Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

HOSPEDAGEM

Campo Grande tem 75 hotéis e 10,5 mil quartos

Expectativa é que dois hotéis e 662 novos quartos sejam inaugurados nos próximos anos

Naiara Camargo

Naiara Camargo

15/02/2026 - 14h30
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Mapeamento divulgado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável (Semades) aponta que existem 75 hotéis e 10.508 leitos, no ano de 2026, em Campo Grande (MS).

Em 2024, foram contabilizados 71 hotéis e 9.218 leitos. Portanto, o aumento é de 5% no número de hotéis e 13,99% no número de quartos.

Expectativa é que dois hotéis e 662 novos quartos sejam inaugurados nos próximos anos. 

Os números mostram que a ampliação da rede hoteleira fortalece o turismo na Capital de Mato Grosso do Sul, o que impulsiona a economia, agita bares e restaurantes; aquece o comércio; estimula o turismo; gera empregos e impulsiona lojas e serviços.

O secretário municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável, Ademar Silva Junior, afirmou que a expansão de hotéis traz impactos positivos para a economia campo-grandense.

“O crescimento da rede hoteleira demonstra a confiança do setor privado na cidade e nos dá base técnica para planejar novas ações, atrair investimentos e gerar mais oportunidades de emprego e renda. O mapeamento permite decisões mais assertivas e alinhadas ao crescimento da Capital. Estamos trabalhando com dados concretos para fortalecer o turismo de eventos e negócios em Campo Grande”, pontuou o secretário.

De acordo com o levantamento, a média de valores das diárias são:

  • Quarto para uma pessoa: R$ 198,35
  • Quarto para duas pessoas: R$ 257,66
  • Quarto para três pessoas: R$ 328,40
  • Quarto para quatro pessoas: R$ 389,20

Vale ressaltar que casas de aluguel por temporada (Airbnbs) em Campo Grande não estão inclusos nesses dados. 

CHECKIN E CHECKOUT 

Novas regras para entrada e saída (check-in e check-out) de hóspedes em hotéis brasileiros começaram a valer em 16 de dezembro de 2026.

A mudança, promovida pelo Ministério do Turismo (MTur), define que a diária cobre 24 horas, dentro das quais os hotéis têm três horas para a arrumação dos quartos.

A regra permite que os hotéis definam seus próprios horários de check-in e check-out dentro desses critérios, e essas informações devem ser comunicadas ao hóspede de forma clara e prévia, tanto pelos hotéis como pelas agências de turismo e as plataformas digitais intermediárias de reservas.

Além das três horas de intervalo para limpeza da hospedagem, a regulamentação também flexibiliza a cobrança de tarifas diferenciadas para entrada antecipada ou saída postergada e detalha a comunicação sobre horários e frequência dos serviços de arrumação, higiene e limpeza da unidade habitacional.

Loterias

Resultado da + Milionária de ontem, concurso 329, sábado (14/02): veja o rateio

A + Milionária tem dois sorteios semanais, às quartas e sábados, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

15/02/2026 07h23

Compartilhar
Confira o resultado da +Milionária

Confira o resultado da +Milionária Foto: Divulgação

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 329 da + Milionária na noite deste sábado, 14 de fevereiro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 23,5 milhões.

Premiação

 

  • 6 acertos + 2 trevos - Não houve acertador
  • 6 acertos + 1 ou nenhum trevo - 1 aposta ganhadora, R$ 111.419,84
  • 5 acertos + 2 trevos - 2 apostas ganhadoras, R$ 44.567,94
  • 5 acertos + 1 ou nenhum trevo - 21 apostas ganhadoras, R$ 4.244,57
  • 4 acertos + 2 trevos - 63 apostas ganhadoras, R$ 1.515,91
  • 4 acertos + 1 ou nenhum trevo - 956 apostas ganhadoras, R$ 99,89
  • 3 acertos + 2 trevos - 1248 apostas ganhadoras, R$ 50,00
  • 3 acertos + 1 trevo - 10043 apostas ganhadoras, R$ 24,00
  • 2 acertos + 2 trevos - 9445 apostas ganhadoras, R$ 12,00
  • 2 acertos + 1 trevo - 74971 apostas ganhadoras, R$ 6,00

 

Confira o resultado da + Milionária de ontem!

Os números da + Milionária 329 são:

  • 23 - 12 - 13 - 49 - 22 - 15 
  • Trevos sorteados: 2 - 6 

O sorteio da + Milionária é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: + Milionária 330

Como a + Milionária tem dois sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 17 de fevereiro, a partir das 20 horas, pelo concurso 330. O valor da premiação está estimado em R$ 24 milhões.

Para participar dos sorteios da + Milionária é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher de 6 a 12 números dentre as 50 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

Assine o Correio do Estado

Loterias

Resultado da Timemania de ontem, concurso 2356, sábado (14/02): veja o rateio

A Timemania realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 19h; veja quais os números sorteados no último concurso

15/02/2026 07h20

Compartilhar
Confira o resultado da Timemania

Confira o resultado da Timemania Foto: Divulgação

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2356 da Timemania na noite deste sábado, 14 de fevereiro de 2026. A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 6,6 milhões..

Premiação

  • 7 acertos - Não houve ganhadores

    6 acertos - 3 apostas ganhadoras, R$ 40.525,52

    5 acertos - 96 apostas ganhadoras, R$ 1.809,17

    4 acertos - 2.128 apostas ganhadoras, R$ 10,50

    3 acertos - 20.288 apostas ganhadoras, R$ 3,50

Time do Coração

  • GREMIO /RS - 14.517 apostas ganhadoras, R$ 8,50

Confira o resultado da Timemania de ontem!

Os números da Timemania 2356 são:

  • 40 - 67 - 58 - 35 - 36 - 45 - 21 
  • Time do Coração: Grêmio (RS)

O sorteio da Timemania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Timemania 2

Como a Timemania tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 7 de fevereiro, a partir das 21 horas, pelo concurso 2360. O valor da premiação está estimado em R$ 6,6 milhões.

Para participar dos sorteios da Timemania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 10 dente as 80 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de três a sete números, ou o time do coração;

Como jogar a Timemania 2357

A Timemania é a loteria para os apaixonados por futebol. Além de o seu palpite valer uma bolada, você ainda ajuda o seu time do coração.

Você escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um Time do Coração. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Se você tiver de três a sete acertos, ou acertar o time do coração, ganha.

Você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9, ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 10 dezenas, a probabilidade de acertar sete números ganhar o prêmio milionário é de 1 em 26.472.637, segundo a Caixa.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Loteria Federal 6042-9 de hoje, sábado (14/02)
Loterias

/ 21 horas

Resultado da Loteria Federal 6042-9 de hoje, sábado (14/02)

2

Resultado da Quina de ontem, concurso 6953, sexta-feira (13/02): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 6953, sexta-feira (13/02): veja o rateio

3

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3614, sábado (14/02)
Loterias

/ 20 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3614, sábado (14/02)

4

Com aporte de R$ 30 milhões, MS ganhará nova indústria
amendoim

/ 1 dia

Com aporte de R$ 30 milhões, MS ganhará nova indústria

5

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 2973, sábado (14/02)
Loterias

/ 20 horas

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 2973, sábado (14/02)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
É possível saber com quantos anos vou me aposentar?
Juliane Penteado

/ 2 dias

É possível saber com quantos anos vou me aposentar?
Você paga 27,5% de IR?
Provenzano

/ 3 dias

Você paga 27,5% de IR?

É POSSÍVEL PAGAR O QUE FALTA PARA SE APOSENTAR?
Exclusivo para Assinantes

/ 06/02/2026

É POSSÍVEL PAGAR O QUE FALTA PARA SE APOSENTAR?
Juliane Penteado: O que muda para os servidores públicos com a Lei do Descongela?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 30/01/2026

Juliane Penteado: O que muda para os servidores públicos com a Lei do Descongela?