98,6 milhões.

No mesmo período, a receita com IPTU /aumentou bem menos, apenas 11%, saltando de R$ 279,7 milhões para R$ 310,6 milhões. Nos últimos 12 meses, conforme os dados divulgados nesta quarta-feira, o IPTU rendeu R$ 643 milhões aos cofres públicos. No mesmo período, o ISS garantiu faturamento de R$ 606 milhões, uma diferença de R$ 37 milhões.

Se a comparação entre os dois impostos for com o começo de 2020, a diferença era muito maior, da ordem de R$ 160 milhões. Ao final do primeiro bimestre daquele ano o IPTU havia garantido R$ 504 milhões aos cofres municipais. O ISS, por sua vez, R$ 344 milhões.

De lá para cá, a receita com ISS aumentou em 76% enquanto que o IPTU teve crescimento bem inferior, de 27,5%. Uma das explicações para esta disparidade é o congelamento do IPTU em 2022, ano em que o ex-prefeito Marquinhos Trad e o então governador Reinaldo Azambuja fizeram uma espécie de queda-de-braço com os chamados “pacotes de bondades”.

Uma outra explicação, e possivelmente mais relevante, é que no começo de 2020 entraram em atividade 40 auditores fiscais da Secretaria de Finanças, que tiveram como foco principal a fiscalização sobre os prestadores de serviço na Capital.

No final do ano passado, os vereadores da Capital atenderam a um pedido do Executivo a aprovaram um projeto que eleva para a casa de R$ 70 mil mensais os salários destes auditores. Para isso, porém, precisam aumentar a arrecadação, principalmente com ISS.

E um outro indicador de que o ISS tende a superar a importância do IPTU ainda neste ano é o fato de a prefeitura ter convocado mais 20 auditores fiscais em fevereiro deste ano e estes também só terão direito ao salário alto se houver aumento na arrecadação.