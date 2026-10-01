Campo Grande sobe 13 posições em competitividade, mas ainda fica fora do top 50

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Campo Grande subiu 13 posições no Ranking de Competitividade dos Municípios e alcançou a melhor colocação da série histórica, mas ainda ficou fora das 50 cidades mais bem avaliadas do País. A Capital passou da 71ª para a 58ª posição entre 423 municípios analisados pelo Centro de Liderança Pública (CLP), em parceria com a Tendências Consultoria.

O levantamento considera 65 indicadores distribuídos em 13 pilares, entre eles funcionamento da máquina pública, capital humano, saúde, educação, segurança, saneamento, sustentabilidade fiscal, inserção econômica, inovação e dinamismo econômico e telecomunicações.

O resultado mostra diferenças importantes entre as áreas avaliadas. No funcionamento da máquina pública, Campo Grande ocupa a 11ª posição nacional. Em capital humano, aparece em 20º lugar; em qualidade da saúde, em 27º; e em inovação e dinamismo econômico, na 30ª colocação.

Educação

Na educação, o desempenho também merece uma leitura separada. Campo Grande aparece como a cidade mais bem colocada de MS nesse indicador, mas ocupa a 188ª posição entre os 423 municípios avaliados nacionalmente. No Centro-Oeste, a Capital está em quarto lugar.

A melhora geral ocorre após Campo Grande ter terminado a edição anterior na 71ª colocação nacional. Em 2026, a Capital também aparece como a primeira cidade de Mato Grosso do Sul no ranking.

A administração municipal atribui parte do avanço à desburocratização para abertura de empresas e aos investimentos em qualificação profissional. Segundo a Prefeitura, mais de 18 mil empresas foram abertas e permaneciam ativas entre janeiro de 2025 e setembro de 2026.

Na área de emprego, o Município também cita a oferta de vagas intermediadas pela Fundação Social do Trabalho (Funsat). Entre janeiro e setembro deste ano, foram mais de 4,9 mil oportunidades divulgadas, conforme os dados apresentados pela administração.

Outro ponto destacado é a infraestrutura. A Prefeitura informa investimento de R$ 240 milhões em pavimentação e drenagem, além de obras de reordenamento viário, unidades de saúde, escolas e moradias.

O ranking, porém, avalia um conjunto mais amplo de fatores e não mede apenas obras ou ações da administração municipal. A metodologia reúne indicadores econômicos, sociais e de gestão para estabelecer a posição de cada cidade.

Além de Campo Grande, Três Lagoas também aparece entre os municípios de Mato Grosso do Sul avaliados pelo levantamento. A cidade avançou da 210ª para a 143ª posição na classificação nacional.

Para Campo Grande, o salto para a 58ª colocação representa a melhor marca desde o início da série histórica. O resultado, ao mesmo tempo, mostra que o avanço geral não é uniforme entre os indicadores: a Capital está entre as primeiras em algumas áreas, enquanto aparece em posições mais distantes em outras.