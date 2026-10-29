Crisântemo custa até R$ 45 e varia 202% em Campo Grande

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Quem pretende comprar flores para homenagear familiares no Dia de Finados, na próxima segunda-feira (2), pode pagar mais que o triplo pelo mesmo produto em Campo Grande. Pesquisa do Procon-MS encontrou o vaso de crisântemo tamanho 11 por preços entre R$ 14,90 e R$ 45, uma diferença de R$ 30,10 e variação de 202,01%.

O levantamento foi realizado em dez estabelecimentos, entre supermercados, atacadistas e floriculturas, com coleta de preços nos dias 20, 23 e 27 de outubro. A pesquisa inclui flores e velas tradicionalmente procuradas nesta época do ano e aponta diferenças que podem pesar no orçamento de quem pretende fazer compras para a data.

Entre as flores, o vaso de kalanchoe tamanho 11 também apresentou uma das maiores oscilações. O produto foi encontrado por valores entre R$ 8 e R$ 25, diferença de R$ 17 e variação de 180,90%.

Já o crisântemo tamanho 13 custava de R$ 23,90 a R$ 35, variação de 46,44%. A diferença entre o menor e o maior preço foi de R$ 11,10.

Os números mostram que comparar os valores antes de comprar pode representar economia. No caso do crisântemo tamanho 11, por exemplo, a escolha do estabelecimento com o menor preço representa uma economia de R$ 30,10 por vaso em relação ao local mais caro pesquisado.

Velas

A diferença de preços não se limita às flores. Entre as velas, o pacote com oito unidades da vela palito nº 4, da marca Paraná, foi encontrado por valores entre R$ 5,69 e R$ 10,49. A variação chegou a 84,36%, com diferença de R$ 4,80 entre os estabelecimentos.

A vela palito nº 5, da marca Vela Sul, também apresentou oscilação: os preços variaram de R$ 6,90 a R$ 10,99 para o pacote com oito unidades, diferença de R$ 4,09 e variação de 59,28%.

Para a vela palito nº 6, da mesma marca e com a mesma quantidade, os valores ficaram entre R$ 8,49 e R$ 11,90. A diferença foi de R$ 3,41, com variação de 40,16%.

Já a vela de sete dias da marca Vela Sul, com 260 gramas, apresentou diferença menor. O produto custava entre R$ 13,49 e R$ 14,90, variação de 10,45%.