Campo Grande deve ter 9% menos vagas temporárias no fim de ano

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Campo Grande deve ter cerca de mil oportunidades de trabalho temporário no comércio e nos serviços no último trimestre de 2026, aproximadamente 9% a menos que as 1,1 mil estimadas pela Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG) em 2025. A projeção indica um cenário mais cauteloso para as contratações de fim de ano, período em que as empresas reforçam as equipes para atender ao aumento da demanda com a Black Friday e o Natal.

De acordo com a pesquisa Perspectivas Empresariais para Contratações 2026, realizada pela ACICG em outubro, 73% dos empresários consultados pretendem manter o mesmo volume de contratações temporárias do ano passado. Outros 22% planejam contratar mais, enquanto 5% projetam redução.

Em 2025, o cenário era um pouco diferente: 59% dos entrevistados pretendiam manter o número de admissões, 36% planejavam ampliar as contratações e 5% previam diminuir. A comparação mostra que aumentou a parcela de empresários que espera repetir o volume de contratações, enquanto caiu a proporção dos que pretendem abrir mais vagas.

Segundo o presidente da ACICG, Omar Aukar, parte da demanda por mão de obra pode resultar em contratações permanentes, em vez de temporárias. A avaliação considera a necessidade de reorganização das equipes diante da mudança na jornada de trabalho prevista na Emenda Constitucional nº 141/2026, que entra em vigor em 16 de dezembro.

“Os dados mostram que a maioria dos empresários pretende manter o volume de contratações do ano passado, mas as empresas também estão avaliando suas demandas de pessoal diante das mudanças do fim da escala 6x1. Parte dessas vagas pode ser direcionada a contratações permanentes, o que também influencia a projeção de oportunidades temporárias para este fim de ano”, afirma Aukar.

Dezembro

A maior parte das contratações temporárias deve ocorrer em dezembro. Conforme a pesquisa, 32,35% dos empresários pretendem admitir trabalhadores na primeira quinzena do mês, enquanto 27,45% planejam contratar na segunda metade. Outros 11,76% devem realizar admissões em novembro e 13,73% já contrataram. Por outro lado, 14,71% não pretendem abrir novas vagas temporárias.

Entre os empresários que informaram quantos profissionais pretendem contratar, cerca de 76% planejam abrir até duas vagas.

A possibilidade de contratação permanente após o período de festas também diminuiu em relação ao ano passado. Na pesquisa de 2026, pouco mais de 75,3% dos empresários que responderam à questão afirmaram que pretendem manter os trabalhadores temporários após o período de maior movimento. Em 2025, o percentual era de 88,6%, uma queda de 13,3 pontos percentuais.

A efetivação depende das necessidades de cada empresa, do desempenho dos profissionais e dos resultados das vendas no fim do ano. Apesar da redução, a ACICG avalia que as vagas temporárias continuam sendo uma oportunidade de entrada no mercado formal.

“Mesmo em um cenário mais cauteloso, o trabalho temporário continua sendo uma oportunidade de entrada no mercado formal. A efetivação dependerá das necessidades de cada empresa, do desempenho dos profissionais e dos resultados das vendas no fim do ano”, destaca Aukar.