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Cosan contrata BTG para avaliar alternativas para Rumo em busca de redução do endividamento

Com quase R$ 14 bilhões de faturamento e lucro líquido ajustado de R$ 2 bilhões no ano passado, a Rumo controla uma rede de trilhos que se corta MS e outros cinco estado

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29/06/2026 - 19h00
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A Cosan afirmou, em comunicado, que avalia alternativas para sua participação na Rumo Logística, em linha com a estratégia de redução de alavancagem e otimização da estrutura de capital. A informação foi divulgada à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), em resposta a notícias recentes na imprensa sobre uma possível venda de participação na companhia de logística. Segundo a Cosan, o BTG Pactual foi contratado como assessor financeiro.

O conglomerado afirmou ainda que o processo está em fase de tratativas iniciais e que ainda não há decisão sobre a realização de uma transação envolvendo a participação na Rumo, nem sobre formato e condições de um eventual negócio.

Holding da família Ometto, que tem como sócios estratégicos o próprio BTG e a gestora Perfin, a Cosan corre contra o tempo para vender ativos e reduzir o endividamento. No ano passado, a companhia faturou R$ 40,4 bilhões com negócios como a Raízen (que produz etanol e distribui combustíveis, com a marca Shell), a Compass Gás e Energia, a Rumo Logística, a empresa de lubrificantes Moove e a de gestão de terras agrícolas Radar.

A Cosan foi arrastada para o alto endividamento por conta de investimentos na Vale, feitos com dívidas corporativas, e um plano de expansão agressivo na Raízen, também realizado com empréstimos e que não obteve o resultado alcançado.

Com a alta dos juros nos últimos anos, a Raízen, que respondia pela maior parte da receita do grupo, tornou-se um ralo de dinheiro. No início do mês, conseguiu firmar com credores o maior acordo de recuperação extrajudicial da história, com dívidas de quase R$ 64 bilhões.

Agora, o conglomerado passa a vender outros ativos - e a Rumo é um dos itens mais valiosos em seu portfólio. A Cosan detém atualmente 20,33% do capital da empresa, que é a maior operadora de ferrovias do País e um dos pilares logísticos do agronegócio.

Com quase R$ 14 bilhões de faturamento e lucro líquido ajustado (que desconsidera efeitos contábeis) de R$ 2 bilhões no ano passado, a Rumo controla uma rede de trilhos que se estende por mais de 14 mil quilômetros, que cortam Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Também opera complexos logísticos no Porto de Santos (SP) e tem conexões com Paranaguá (PR), São Francisco do Sul (SC) e Rio Grande (RS). Conta com uma frota com mais de mil locomotivas e cerca de 33 mil vagões em circulação.

As primeiras notícias que circularam no mercado diziam que havia oito interessados na Rumo. Em entrevista ao Estadão no mês passado, Rubens Ometto afirmou que havia muitos interessados, mas que a Cosan manteria seu controle.

Grupo Ultra teria desistido de oferta pela Rumo

O jornal O Globo publicou no domingo, 28, que o Grupo Ultra havia desistido de fazer uma oferta pelo negócio. Nesta segunda, o Bradesco BBI afirmou que, se a informação for confirmada, a desistência reduz de forma modesta o universo de potenciais parceiros estratégicos para o grupo controlador.

Ainda assim, o banco afirma que o movimento reportado não altera necessariamente a lógica estratégica de uma transação e pode apenas refletir questões de avaliação ou a continuidade de conversas com outras potenciais contrapartes.

Os analistas André Ferreira, Matheus Sant’Anna e Leandro Neto escreveram que, além de oito potenciais interessados, perfis distintos de compradores podem resultar em estruturas diferentes de operação. Na avaliação do trio, a depender do tipo de investidor, os efeitos podem variar em avaliação, tamanho da fatia adquirida e governança.

Segundo o BBI, investidores financeiros ou estratégicos poderiam inicialmente buscar uma participação minoritária abaixo do limite de acionamento da poison pill (cláusula que evita aquisições hostis). No caso de clientes da Rumo, um investimento tenderia a exigir mecanismos de governança reforçados para resolver potenciais conflitos de interesse decorrentes da relação comercial.

O banco afirma ainda que esses compradores também poderiam buscar uma participação maior, possivelmente acima do limite da poison pill, e que, dependendo da estrutura, um comprador pode aderir ao acordo de acionistas sem acionar a cláusula, como discutido em relatório de março de 2026.

O Bradesco tem recomendação outperform (equivalente a compra) para as ações da Rumo. O preço-alvo é de R$ 22, o que implica em um potencial de valorização de 60,70%, ante o último fechamento.

Loterias

Cinco apostas de Mato Grosso do Sul ganharam até R$ 48 mil com a Quina de São João

Concurso especial não acumulou e, de mais de 12 mil apostas acertadoras da quadra, cinco jogos foram do Estado

29/06/2026 10h00

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Divulgação

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O sorteio do concurso de R$ 260 milhões da Quina de São João, no último domingo (28), teve no mínimo cinco sortudos de Mato Grosso do Sul, que embolsaram valores de até R$ 48 mil por acertar a quadra. O prêmio principal foi dividido por nove apostas que gabaritaram os cinco números sorteados.

O concurso 7051 realizado pela Caixa Econômica Federal, ocorreu às 13h no horário de MS, com a extração dos números: 19 - 32 - 50 - 73 - 75.

Com quatro acertos, das cinco apostas vencedoras do Estado, três são de Campo Grande, enquanto as outras duas são de Jardim e Sidrolândia.

Ao todo 1.674 apostas acertaram quatro números e levaram o valor de um prêmio de R$ 12.234,37. Para aqueles que dobraram a aposta com bolão, o valor aumentou, chegando uma das apostas sul-mato-grossenses a receber R$ 48.937,22.

A primeira aposta da Capital foi do tipo simples, realizada presencialmente e recebeu o valor de um prêmio.

As outras duas jogaram como bolão, uma com 34 cotas e outra com 20. Dessas duas, a primeira teve quatro prêmios por faixa e embolsou o mairo valor, de R$ 48 mil, enquanto a segunda, com três prêmios, embolsou R$ 36.703,00.

No interior, a aposta de Jardim foi a única das premiadas sul-mato-grossenses realizada digitalmente. O sortudo ou sortuda levou um prêmio no valor de R$ 12 mil. Em Sidrolândia, o apostador que teve os quatro acertos também embolsou o mesmo valor.

O sorteio da Quina e de outros concursos são transmitidos ao vivo pela Caixa Econômica Federal e podem ser assistidos no canal oficial da Caixa no Youtube.

Confira o rateio da Quina de ontem!

Premiação

  • 5 acertos - 9 apostas ganhadoras, (R$ 26.603.233,33)
  • 4 acertos - 1.674 apostas ganhadoras, (R$ 12.234,37)
  • 3 acertos - 144.198 apostas ganhadoras, (R$ 135,26)
  • 2 acertos - 3.654.461 apostas ganhadoras, (R$ 5,33)

Próximo sorteio: Quina 7052

Como a Quina seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na segunda-feira, 29 de junho, a partir das 20 horas, pelo concurso 7052. O valor da premiação está estimado em R$ 500 mil.

Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 2,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 19h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

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Deficit

Falta de mão de obra deixa cerca de 21 mil vagas sem preencher em MS

Mesmo com o mercado de trabalho aquecido, Estado enfrenta escassez de profissionais qualificados; só a construção civil criou mais de 5 mil empregos formais, mas mantém postos abertos por falta de trabalhadores

29/06/2026 08h00

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A construção civil é um dos segmentos que mais sente o impacto

A construção civil é um dos segmentos que mais sente o impacto Foto: Gerson Oliveira

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Mesmo com mais de 46 mil vagas intermediadas pelo Sistema Nacional de Emprego (Sine) em 2025, Mato Grosso do Sul terminou o ano com cerca de 21 mil oportunidades que não se converteram em contratações, reflexo de um problema que continua travando o mercado de trabalho: a falta de mão de obra qualificada.

O cenário afeta principalmente setores em expansão, como a construção civil, que segue abrindo vagas, mas enfrenta dificuldades para encontrar profissionais com o perfil exigido.

Dados do Observatório do Trabalho da Fundação de Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) apontam 46.849 oportunidades intermediadas em 2025, resultando em 25.774 trabalhadores colocados no mercado de trabalho.

“É importante destacar que a diferença entre o número de vagas ofertadas e as colocações efetivadas não representa necessariamente vagas não preenchidas. Parte das oportunidades pode permanecer em processo de seleção, enquanto o status de outras vagas pode ter sido alterado pelos empregadores ao longo do processo de recrutamento”, explica o Observatório.

Ou seja, as aproximadamente 21 mil vagas que a conta sugere como não preenchidas podem ser, na prática, um número menor. Ainda assim, o descompasso entre a oferta e a contratação persiste, cenário que os setores produtivos classificam como crítico.

A indústria da construção é um dos segmentos que mais sente o impacto desse cenário. Só nos primeiros quatro meses deste ano, o setor gerou mais de 5.200 contratações formais em MS, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), mas o Sinduscon-MS afirma que esse número poderia ser ainda maior. “O setor possui vagas abertas que, infelizmente, não consegue preencher por falta de mão de obra, especialmente a qualificada”, diz o sindicato, em nota. 

Para a entidade, uma das principais causas é a baixa renovação de profissionais. “A entrada de novos trabalhadores na área não acompanha a demanda crescente, enquanto muitos profissionais experientes deixam de atuar, seja por aposentadoria ou mudança de carreira, especialmente em função da idade”, aponta o Sinduscon-MS.

Como resposta, o sindicato tem investido em projetos de qualificação. O Sindicato Qualifica, em parceria com o Senai e a Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul (Fiems), oferece cursos gratuitos tanto para quem quer ingressar no setor quanto para trabalhadores que já atuam nele.

A construção civil é um dos segmentos que mais sente o impacto

QUALIFICAÇÃO

Outro projeto, o Elas Constroem, em parceria com a CBIC e o Senai, foca na qualificação de mulheres para a construção civil.

Atualmente, três turmas estão em andamento e devem disponibilizar ao mercado, em agosto, profissionais formadas como pedreira, operadora de Bobcat e assentadora de revestimento cerâmico.

O sindicato ressalta ainda que o setor é “financeiramente atrativo, com um dos maiores salários médios de entrada em comparação a outras áreas da indústria no Estado”, além de oferecer benefícios e perspectiva de carreira.

Para o economista Eduardo Matos, o gargalo tem três origens distintas. A primeira é o salário, que segue abaixo do custo de vida no Estado, um problema agravado pelo fato de que alguns produtos chegam mais caros ao Estado por conta da logística.

Essa defasagem empurra parte dos trabalhadores para a informalidade, onde a remuneração pode ser semelhante, mas a flexibilidade de horário é maior.

“O salário baixo afasta o trabalhador, e muitos têm preferência por atuar na informalidade, em ocupações com flexibilidade maior. O rendimento é menor ou igual ao desses empregos formais, mas o trabalhador faz o próprio horário e não tem, de fato, um patrão”, explica.

O segundo fator é demográfico e histórico. Mato Grosso do Sul tem uma das menores densidades populacionais do País, com um território extenso e pouca gente para ocupá-lo, detalha o economista.

“Somos um estado pouco povoado, com uma extensão muito grande de território para pouca gente e uma riqueza natural muito grande. É natural que tenhamos uma produção elevada, mas o que impede de consolidar esse potencial é a ausência de fatores de produção, e o principal que nos falta é o recurso humano, o capital humano”, afirma.

Já o terceiro fator é o desencontro entre a qualificação disponível e o que o mercado de fato precisa. As vagas em aberto, em geral, exigem formação técnica ou tecnológica para funções operacionais, como operadores de máquinas industriais, de empilhadeiras ou de equipamentos agrícolas.

Assim, o que sobra no mercado são trabalhadores sem qualificação ou com cursos superiores em áreas com pouca demanda.

“É muito comum ver um jovem formado em administração, contabilidade ou turismo que não tem, por exemplo, um curso em elétrica industrial ou mecânica de máquinas e equipamentos. Há um desencontro entre a qualificação da mão de obra e a demanda do mercado que é um entrave muito visto aqui em Mato Grosso do Sul”, conclui.

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