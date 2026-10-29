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Economia

Pesquisa de Preços

Crisântemo custa até R$ 45 e varia 202% em Campo Grande

Pesquisa do Procon-MS para o Dia de Finados encontrou vaso a partir de R$ 14,90; diferença entre preços chega a R$ 30,10 no mesmo produto

Evelyn Thamaris

Evelyn Thamaris

29/10/2026 - 17h15
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Quem pretende comprar flores para homenagear familiares no Dia de Finados, na próxima segunda-feira (2), pode pagar mais que o triplo pelo mesmo produto em Campo Grande. Pesquisa do Procon-MS encontrou o vaso de crisântemo tamanho 11 por preços entre R$ 14,90 e R$ 45, uma diferença de R$ 30,10 e variação de 202,01%.

O levantamento foi realizado em dez estabelecimentos, entre supermercados, atacadistas e floriculturas, com coleta de preços nos dias 20, 23 e 27 de outubro. A pesquisa inclui flores e velas tradicionalmente procuradas nesta época do ano e aponta diferenças que podem pesar no orçamento de quem pretende fazer compras para a data.

Entre as flores, o vaso de kalanchoe tamanho 11 também apresentou uma das maiores oscilações. O produto foi encontrado por valores entre R$ 8 e R$ 25, diferença de R$ 17 e variação de 180,90%.

Já o crisântemo tamanho 13 custava de R$ 23,90 a R$ 35, variação de 46,44%. A diferença entre o menor e o maior preço foi de R$ 11,10.

Os números mostram que comparar os valores antes de comprar pode representar economia. No caso do crisântemo tamanho 11, por exemplo, a escolha do estabelecimento com o menor preço representa uma economia de R$ 30,10 por vaso em relação ao local mais caro pesquisado.

Velas 

A diferença de preços não se limita às flores. Entre as velas, o pacote com oito unidades da vela palito nº 4, da marca Paraná, foi encontrado por valores entre R$ 5,69 e R$ 10,49. A variação chegou a 84,36%, com diferença de R$ 4,80 entre os estabelecimentos.

A vela palito nº 5, da marca Vela Sul, também apresentou oscilação: os preços variaram de R$ 6,90 a R$ 10,99 para o pacote com oito unidades, diferença de R$ 4,09 e variação de 59,28%.

Para a vela palito nº 6, da mesma marca e com a mesma quantidade, os valores ficaram entre R$ 8,49 e R$ 11,90. A diferença foi de R$ 3,41, com variação de 40,16%.

Já a vela de sete dias da marca Vela Sul, com 260 gramas, apresentou diferença menor. O produto custava entre R$ 13,49 e R$ 14,90, variação de 10,45%.

Loterias

Resultado da Lotomania de ontem, concurso 2993, quarta-feira (28/10): veja o rateio

A Lotomania tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso.

29/10/2026 08h44

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Confira o rateio da Lotomania

Confira o rateio da Lotomania Foto: Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2993 da Lotomania na noite desta quarta-feira, 28 de outubro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 1 milhão.

Premiação

  • 20 acertos - Não houve acertador
  • 19 acertos - 1 aposta ganhadora, (R$ 158.291,45)
  • 18 acertos - 33 apostas ganhadoras, (R$ 2.997,94)
  • 17 acertos - 349 apostas ganhadoras, (R$ 283,47)
  • 16 acertos - 2120 apostas ganhadoras, (R$ 46,66)
  • 15 acertos - 8975 apostas ganhadoras, (R$ 11,02)
  • 0 acertos - Não houve acertador

Confira o resultado da Lotomania de ontem!

Os números da Lotomania 2993 são:

  • 72 - 46 - 40 - 71 - 15 - 76 - 00 - 26 - 16 - 21 - 93 - 96 - 82 - 98 - 04 - 86 - 53 - 87 - 60 - 09 

O sorteio da Lotomania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Como jogar na Lotomania

Os sorteios da Lotomania são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

O preço da aposta é único e custa  R$ 3,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

A aposta é única, com 50 dezenas, e a probabilidade de acertar 20 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 11.372.635 segundo a Caixa.

Para 0 números, que a Lotomania também premia, a probabilidade é a mesma, de 1 em 11.372.635.

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Loterias

Resultado da Super Sete de ontem, concurso 916, quarta-feira (28/10): veja o rateio

A Super Sete tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso.

29/10/2026 08h41

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Confira o rateio da Super Sete

Confira o rateio da Super Sete Foto: Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 916 da Super Sete na noite desta quarta-feira, 28 de outubro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 12 milhões.

Premiação

  • 7 acertos - Não houve ganhadores
  • 6 acertos - 1 aposta ganhadora, (R$ 58.953,33)
  • 5 acertos - 66 apostas ganhadoras, (R$ 1.276,04)
  • 4 acertos - 1.020 apostas ganhadoras, (R$ 82,56)
  • 3 acertos - 10.312 apostas ganhadoras, (R$ 6,00)

Confira o resultado da Super Sete de ontem!

Os números da Super Sete 916 são:

Verifique sua aposta e veja se você foi um dos sortudos deste concurso.

  • Coluna 1: 0
  • Coluna 2: 8
  • Coluna 3: 9
  • Coluna 4: 0
  • Coluna 5: 2
  • Coluna 6: 5
  • Coluna 7: 1

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Super Sete 917

Como a Super Sete tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na sexta-feira, 30 de outubro, a partir das 20 horas, pelo concurso 917. O valor da premiação está estimado em R$ 12,8 milhões.

Para participar dos sorteios da Super Sete é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

Como jogar na Super Sete

Os sorteios da Super Sete são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h (horário de MS).

O Super Sete é a loteria de prognósticos numéricos cujo volante contém 7 colunas com 10 números (de 0 a 9) em cada uma, de forma que o apostador deverá escolher um número por coluna.

Caso opte por fazer apostas múltiplas, poderá escolher até mais 14 números (totalizando 21 números no máximo), sendo no mínimo 1 e no máximo 2 números por coluna com 8 a 14 números marcados e no mínimo 2 e no máximo 3 números por coluna com 15 a 21 números marcados.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6,  9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

O valor da aposta é R$ 3,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas sete dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 158.730, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 21 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 280, ainda segundo a Caixa.

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