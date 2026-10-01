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Campo Grande sobe 13 posições em competitividade, mas ainda fica fora do top 50

Capital passou da 71ª para a 58ª colocação nacional e atingiu a melhor posição da série histórica

Evelyn Thamaris

Evelyn Thamaris

01/10/2026 - 17h39
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Campo Grande subiu 13 posições no Ranking de Competitividade dos Municípios e alcançou a melhor colocação da série histórica, mas ainda ficou fora das 50 cidades mais bem avaliadas do País. A Capital passou da 71ª para a 58ª posição entre 423 municípios analisados pelo Centro de Liderança Pública (CLP), em parceria com a Tendências Consultoria.

O levantamento considera 65 indicadores distribuídos em 13 pilares, entre eles funcionamento da máquina pública, capital humano, saúde, educação, segurança, saneamento, sustentabilidade fiscal, inserção econômica, inovação e dinamismo econômico e telecomunicações.

O resultado mostra diferenças importantes entre as áreas avaliadas. No funcionamento da máquina pública, Campo Grande ocupa a 11ª posição nacional. Em capital humano, aparece em 20º lugar; em qualidade da saúde, em 27º; e em inovação e dinamismo econômico, na 30ª colocação.

Educação

Na educação, o desempenho também merece uma leitura separada. Campo Grande aparece como a cidade mais bem colocada de MS nesse indicador, mas ocupa a 188ª posição entre os 423 municípios avaliados nacionalmente. No Centro-Oeste, a Capital está em quarto lugar.

A melhora geral ocorre após Campo Grande ter terminado a edição anterior na 71ª colocação nacional. Em 2026, a Capital também aparece como a primeira cidade de Mato Grosso do Sul no ranking.

A administração municipal atribui parte do avanço à desburocratização para abertura de empresas e aos investimentos em qualificação profissional. Segundo a Prefeitura, mais de 18 mil empresas foram abertas e permaneciam ativas entre janeiro de 2025 e setembro de 2026.

Na área de emprego, o Município também cita a oferta de vagas intermediadas pela Fundação Social do Trabalho (Funsat). Entre janeiro e setembro deste ano, foram mais de 4,9 mil oportunidades divulgadas, conforme os dados apresentados pela administração.

Outro ponto destacado é a infraestrutura. A Prefeitura informa investimento de R$ 240 milhões em pavimentação e drenagem, além de obras de reordenamento viário, unidades de saúde, escolas e moradias.

O ranking, porém, avalia um conjunto mais amplo de fatores e não mede apenas obras ou ações da administração municipal. A metodologia reúne indicadores econômicos, sociais e de gestão para estabelecer a posição de cada cidade.

Além de Campo Grande, Três Lagoas também aparece entre os municípios de Mato Grosso do Sul avaliados pelo levantamento. A cidade avançou da 210ª para a 143ª posição na classificação nacional.

Para Campo Grande, o salto para a 58ª colocação representa a melhor marca desde o início da série histórica. O resultado, ao mesmo tempo, mostra que o avanço geral não é uniforme entre os indicadores: a Capital está entre as primeiras em algumas áreas, enquanto aparece em posições mais distantes em outras.

LOTERIAS

Resultado da Dia de Sorte de ontem, concurso 1311, quarta-feira (30/09): veja o rateio

A Dia de Sorte realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e aos domingos; veja quais os números sorteados no último concurso

01/10/2026 08h14

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Confira o rateio da Dia de Sorte

Confira o rateio da Dia de Sorte Foto: Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 1311 da Dia de Sorte na noite desta quarta-feira, 30 de setembro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 1 milhão.

Premiação

  • 7 acertos - Não houve ganhadores
  • 6 acertos - 22 apostas ganhadoras (R$ 4.509,06)
  • 5 acertos - 1.272 apostas ganhadoras (R$ 25,00)
  • 4 acertos - 17.009 apostas ganhadoras (R$ 5,00)

Mês da Sorte

  • Março - 64.423 apostas ganhadoras (R$ 2,50)

Confira o resultado da Dia de Sorte de ontem!

Os números da Dia de Sorte 1311 são:

  • 24 - 02 - 08 - 09 - 13 - 01 - 16
  • Mês da sorte: 03 - Março

O sorteio da Dia de Sorte é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 1312

Como a Dia de Sorte tem seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quinta-feira, 1 de outubro, a partir das 20 horas, pelo concurso 1312. O valor da premiação está estimado em R$ 1,5 milhão.

Para participar dos sorteios da Dia de Sorte é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 7 dente as 31 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Como apostar na Dia de Sorte

Os sorteios da Dia de Sorte são realizados às terças e quintas-feiras, às 20h e aos domingos, às 10h (horário de MS).

O apostador marca entre 7 e 15 números, dentre os 31 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 7 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

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LOTERIAS

Resultado da Lotomania de ontem, concurso 2982, quarta-feira (30/09): veja o rateio

A Lotomania tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

01/10/2026 08h13

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Confira o rateio da Lotomania

Confira o rateio da Lotomania Foto: Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2982 da Lotomania na noite desta quarta-feira, 30 de setembro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 6 milhões.

Premiação

  • 20 acertos - Não houve acertador
  • 19 acertos - 2 apostas ganhadoras (R$ 126.289,13)
  • 18 acertos - 79 apostas ganhadoras (R$ 1.998,25)
  • 17 acertos - 574 apostas ganhadoras (R$ 275,01)
  • 16 acertos - 3678 apostas ganhadoras (R$ 42,92)
  • 15 acertos - 15297 apostas ganhadoras (R$ 10,31)
  • 0 acertos - Não houve acertador

Confira o resultado da Lotomania de ontem!

Os números da Lotomania 2982 são:

  • 33 - 57 - 77 - 72 - 27 - 32 - 61 - 13 - 91 - 07 - 95 - 02 - 64 - 59 - 03 - 80 - 08 - 04 - 98 - 16

O sorteio da Lotomania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Como jogar na Lotomania

Os sorteios da Lotomania são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

O preço da aposta é único e custa  R$ 3,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

A aposta é única, com 50 dezenas, e a probabilidade de acertar 20 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 11.372.635 segundo a Caixa.

Para 0 números, que a Lotomania também premia, a probabilidade é a mesma, de 1 em 11.372.635.

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