Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

TOP 6

Brasil tem sexto maior crescimento no ranking das economias do G20

PIB brasileiro de R$ 12,7 trilhões avançou 2,3% em 2025

Agência Brasil

03/03/2026 - 19h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

A expansão de 2,3% da economia brasileira em 2025 posiciona o Brasil na sexta posição do ranking de crescimento do G20, grupos das maiores economias do mundo.

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou nesta terça-feira (3) que o Produto Interno Bruto (PIB) atingiu R$ 12,7 trilhões no ano passado.

O PIB é o conjunto de bens e serviços produzidos no país e serve como indicador do comportamento da economia. No ano passado, a agropecuária foi o principal motor do PIB nacional.

Logo após a divulgação do resultado pelo IBGE, a Secretaria de Política Econômica (SPE) do Ministério da Fazenda publicou um ranking com o desempenho do PIB entre as 16 economias do G20 que já divulgaram os dados consolidados de 2025.

A lista é liderada pela Índia, que apresentou um salto de 7,5% na comparação com 2024. O Brasil aparece imediatamente à frente dos Estados Unidos, maior potência econômica do mundo.

Confira o ranking:

1º) Índia: 7,5%

2º) Indonésia: 5,1%

3º) China: 5%

4º) Arábia Saudita: 4,5%

5º) Turquia: 3,6%

6º) Brasil: 2,3%

7º) EUA: 2,2%

8º) Canadá: 1,7%

9º) União Europeia: 1,6%

10º) Reino Unido: 1,4%

11º) Japão: 1,1%

12º) Coreia do Sul: 1%

13º) França: 0,9%

14º) Itália: 0,7%

15º) México: 0,6%

16º) Alemanha: 0,4%

Crescimento com desaceleração

O desempenho do PIB brasileiro em 2025 marcou o quinto ano seguido de expansão. No entanto, o resultado aponta desaceleração, isto é, perda de ímpeto. Em 2024, o crescimento havia sido de 3,4%.

Os técnicos do Ministério da Fazenda atribuem a perda de ritmo à política de juros altos.

“Esse movimento indica que a política monetária contracionista exerceu impacto relevante sobre a atividade, contribuindo para o fechamento do hiato do produto”, afirma o estudo.

Na linguagem dos economistas, hiato do produto é um indicador sobre a capacidade de produção da economia sem gerar pressão inflacionária. O fechamento do hiato citado pelo boletim da SPE indica que os juros altos desestimularam o consumo a ponto de diminuir a alta de preços.

Como juros agem

A política monetária contracionista, isto é, juros em patamar elevado, foi a ferramenta do Banco Central (BC) para conter a inflação, que ficou praticamente todo o ano de 2025 acima da meta do governo, de 3% ao ano com tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo.

Desde setembro de 2024, o Comitê de Política Monetária (Copom) do BC impôs trajetória de alta à Selic taxa básica de juros fazendo-a bater 15% ao ano em junho de 2025 e assim permanecendo até os dias atuais. É o maior patamar desde julho de 2006, quando estava em 15,25% ao ano.

A Selic influencia todas as demais taxas de juros do país e, quando elevada, age de forma restritiva na economia, ou seja, encarece operações de crédito e desestimula investimentos e consumo.

O impacto esperado é a menor procura por produtos e serviços, esfriando a inflação. O efeito colateral é que a economia em marcha lenta tende a diminuir a geração de empregos.

“A perda de fôlego tornou-se mais evidente no segundo semestre, quando a atividade permaneceu praticamente estável em relação ao primeiro”, aponta o boletim da SPE.

Apesar do cenário restritivo, 2025 terminou com a menor taxa de desemprego já registrada pelo IBGE.

Previsão para 2026

O Copom já anunciou que pretende cortar a Selic na próxima reunião do colegiado, nos dias 17 e 18 de março.             

Nesta terça-feira, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, avaliou que o conflito no Oriente Médio envolvendo o Irã não deve impactar a redução dos juros.

A SPE estima que o PIB deve crescer 2,3% em 2026.

“A expectativa é de desaceleração acentuada da agropecuária, compensada por maior ritmo de crescimento da indústria e dos serviços”, projeta a SPE.

Os técnicos enxergam que a provável redução de juros dará fôlego à indústria e à construção. A isenção de cobrança de imposto de renda para quem ganha até R$ 5 mil mensais, que entrou em vigor na virada do ano, é outro incentivo de crescimento, de acordo com a SPE.

“Para os serviços, a expectativa também é de maior crescimento, impulsionado pela reforma da tributação sobre a renda e pela expansão do crédito consignado para o trabalhador privado, além da resiliência do mercado de trabalho”, sustenta o boletim.

AGRONEGÓCIO

PIB do agro em MS teve o melhor desempenho do país em 2025

Estado teve o maior avanço entre as unidades da federação com 18,6%, segundo levantamento da Resenha Regional do Banco do Brasil

03/03/2026 11h00

Compartilhar
O crescimento se reflete em propriedades que apostaram na intensificação e na integração produtiva ao longo das últimas décadas

O crescimento se reflete em propriedades que apostaram na intensificação e na integração produtiva ao longo das últimas décadas Divulgação

Continue Lendo...

Mato Grosso do Sul registrou crescimento de 18,6% no Produto Interno Bruto (PIB) do agronegócio em 2025, o maior índice entre os estados brasileiros. Os dados constam na Resenha Regional do Banco do Brasil, atualizada em fevereiro deste ano. Na sequência aparecem Mato Grosso, com 18,5%, e Goiás, com 13,4%.

O resultado reflete o peso do setor na economia estadual e a ampliação das cadeias produtivas nos últimos anos. Além da soja e do milho, o Estado expandiu a produção de amendoim, laranja, suínos e peixes e na consolidação do chamado “Vale da Celulose”, além de manter protagonismo nacional na pecuária de corte, com reconhecimento em genética e qualidade da carne.

Na prática, o crescimento se reflete em propriedades que apostaram na intensificação e na integração produtiva ao longo das últimas décadas. É o caso da Fazenda Cachoeirão, em Bandeirantes, próxima à MS-245. Fundada em 1952, a propriedade iniciou as atividades com a pecuária extensiva em área de Cerrado, quando a formação de pastagens ainda era limitada. A introdução da braquiária, difundida a partir da década de 1970 com apoio da pesquisa agropecuária, marcou o primeiro salto de produtividade.

A partir dos anos 1990, a gestão passou a investir na intensificação da pecuária e, em 2005, iniciou a integração entre lavoura e criação, mesmo em solo arenoso. Hoje, a fazenda atua com ciclo completo na bovinocultura, cria, recria e cruzamento industrial, além de confinamento e abate precoce. Na agricultura, produz soja, milho e feijão, com adoção de irrigação para elevar a produtividade. Em uma área de 7,5 mil hectares, mantém 22% de reserva legal e emprega 37 funcionários registrados, além de trabalhadores terceirizados.

Para produtores, o avanço do setor está ligado tanto à adoção de tecnologia quanto à gestão profissional e planejamento sucessório. A diversificação de atividades e a integração entre pecuária e agricultura são apontadas como estratégias para reduzir riscos e ampliar resultados.

No campo das políticas públicas, o governo estadual mantém programas voltados ao setor, como o Proape (Programa de Apoio à Produção Agropecuária), o Precoce MS, voltado à produção de bovinos de corte de alta qualidade, o Leitão Vida, para fortalecimento da suinocultura, e o Peixe Vida, destinado à piscicultura. Há ainda iniciativas como o Carne Sustentável, com foco na produção no Pantanal, e o Prosolo (Plano Estadual de Manejo e Conservação do Solo e Água), coordenados pela Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc).

Com base em tecnologia, diversificação e políticas de incentivo, o agronegócio sul-mato-grossense amplia participação na economia e projeta continuidade do crescimento nos próximos anos.

Assine o Correio do Estado

LOTERIAS

Resultado da Super Sete de ontem, concurso 817, segunda-feira (02/03): veja o rateio

A Super Sete tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

03/03/2026 08h28

Compartilhar
Confira o rateio da Super Sete

Confira o rateio da Super Sete Foto: Super Sete

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 817 da Super Sete na noite desta segunda-feira, 2 de março de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 2,9 milhões.

Premiação

  • 7 acertos - Não houve ganhadores
  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 33 apostas ganhadoras, (R$ 1.413,40)
  • 4 acertos - 627 apostas ganhadoras, (R$ 74,38)
  • 3 acertos - 5.770 apostas ganhadoras, (R$ 6,00)

Confira o resultado da Super Sete de ontem!

Os números da Super Sete 817 são:

Verifique sua aposta e veja se você foi um dos sortudos deste concurso.

  • Coluna 1: 6
  • Coluna 2: 9
  • Coluna 3: 3
  • Coluna 4: 8
  • Coluna 5: 7
  • Coluna 6: 3
  • Coluna 7: 7

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Super Sete 818

Como a Super Sete tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 4 de março, a partir das 21 horas, pelo concurso 818. O valor da premiação está estimado em R$ 3,1 milhões.

Para participar dos sorteios da Super Sete é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

Como jogar na Super Sete

Os sorteios da Super Sete são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h (horário de MS).

O Super Sete é a loteria de prognósticos numéricos cujo volante contém 7 colunas com 10 números (de 0 a 9) em cada uma, de forma que o apostador deverá escolher um número por coluna.

Caso opte por fazer apostas múltiplas, poderá escolher até mais 14 números (totalizando 21 números no máximo), sendo no mínimo 1 e no máximo 2 números por coluna com 8 a 14 números marcados e no mínimo 2 e no máximo 3 números por coluna com 15 a 21 números marcados.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6,  9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

O valor da aposta é R$ 3,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas sete dezenas, que custa R$ 3,00, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 158.730, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 21 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 280, ainda segundo a Caixa.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2978, sábado (28/02); veja o rateio
loteria

/ 2 dias

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2978, sábado (28/02); veja o rateio

2

Pela 1ª vez na história, 108 mulheres ingressam como soldados nas Forças Armadas
MATO GROSSO DO SUL

/ 1 dia

Pela 1ª vez na história, 108 mulheres ingressam como soldados nas Forças Armadas

3

Quem é o novo técnico do Flamengo? O mistério acabou: conheça o comandante que chega para a decisão
Esportes

/ 11 horas

Quem é o novo técnico do Flamengo? O mistério acabou: conheça o comandante que chega para a decisão

4

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3625, segunda-feira (02/03)
LOTERIA

/ 23 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3625, segunda-feira (02/03)

5

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3625, segunda-feira (02/03): veja o rateio
LOTERIAS

/ 10 horas

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3625, segunda-feira (02/03): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
O que não posso medir, não posso gerenciar: a ciência na política pública
Exclusivo para Assinantes

/ 9 horas

O que não posso medir, não posso gerenciar: a ciência na política pública
Lei do Descongela: o que muda para os servidores públicos e os impactos no direito previdenciário
Juliane Penteado

/ 4 dias

Lei do Descongela: o que muda para os servidores públicos e os impactos no direito previdenciário
Seguro rural e clima extremo
Provenzano

/ 5 dias

Seguro rural e clima extremo
Aposentadorias do servidor público em Mato Grosso do Sul em 2026. Algo mudou?
Exclusivo para Assinantes

/ 20/02/2026

Aposentadorias do servidor público em Mato Grosso do Sul em 2026. Algo mudou?