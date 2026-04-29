Geração de empregos em março cresceu 172% em MS

A criação de vagas de trabalho em Mato Grosso do Sul cresceu 172% em março de 2026 com relação ao mesmo mês do ano passado. O levantamento foi divulgado pelo Ministério do Trabalho nesta quarta-feira (29) através do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).
De acordo com os dados, em março deste ano, o saldo de empregos ficou em 3.554 vagas de trabalho, resultado de 40.698 admissões e 37.144 desligamentos, enquanto no mesmo mês em 2025, o saldo foi de 1.305. Isso mostra um crescimento de mais que o dobro na série sazonal.
O destaque do Estado fica com o município de Inocência que, sozinha, foi responsável pela criação de 899 postos de trabalho em março, ou 25,3% do saldo de Mato Grosso do Sul.
O município é sede da fábrica de celulose chilena Arauco, que emprega, atualmente, 9,2 mil trabalhadores, número superior ao total de habitantes no município que, antes do início das obras, tinha em torno de 8,5 mil moradores.
No pico das obras de construção da fábrica, o que deve ocorrer ainda neste ano, a previsão é de que o canteiro de obras abrigue 14 mil trabalhadores ao mesmo tempo.
Desde o início deste ano, Inocência já criou 3.037 postos de trabalho. Em todo o Estado, no primeiro trimeste de 2026, o saldo é de 14.030.
Em Campo Grande, foram 1.428 postos de trabalho criados em março.
Setores
Em março, o destaque do saldo de empregos continuou sendo o setor de serviços, assim como no primeiro bimestre do ano. O setor foi responsável por 1.680 novas vagas, resultado de 14.999 admissões e 13.319 desligamentos.
Em todo o ano, já foram 6.108 empregos no setor, 43,5% de todas as vagas geradas no Estado nos três primeiros meses.
Em seguida, o setor da indústria gerou 1.208 vagas em março a partir de 7.023 contratações e 5.815 demissões.
A construção ficou com um saldo positivo de 886 empregos, com 4.143 admissões e 3.257 demissões no mês, seguido pelo comércio, que teve saldo de 227 vagas, fruto de 9.156 contratações e 8.929 desligamentos.
O setor da agroindústria foi o único que teve saldo negativo no mês, ou seja, houveram mais demissões que contratações. No total, foram 5.377 admissões e 5.824 demissões, resultando em um saldo de -447 vagas.
As vagas foram preenchidas majoritariamente por homens (1.803) e jovens entre 18 e 24 anos (1.298), nos cargos de trabalhadores de produção de bens e serviços industriais (1.573).
Nacional
O crescimento entre o mês de março de 2025 e 2026 também foi percebido a nível nacional. No ano passado, foram 79.994 novas vagas no período, enquanto, neste ano, o número cresceu 185,3%, chegando a 228.208 novos postos de trabalho.
De janeiro a março. foram 613.373 vagas formais. Nos últimos 12 meses, o total de postos gerados chega a 1.211.455. Desde 2023, já foram criadas mais de 5 milhões de vagas formais no país.
O saldo é resultante de 2.526.660 admissões e 2.298.452 desligamentos, sendo foi positivo em 24 unidades federativas.
Entre os setores, o maior crescimento ocorreu em Serviços, com geração de 152.391 postos no mês. Na sequência, aparecem Construção (38.316), Indústria (28.336) e Comércio (27.267).
Apenas a Agropecuária registrou retração, com queda de 18.096 postos, influenciada principalmente pela finalização de safras de maçã, soja e uva.
No País, foram contratadas mais mulheres (132.477) que homens (95.731), destacando a geração de 165.785 postos para pessoas de até 24 anos, o equivalente a 72,6% do total do mês.