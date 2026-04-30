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MS Florestal

Bracell inicia 1ª colheita em MS

Marco ocorreu no município de Água Clara nesta quarta-feira (29)

Alison Silva

Alison Silva

30/04/2026 - 17h30
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A MS Florestal, empresa sul-mato-grossense que pertence à Bracell consolidou nesta quarta-feira (29) o início da colheita em sua primeira área plantada no Estado, marco que ocorreu no município de Água Clara.

O evento é parte da estruturação de uma operação robusta que projeta Mato Grosso do Sul como um dos principais eixos de silvicultura do país.

Para o diretor de Operações Florestais da companhia, Mauro Quirino, a etapa simboliza a evolução do capital humano envolvido no projeto. "O importante é o quanto todo mundo cresceu. Não foi só crescer árvores; muitas pessoas também cresceram conosco, por exemplo, temos pessoas que iniciaram como técnicos que hoje já são supervisores e coordenadores. Estou muito feliz com toda essa jornada e satisfeito, pois a melhor colheita começa com segurança, qualidade, produtividade e custo baixo", afirmou o executivo. 

A importância estratégica do momento também foi destacada por José Marcio Bizon, Gerente Sênior de Florestal MS, que vê o início da colheita como a conclusão de um ciclo vital.

"É um primeiro passo, mas um passo importante para chegarmos à matéria-prima e começar a retornar o investimento. Vamos fazer essa madeira chegar na indústria agora, em São Paulo, com nossa própria matéria-prima", explicou Bizon. 

Reforçando o sentimento de conquista, Gilberto Moraes, Gerente Sênior de Operações Florestais, define a data como um marco histórico.

"Celebramos a primeira floresta plantada em MS. Completamos o ciclo florestal iniciado com a silvicultura e agora com a colheita, operação esta que irá aumentar ao longo do tempo, buscando ser referência em segurança, produtividade, qualidade e competitividade. É um marco importante para carregar na lembrança".

Segundo o setor de recrutamento e seleção, novas vagas serão lançadas nesta sexta-feira, 1° de maio, Dia do Trabalhador.

Nova fábrica 

Com investimento previsto de R$ 16 bilhões, membros do Conselho de Controle Ambiental (Ceca) de Mato Grosso do Sul aprovaram, em dezembro de 2025 por unanimidade, a Licença Prévia para construção da fábrica de celulose da Bracell em Bataguassu.

A fábrica será instalada às margens da BR-267, a aproximadamente nove quilômetros do centro urbano de Bataguassu.

Em agosto de 2025, o governador Eduardo Riedel (PP) já havia antecipado que a licença sairia até o fim do ano passado. 

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LOTERIAS

Resultado da Super Sete de hoje, concurso 841, quarta-feira (29/04)

A Super Sete tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

30/04/2026 08h24

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Confira o rateio da Super Sete

Confira o rateio da Super Sete Foto: Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 841 da Super Sete na noite desta quarta-feira, 29 de abril de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 7 milhões.

Premiação

  • 7 acertos - 1 aposta ganhadora, (R$ 7.176.787,87)
  • 6 acertos - 4 apostas ganhadoras, (R$ 15.355,42)
  • 5 acertos - 84 apostas ganhadoras, (R$ 1.044,58)
  • 4 acertos - 1.357 apostas ganhadoras, (R$ 64,66)
  • 3 acertos - 12.964 apostas ganhadoras, (R$ 6,00)

Confira o resultado da Super Sete de ontem!

Os números da Super Sete 841 são:

Verifique sua aposta e veja se você foi um dos sortudos deste concurso.

  • Coluna 1: 3
  • Coluna 2: 7 
  • Coluna 3: 3
  • Coluna 4: 6
  • Coluna 5: 7
  • Coluna 6: 6
  • Coluna 7: 7

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Super Sete 842

Como a Super Sete tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na segunda-feira, 4 de maio, a partir das 20 horas, pelo concurso 842. O valor da premiação está estimado em R$ 100 mil.

Para participar dos sorteios da Super Sete é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

Como jogar na Super Sete

Os sorteios da Super Sete são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h (horário de MS).

O Super Sete é a loteria de prognósticos numéricos cujo volante contém 7 colunas com 10 números (de 0 a 9) em cada uma, de forma que o apostador deverá escolher um número por coluna.

Caso opte por fazer apostas múltiplas, poderá escolher até mais 14 números (totalizando 21 números no máximo), sendo no mínimo 1 e no máximo 2 números por coluna com 8 a 14 números marcados e no mínimo 2 e no máximo 3 números por coluna com 15 a 21 números marcados.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6,  9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

O valor da aposta é R$ 3,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas sete dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 158.730, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 21 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 280, ainda segundo a Caixa.

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LOTERIAS

Resultado da Dupla-Sena de ontem, concurso 2951, quarta-feira (29/04): veja o rateio

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

30/04/2026 08h22

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Confira o rateio da Dupla-Sena

Confira o rateio da Dupla-Sena Foto: Arquivo

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2951 da Dupla Sena na noite desta quarta-feira, 29 de abril de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 2 milhão.

Premiação - 1º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 11 apostas ganhadoras, (R$ 4.491,34)
  • 4 acertos - 377 apostas ganhadoras, (R$ 149,76)
  • 3 acertos - 7.532 apostas ganhadoras, (R$ 3,74)

Premiação - 2º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 4 apostas ganhadoras, (R$ 11.116,06)
  • 4 acertos - 389 apostas ganhadoras, (R$ 145,14)
  • 3 acertos - 7.415 apostas ganhadoras, (R$ 3,80)
  • Confira o resultado da Dupla-Sena de ontem!

Os números da Dupla Sena 2951 são:

Primeiro sorteio

  • 31 - 26 - 43 - 39 - 41 - 12 

Segundo sorteio

  • 16 - 29 - 32 - 39 - 01 - 23

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Como jogar na Dupla-Sena

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais: às segundas, quartas e sextas, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer.

Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com seis dezenas e preço de R$ 2,50, a probabilidade de acertar 6 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 15.890.700 segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 3.174, ainda segundo a Caixa.

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