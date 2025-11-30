Crescimento médio do PIB de MS puxado pelo Agro supera o da China, afirma economista 

Plantio de soja é um dos destaques no Estado - FOTO: Marcelo Victor/Correio do Estado

Durante a 16ª edição do MS Agro, evento realizado pela Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul (Famasul), com apoio do Senar/MS e do Sistema OCB/MS, o economista Ricardo Amorim, eleito pela Revista econômica Forbes como o analista econômico mais influente do Brasil, destacou o crescimento econômico do Estado, sustentado e puxado pelo Agronegócio.

Segundo ele, Mato Grosso do Sul vive um cenário favorável , assim como o País em geral nos últimos anos, especialmente com o impulsionamento do agro, crescendo “a ritmo que chinês tem inveja”.

“Mato Grosso do Sul tem sido o estado brasileiro que mais cresce puxado pelo agronegócio. O crescimento médio do [Produto Interno Bruto] PIB de Mato Grosso do Sul nos últimos anos é superior ao crescimento da china porque o que vem sendo gerado pelo agro movimenta toda a economia do estado, e isso por sua vez, faz com que a indústria, o setor de serviços sejam também bem mais fortes do que a gente tá vendo no resto do Brasil”, afirmou.

Como já noticiado pelo Correio do Estado, segundo projeção da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), o PIB do Estado cresceu 4,6% em 2024, chegando na marca de R$ 190 milhões, o terceiro maior entre os estados. Além disso, é esperada uma nova alta de 5,5% para 2025, superando a média nacional.

Para os economistas, essa transformação é uma combinação de fatores, como ambiente de negócios favoráveis, investimentos estruturais e a diversificação produtiva.

Essa expansão faz com que grandes empresas enxerguem no Estado oportunidade de instalação, movimentando e atraindo pequenos e médios investimentos, como hotéis, alimentação, logística, para atender às novas demandas, aumentando emprego, renda e, consequentemente, arrecadação.

Destaques de MS

De acordo com o relatório técnico do Conselho Nacional de Municípios, quatro cidades de Mato Grosso do Sul aparecem na lista dos 20 municípios brasileiros com maior Índice de Desenvolvimento da Agricultura Municipal (Idam) em 2025.

Maracajú é o que se destaca neste ano, ocupando a 7ª posição, seguido por Sidrolândia, na 8ª colocação. Mais abaixo, aparecem Rio Brilhante (10º) e São Gabriel do Oeste (15º).

O levantamento Idam 2025 reuniu os 150 municípios brasileiros que apresentaram um desenvolvimento agropecuário considerado “muito alto” no País. O destaque é para a região Centro-Oeste, com 17 dos 20 primeiros colocados no ranking.

No agregado estadual em Mato Grosso do Sul, no comparativo com o Idam 2024, São Gabriel do Oeste foi o município que apresentou um avanço mais expressivo, subindo 14 posições, de 29º para o 15º. Rio Brilhante também se destacou, saltando do 20º lugar para o 10º lugar.

Já Maracajú e Sidrolândia, mesmo ocupando as posições mais altas do ranking em comparação aos outros municípios sul-mato-grossenses, tiveram uma pequena variação negativa, caindo da 6ª e 5ª posições de 2024, respectivamente.

No geral, Mato Grosso do Sul apresentou um Idam médio de 0,7322 em 2025, com um crescimento positivo de 7,1% desde 2016 e uma variação de 0,1% com relação a 2024.



