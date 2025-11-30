Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

Economia

Crescimento médio do PIB de MS puxado pelo Agro supera o da China, afirma economista 

O economista Ricardo Amorim participou do MS Agro na última semana e destacou o crescimento do Estado puxado pelo setor

Karina Varjão

Karina Varjão

30/11/2025 - 08h30
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Durante a 16ª edição do MS Agro, evento realizado pela Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul (Famasul), com apoio do Senar/MS e do Sistema OCB/MS, o economista Ricardo Amorim, eleito pela Revista econômica Forbes como o analista econômico mais influente do Brasil, destacou o crescimento econômico do Estado, sustentado e puxado pelo Agronegócio. 

Segundo ele, Mato Grosso do Sul vive um cenário favorável , assim como o País em geral nos últimos anos, especialmente com o impulsionamento do agro, crescendo “a ritmo que chinês tem inveja”. 

“Mato Grosso do Sul tem sido o estado brasileiro que mais cresce puxado pelo agronegócio. O crescimento médio do [Produto Interno Bruto] PIB de Mato Grosso do Sul nos últimos anos é superior ao crescimento da china porque o que vem sendo gerado pelo agro movimenta toda a economia do estado, e isso por sua vez, faz com que a indústria, o setor de serviços sejam também bem mais fortes do que a gente tá vendo no resto do Brasil”, afirmou.

Como já noticiado pelo Correio do Estado, segundo projeção da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), o PIB do Estado cresceu 4,6% em 2024, chegando na marca de R$ 190 milhões, o terceiro maior entre os estados. Além disso, é esperada uma nova alta de 5,5% para 2025, superando a média nacional. 

Para os economistas, essa transformação é uma combinação de fatores, como ambiente de negócios favoráveis, investimentos estruturais e a diversificação produtiva. 

Essa expansão faz com que grandes empresas enxerguem no Estado oportunidade de instalação, movimentando e atraindo pequenos e médios investimentos, como hotéis, alimentação, logística, para atender às novas demandas, aumentando emprego, renda e, consequentemente, arrecadação. 

Destaques de MS

De acordo com o relatório técnico do Conselho Nacional de Municípios, quatro cidades de Mato Grosso do Sul aparecem na lista dos 20 municípios brasileiros com maior Índice de Desenvolvimento da Agricultura Municipal (Idam) em 2025. 

Maracajú é o que se destaca neste ano, ocupando a 7ª posição, seguido por Sidrolândia, na 8ª colocação. Mais abaixo, aparecem Rio Brilhante (10º) e São Gabriel do Oeste (15º). 

O levantamento Idam 2025 reuniu os 150 municípios brasileiros que apresentaram um desenvolvimento agropecuário considerado “muito alto” no País. O destaque é para a região Centro-Oeste, com 17 dos 20 primeiros colocados no ranking. 

No agregado estadual em Mato Grosso do Sul, no comparativo com o Idam 2024, São Gabriel do Oeste foi o município que apresentou um avanço mais expressivo, subindo 14 posições, de 29º para o 15º. Rio Brilhante também se destacou, saltando do 20º lugar para o 10º lugar. 

Já Maracajú e Sidrolândia, mesmo ocupando as posições mais altas do ranking em comparação aos outros municípios sul-mato-grossenses, tiveram uma pequena variação negativa, caindo da 6ª e 5ª posições de 2024, respectivamente. 

No geral, Mato Grosso do Sul apresentou um Idam médio de 0,7322 em 2025, com um crescimento positivo de 7,1% desde 2016 e uma variação de 0,1% com relação a 2024. 


 

LOTERIA

Resultado da + Milionária de ontem, concurso 307, sábado (29/11); veja o rateio

A + Milionária tem dois sorteios semanais, às quartas e sábados, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

30/11/2025 07h24

Compartilhar
Confira o resultado da +Milionária

Confira o resultado da +Milionária Foto: Divulgação

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 307 da + Milionária na noite desta sábado, 29 de novembro de 2025, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 10 milhões.

Premiação

  • 6 acertos + 2 trevos - Não houve acertador; 
  • 6 acertos + 1 ou nenhum trevo - Não houve acertador;
  • 5 acertos + 2 trevos - Não houve acertador; 
  • 5 acertos + 1 ou nenhum trevo - 13 apostas ganhadoras, R$ 18.677,55; 
  • 4 acertos + 2 trevos - 51 apostas ganhadoras, R$ 1.569,54;
  • 4 acertos + 1 ou nenhum trevo - 709 apostas ganhadoras, R$ 112,90;
  • 3 acertos + 2 trevos - 874 apostas ganhadoras, R$ 50,00;
  • 3 acertos + 1 trevo - 7063 apostas ganhadoras, R$ 24,00;
  • 2 acertos + 2 trevos - 6294 apostas ganhadoras, R$ 12,00;
  • 2 acertos + 1 trevo - 52435 apostas ganhadoras, R$ 6,00. 

Confira o resultado da + Milionária de ontem!

Os números da + Milionária 307 são:

  •   28, 10, 14, 01, 31, 13
  • Trevos sorteados: 01 E 04

O sorteio da + Milionária é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: + Milionária 308

Como a + Milionária tem dois sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 3 de dezembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 308. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da + Milionária é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher de 6 a 12 números dentre as 50 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

Assine o Correio do Estado

 

LOTERIA

Resultado da Timemania de ontem, concurso 2325, sábado (29/11); veja o rateio

A Timemania realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 19h; veja quais os números sorteados no último concurso

30/11/2025 07h19

Compartilhar
Confira o resultado do concurso de ontem

Confira o resultado do concurso de ontem Foto: Reprodução

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2325 da Timemania na noite deste sábado, 29 de novembro de 2025. A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 55 milhões.

Premiação

  • 7 acertos - Não houve ganhadores
  • 6 acertos - 6 apostas ganhadoras, R$ 85.134,31
  • 5 acertos - 426 apostas ganhadoras, R$ 1.712,96
  • 4 acertos - 8.034 apostas ganhadoras, R$ 10,50
  • 3 acertos - 79.686 apostas ganhadoras, R$ 3,50

Time do Coração: CAMPINENSE /PB - 20.257 apostas ganhadoras, R$ 8,50

 

Confira o resultado da Timemania de ontem!

Os números da Timemania 2325 são:

  • 73, 42, 11, 40, 13, 66, 67
  • Time do Coração: 21 (CAMPINENSE PB)

O sorteio da Timemania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Timemania 2326

Como a Timemania tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na terça-feira, 2 de dezembro, a partir das 21 horas, pelo concurso 2326. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Timemania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 10 dente as 80 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de três a sete números, ou o time do coração;

Como jogar a Timemania

A Timemania é a loteria para os apaixonados por futebol. Além de o seu palpite valer uma bolada, você ainda ajuda o seu time do coração.

Você escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um Time do Coração. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Se você tiver de três a sete acertos, ou acertar o time do coração, ganha.

Você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9, ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 10 dezenas, a probabilidade de acertar sete números ganhar o prêmio milionário é de 1 em 26.472.637, segundo a Caixa.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3550, sábado (29/11)
Loterias

/ 14 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3550, sábado (29/11)

2

Resultado da Quina de hoje, concurso 6890, sábado (29/11)
Loterias

/ 14 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 6890, sábado (29/11)

3

Megafábrica dá primeiros passos para ampliar o ritmo de plantio de eucalipto
investimento bilionário

/ 2 dias

Megafábrica dá primeiros passos para ampliar o ritmo de plantio de eucalipto

4

Resultado da Loteria Federal 06022-4 de hoje, sábado (29/11)
Loterias

/ 16 horas

Resultado da Loteria Federal 06022-4 de hoje, sábado (29/11)

5

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 2945, sábado (29/11)
Loterias

/ 15 horas

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 2945, sábado (29/11)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: O que o INSS reconhece como Direito Previdenciário da pessoa que vive com HIV/AIDS
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 2 dias

Juliane Penteado: O que o INSS reconhece como Direito Previdenciário da pessoa que vive com HIV/AIDS
Leandro Provenzano: Seu imóvel está em risco?
Exclusivo para Assinantes

/ 3 dias

Leandro Provenzano: Seu imóvel está em risco?
Dados e Inteligência Artificial Moldam o Aprendizado
Exclusivo para Assinantes

/ 5 dias

Dados e Inteligência Artificial Moldam o Aprendizado
Juliane Penteado: Novembro Azul e os direitos do segurado com câncer de próstata
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 21/11/2025

Juliane Penteado: Novembro Azul e os direitos do segurado com câncer de próstata