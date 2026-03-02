Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Consumidor ganha sozinho o prêmio principal da Nota Premiada; veja o resultado

Mensalmente, são sorteados R$ 300 mil entre consumidores que pedem CPF nas notas de compras; Veja se você foi o ganhador

Glaucea Vaccari

Glaucea Vaccari

02/03/2026 - 15h01
Apenas um consumidor acertou as seis dezenas da Nota MS Premiada e ganhou sozinho o prêmio de R$ 100 mil. O sorteio, referente ao mês de janeiro de 2026, foi realizado no último sábado (28), através dos números da Mega-Sena. Além do ganhador da sena, outros 390 sul-mato-grossenses fizeram a quina e vão levar, cada um, R$ 512,82.

O sorteio é realizado para consumidores que pediram a inclusão do CPF nas notas de compras feitas no comércio de todo o Mato Grosso do Sul.

No concurso 2978 da Mega-Sena foram sorteados os números 06 - 09 - 13 - 20 - 42 - 50.

Mensalmente, o prêmio total da Nota MS Premiada é de R$ 300 mil. Deste valor, R$ 100 mil é dividido para os contribuintes que fizerem a sena e R$ 200 mil ficam entre aqueles que fizeram a quina.

Caso não haja acertador na sena, todo o prêmio de R$ 300 mil é dividido entre os acertadores da quina, como aconteceu no sorteio do mês passado.

Para quem realizou compras em fevereiro deste ano e pediu o CPF na nota, o sorteio será no dia 30 de março, também através dos números da Mega-Sena

Como conferir as dezenas

Para saber se foi o ganhador de algum dos prêmios, basta acessar o site do programa Nota MS Premiada e digitar o CPF no campo indicado.

O sorteio é sempre no mês posterior à emissão da nota fiscal. Ou seja, as notas emitidas em fevereiro concorrem em março, as emitidas em março concorrem em abril, e assim sucessivamente. 

Não havendo sorteio do concurso da Mega-Sena no dia especificado no calendário (confira abaixo), devem ser utilizadas as dezenas sorteadas no concurso da Mega-Sena imediatamente seguinte.

Não há necessidade de guardar os cupons fiscais das compras realizadas.

A participação nos sorteios do programa é automática a todos que pedem a inclusão do CPF.

Como participar

Para participar basta pedir a inclusão do CPF nas notas de compras. Com isso, oito dezenas que permitem concorrer ao sorteio mensal são emitidas automaticamente.

Lista com o CPF dos ganhadores é divulgada no site do programa, até o terceiro dia útil subsequente à realização de cada sorteio.

A Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz) de Mato Grosso do Sul não faz a comunicação aos premiados e o consumidor deve estar atento para conferir suas dezenas. 

Como resgatar os prêmios?
Após o sorteio, o prêmio será depositado em conta-corrente ou poupança indicada pelo ganhador no momento do cadastramento no site do programa.

Importante: o CPF cadastrado para o prêmio deve ser o mesmo que consta na conta bancária indicada. Não será possível utilizar uma conta bancária de CPF diferente do que foi informado na Nota Fiscal. 

Ganhadores devem efetuar um cadastro e informar os dados bancários até o dia 15 do próximo mês, para que o pagamento seja realizado até o dia 20.

Se o cadastramento e a validação forem feitos do dia 16 em diante, o prêmio será pago até o dia 5 do próximo mês.

Os prêmios estarão disponíveis para resgates por até 90 dias após o 15º dia do mês seguinte ao sorteio. Após esse prazo, os prêmios serão cancelados e não poderão mais ser resgatados.

Para mais informações, o consumidor pode acessar o site Nota MS Premiada.

 

feira agropecuária

Expoagro é lançada com expectativa de gerar mais de R$ 500 milhões em negócios

Feira agropecuária terá 80 estandes e shows com Bruno e Marrone, Murilo Huff, entre outros, em maio

01/03/2026 15h31

Expoagro será realizada de 8 a 17 de maio

Expoagro será realizada de 8 a 17 de maio Foto: Álvaro Rezende / Secom-MS

A 60ª edição da Expoagro será realizada de 8 a 17 de maio, no Parque de Exposições João Humberto de Carvalho, e Dourados. O lançamento oficial do evento ocorreu nesse sábado (28), com participação do governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel PP), produtores rurais, autoridades e instituições parceiras.

A expectativa é gerar mais de R$ 500 milhões em negócios, com mais de 150 mil pessoas esperadas nos 10 dias da feira agropecuária, 

“Expoagro é um marco na história de Mato Grosso do Sul, sem dúvida nenhuma, uma das maiores feiras agropecuárias do Estado e representa muito, porque ela traduz toda uma região. Vem gente do Brasil inteiro. Ela reafirma nossos valores culturais, nossa tradição. A Expoagro é mais antiga que o próprio Estado”, afirmou o governador.

O governo é parceiro do evento, com investimento de R$ 1 milhão, em um convênio com o sindicato rural de Dourados.

A Expoagro terá 80 estandes de empresas, instituições financeiras e governamentais. São expositores da área agrícola, incluindo as principais marcas multinacionais de máquinas, implementos agrícolas e insumos rurais.

“Vamos entregar uma exposição a altura do agro douradense e sul-mato-grossense. Estamos com a feira praticamente montada, com a meta de fazer melhor do que antes”, destacou o presidente do Sindicato Rural de Dourados, Gino José Ferreira.

Além das exposições e leilões, também há shows com artistas nacionais e regionais. Entre as atrações nacionais confirmadas estão os shows de:

  • Bruno & Marrone (14/05)
  • Clayton & Romário e Felipe & Rodrigo (15/05)
  • Murilo Huff com Natanzinho Lima (16/05)

Concurso

CNU 2025: nova lista abre segunda chamada para vagas remanescentes

Medida foi publicada nesta sexta-feira no Diário Oficial

01/03/2026 11h00

Segunda chamada de aprovados interessados no Concurso foram abertas na sexta-feira

Segunda chamada de aprovados interessados no Concurso foram abertas na sexta-feira Arquivo/Correio do Estado

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) publicou nesta sexta-feira a atualização das listas de classificação da segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CNU 2025).

Com a retirada dos candidatos que não manifestaram desejo de continuar no processo, um novo grupo foi convocado para a segunda rodada de confirmação de interesse nas vagas imediatas.

A lista dos novos convocados está publicada no Diário Oficial da União e não traz os nomes dos candidatos. Para consultar é necessário o número de inscrição para cada cargo e especialidade.

Também constam na publicação a nota final ponderada do candidato, a ordem de classificação na ampla concorrência ou modalidades de reserva de vagas (pessoas com deficiência, pessoas negras, indígenas e quilombolas) e a situação no cargo, ou seja, se o candidato foi aprovado em vaga imediata, por conversão, em

Interesse

O prazo para confirmação de interesse pelos novos convocados começa neste sábado (28) e vai até o dia 2 de março. No dia 6 de março haverá nova atualização e, caso necessário, uma terceira convocação de manifestação de interesse terá início, com prazo para confirmação entre 7 e 9 de março.

A confirmação deve ser realizada na área do candidato, no site da Fundação Getúlio Vargas, para o cargo em que constar a classificação em vaga imediata.

Quando não há confirmação, o candidato é eliminado do processo de concorrência ao cargo para o qual foi convocado e também dos de menor preferência, mas segue concorrendo aos cargos de maior preferência.

As listas definitivas de classificação em vagas imediatas e cadastro reserva estão previstas para publicação em 16 de março.

Segunda edição

Com a oferta de 3.652 vagas em 32 órgãos federais, a segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado teve 761.528 inscritos em 4.951 municípios. As provas foram aplicadas em outubro e dezembro de 2025, para nove blocos temáticos, nos quais foram distribuídas 3.144 vagas de nível superior e 508 de nível intermediário.  

