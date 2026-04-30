Bracell inicia 1ª colheita em MS

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A MS Florestal, empresa sul-mato-grossense que pertence à Bracell consolidou nesta quarta-feira (29) o início da colheita em sua primeira área plantada no Estado, marco que ocorreu no município de Água Clara.

O evento é parte da estruturação de uma operação robusta que projeta Mato Grosso do Sul como um dos principais eixos de silvicultura do país.

Para o diretor de Operações Florestais da companhia, Mauro Quirino, a etapa simboliza a evolução do capital humano envolvido no projeto. "O importante é o quanto todo mundo cresceu. Não foi só crescer árvores; muitas pessoas também cresceram conosco, por exemplo, temos pessoas que iniciaram como técnicos que hoje já são supervisores e coordenadores. Estou muito feliz com toda essa jornada e satisfeito, pois a melhor colheita começa com segurança, qualidade, produtividade e custo baixo", afirmou o executivo.

A importância estratégica do momento também foi destacada por José Marcio Bizon, Gerente Sênior de Florestal MS, que vê o início da colheita como a conclusão de um ciclo vital.

"É um primeiro passo, mas um passo importante para chegarmos à matéria-prima e começar a retornar o investimento. Vamos fazer essa madeira chegar na indústria agora, em São Paulo, com nossa própria matéria-prima", explicou Bizon.

Reforçando o sentimento de conquista, Gilberto Moraes, Gerente Sênior de Operações Florestais, define a data como um marco histórico.

"Celebramos a primeira floresta plantada em MS. Completamos o ciclo florestal iniciado com a silvicultura e agora com a colheita, operação esta que irá aumentar ao longo do tempo, buscando ser referência em segurança, produtividade, qualidade e competitividade. É um marco importante para carregar na lembrança".

Segundo o setor de recrutamento e seleção, novas vagas serão lançadas nesta sexta-feira, 1° de maio, Dia do Trabalhador.

Nova fábrica

Com investimento previsto de R$ 16 bilhões, membros do Conselho de Controle Ambiental (Ceca) de Mato Grosso do Sul aprovaram, em dezembro de 2025 por unanimidade, a Licença Prévia para construção da fábrica de celulose da Bracell em Bataguassu.

A fábrica será instalada às margens da BR-267, a aproximadamente nove quilômetros do centro urbano de Bataguassu.

Em agosto de 2025, o governador Eduardo Riedel (PP) já havia antecipado que a licença sairia até o fim do ano passado.

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