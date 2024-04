Campos Neto defende antecipar início da transição na presidência do Banco Central

MERCADO EXTERNO

Estado vendeu US$ 2,1 bilhões ao mercado externo de janeiro a março, mesmo com preços das commodities em baixa

Mesmo com a queda no preço das commodities agrícolas, Mato Grosso do Sul já acumula um saldo da balanço comercial neste ano maior do que o verificado no ano passado.

No período de janeiro a março, a diferença entre os valores exportados pelo Estado e os importados foi de R$ 1,52 bilhão. No mesmo período do ano passado, o saldo era de R$ 1,31 bilhão.

Conforme a Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MDIC), no período compreendido entre janeiro e março, foram vendidos US$ 2,185 bilhões de produtos de Mato Grosso do Sul para fora do Brasil.

No mesmo período, foram importados para o Brasil, tendo o Estado de Mato Grosso do Sul como destino, um total de US$ 657,4 milhões em mercadorias.

O mês de março foi o melhor deste ano em exportações para o Estado: foram vendidos US$ 801 milhões em produtos de MS para outros países. As exportações de fevereiro totalizaram US$ 657 milhões e as de janeiro, US$ 728 milhões.

Na cotação do dólar de ontem, o saldo da balança comercial já supera R$ 7,6 bilhões, e as vendas para o exterior já passaram dos R$ 10 bilhões.

PRODUTOS

No acumulado do ano, a soja voltou a desbancar a celulose como o produto mais exportado do Estado, tendo sido responsáveis por 29% das exportações de Mato Grosso do Sul no primeiro trimestre, que totalizam US$ 642 milhões. Em relação ao mesmo período do ano anterior, são simplesmente US$ 103 milhões a mais comercializados.

A celulose continua como o segundo produto de Mato Grosso do Sul mais exportado, responsável por 20% das vendas externas, que resultaram em um faturamento, neste primeiro trimestre, de US$ 432 milhões. São US$ 48 milhões a mais que no primeiro trimestre de 2023.

A exportação de carne bovina volta a registrar um bom desempenho neste ano, tendo garantido 12% de participação nas exportações totais de Mato Grosso do Sul no primeiro trimestre. Um total de US$ 252 milhões, ou US$ 22,4 milhões a mais (9,75% de aumento) que no ano passado.

IMPORTAÇÕES EM QUEDA

Quanto às importações, elas estão caindo mês a mês, sendo que o gás natural da Bolívia, principal produto comprado pelo Brasil via Mato Grosso do Sul, o grande responsável por esta queda.

Ele é responsável por 46% (US$ 301 milhões) das compras de MS no mercado externo, que no trimestre totalizaram US$ 657 milhões.

As importações totais vêm em uma decrescente: foram US$ 174 milhões em março, US$ 234 milhões em fevereiro, e US$ 249 milhões em janeiro.

RECORDE

Os números do trimestre mostram que Mato Grosso do Sul continua mantendo a tendência de alta de exportações mesmo depois de, em 2023, ter batido o recorde de exportações e de saldo da balança comercial da história.

No ano passado foram vendidos ao mercado exterior um total US$ 10,61 bilhões, e importados US$ 2,95 bilhões, saldo de US$ 7,5 bilhões no período.

O Correio do Estado apurou que a resiliência no mercado exportador também vem do mercado externo, que aproveita os preços mais baixos das commodities para aumentar ainda mais seus estoques, caso da China, maior parceiro comercial de MS.

Somente no primeiro trimestre deste ano foram vendidos US$ 925 milhões para o país asiático, o equivalente a 42,3% das exportações de Mato Grosso do Sul, e um aumento de 23,2% (US$ 174 milhões) nas vendas.

