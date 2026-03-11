Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

IBGE

Comércio varejista de MS se mantém estável na virada do ano

De dezembro de 2025 a janeiro de 2026, a variação no volume de vendas do comércio varejista no Estado foi de 0,0%

Karina Varjão

Karina Varjão

11/03/2026 - 14h30
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O comércio varejista de Mato Grosso do Sul se manteve estável no mês de janeiro, segundo os dados divulgados nesta quarta-feira (11) na Pesquisa Mensal do Comércio (PMC), elaborada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

Na comparação com o mês de dezembro de 2025, as vendas do varejo sul-mato-grossense não apresentaram variação na série com ajuste sazonal. 

Em relação a janeiro de 2025, o comércio registrou alta de 4,3%, e a variação acumulada em 12 meses, ou seja, de janeiro do ano passado ao de 2026, ficou em 1,0%. 

No comércio varejista ampliado, que é aquele que inclui veículos, motos, partes e peças, material de construção e atacado de alimentos, bebidas e fumo, o volume das vendas registrou queda de 0,7%. 

Em comparação ao mesmo mês no ano de 2025, houve aumento positivo de 1,6% e no acumulado dos últimos 12 meses, o aumento foi de 2,1%. 

Nacional

De forma nacional, o volume de vendas do comércio varejista no mês de janeiro de 2026 variou 0,4% frente ao mês anterior (-0,4%). 

De acordo com o gerente da PMC, Cristiano Santos, mesmo com a variação baixa, o resultado de janeiro é o ponto mais alto da série sem sazonalidade. 

“Apesar da variação baixa, até interpretada mais como estabilidade na passagem de dezembro para janeiro, a taxa positiva faz janeiro atingir o ponto mais alto da série da margem, igualando-se, em volume, a novembro de 2025. É bom lembrar que renovações do pico não são tão comuns assim. Antes dessas duas (novembro de 2025 e janeiro de 2026), tinha sido em março de 2025”.

Os resultados foram puxados pela atividade farmacêutica, que inclui produtos de higiene pessoal e beleza, que registrou alta de 2,6%. 

“Esse desempenho, de variação próximo à estabilidade e patamar alto a médio e longo prazos, tem como protagonista a atividade farmacêutica, que, à exceção do mês de dezembro, tem apresentado crescimento constante na série da margem desde julho de 2025, registrando em janeiro a maior variação (2,6%) dentre as oito atividades pesquisadas”, comentou Cristiano.

Além das atividades farmacêuticas, outras três registraram alta na série com ajuste sazonal na passagem de dezembro para janeiro: 

  • Tecidos, vestuário e calçados (1,8%);
  • Outros artigos de uso pessoal e doméstico (1,3%); e 
  • Hiper, supermercados, produtos  alimentícios, bebidas e fumo (0,4%).

Móveis e eletrodomésticos tiveram variação nula (0,0%) e as outras três atividades tiveram resultados negativos: 

  • Equipamentos e material para escritório informática e comunicação (-9,3%);
  • Livros, jornais, revistas e papelaria (-1,8%); e 
  • Combustíveis e lubrificantes (-1,3%).

“Depois de um forte crescimento nos três meses anteriores, janeiro veio com uma queda de 9,3%. Esse setor é especialmente afetado pela variação do dólar e em épocas de alta volatilidade, as empresas aproveitam para repor seus estoques em momentos de valorização do real para depois decidir o melhor momento de fazer promoções. Além disso, o setor vem de uma Black Friday e também um Natal mais forte em vendas”, explicou Cristiano. 


 

LOTERIAS

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2982, terça-feira (10/03): veja o rateio

A Mega-Sena realiza três sorteios semanais, terça, quinta e sábado, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

11/03/2026 08h26

Compartilhar
Confira o rateio da Mega-Sena

Confira o rateio da Mega-Sena Arquivo

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2982 da Mega-Sena na noite desta terça-feira, 10 de março de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 60 milhões.

Premiação

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 27 apostas ganhadoras, (R$ 87.399,64)
  • 4 acertos - 2.786 apostas ganhadoras, (R$ 1.396,18)

Confira o resultado da Mega-Sena de ontem!

Os números da Mega-Sena 2982 são:

  • 35 - 41 - 02 - 46 - 58 - 49

O sorteio foi transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pôde ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Mega-Sena 2985

Como a Mega Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no quinta-feira, 12 de março, a partir das 20 horas (horário local), pelo concurso 2983. O valor da premiação está estimado em R$ 65 milhões.

Para participar dos sorteios da Mega-Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 6 dentre as 60 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

Como jogar na Mega-Sena

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.

Para realizar o sonho de ser milionário, você deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

Assine o Correio do Estado

LOTERIAS

Resultado da Timemania de ontem, concurso 2365, terça-feira (10/03): veja o rateio

A Timemania realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

11/03/2026 08h24

Compartilhar
Confira o rateio da Timemania

Confira o rateio da Timemania Foto: Divulgação

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2365 da Timemania na noite desta terça-feira, 10 de março de 2026. A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 10,5 milhões.

Premiação

  • 7 acertos - Não houve ganhadores
  • 6 acertos - 6 apostas ganhadoras, (R$ 21.224,64)
  • 5 acertos - 175 apostas ganhadoras, (R$ 1.039,57)
  • 4 acertos - 2.899 apostas ganhadoras, (R$ 10,50)
  • 3 acertos - 26.641 apostas ganhadoras, (R$ 3,50)

Time do Coração

  • ATLETICO /MG - 14.757 apostas ganhadoras, (R$ 8,50)

Confira o resultado da Timemania de ontem!

Os números da Timemania 2365 são:

  • 17 - 29 - 03 - 07 - 38 - 50 - 08
  • Time do Coração: Atlético-MG

O sorteio da Timemania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Timemania 2370

Como a Timemania tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quinta-feira, 12 de março, a partir das 20 horas (horário local), pelo concurso 2370. O valor da premiação está estimado em R$ 11 milhões.

Para participar dos sorteios da Timemania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 10 dente as 80 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de três a sete números, ou o time do coração;

Como jogar a Timemania

A Timemania é a loteria para os apaixonados por futebol. Além de o seu palpite valer uma bolada, você ainda ajuda o seu time do coração.

Você escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um Time do Coração. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Se você tiver de três a sete acertos, ou acertar o time do coração, ganha.

Você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9, ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 10 dezenas, a probabilidade de acertar sete números ganhar o prêmio milionário é de 1 em 26.472.637, segundo a Caixa.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Conclusão de obra da 1ª rodoviária da Capital deve sair do papel em 60 dias
Infraestrutura

/ 1 dia

Conclusão de obra da 1ª rodoviária da Capital deve sair do papel em 60 dias

2

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3632, terça-feira (10/03)
LOTERIA

/ 21 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3632, terça-feira (10/03)

3

Resultado da Quina de ontem, concurso 6971, segunda-feira (09/03): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 6971, segunda-feira (09/03): veja o rateio

4

Gigante da celulose começa construção de 620 'mansões' em Inocência
vale da celulose

/ 1 dia

Gigante da celulose começa construção de 620 'mansões' em Inocência

5

Ex-prefeito de MS usou hotéis de familiares para enriquecimento ilícito
DECISÃO MANTIDA

/ 23 horas

Ex-prefeito de MS usou hotéis de familiares para enriquecimento ilícito

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Semana da mulher: por que o direito previdenciário precisa ser analisado com perspectiva de gênero
Juliane Penteado

/ 5 dias

Semana da mulher: por que o direito previdenciário precisa ser analisado com perspectiva de gênero
Problemas na faculdade
Provenzano

/ 6 dias

Problemas na faculdade
O que não posso medir, não posso gerenciar: a ciência na política pública
Exclusivo para Assinantes

/ 03/03/2026

O que não posso medir, não posso gerenciar: a ciência na política pública
Lei do Descongela: o que muda para os servidores públicos e os impactos no direito previdenciário
Juliane Penteado

/ 27/02/2026

Lei do Descongela: o que muda para os servidores públicos e os impactos no direito previdenciário