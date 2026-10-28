Shopping Cidade Morena recebe licença para construção em Campo Grande

Vista aérea da área destinada à construção do Shopping Cidade Morena, em Campo Grande. - Foto: Reprodução Instagram.

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O Shopping Cidade Morena, um dos empreendimentos comerciais mais aguardados de Campo Grande, deu um passo importante para sair do papel após a empresa responsável pelo projeto receber da Prefeitura a licença ambiental de instalação, que autoriza o avanço das etapas necessárias à construção do novo centro comercial.

A licença tem validade de 12 meses, a partir de 21 de outubro de 2026. A autorização foi publicada no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande) desta quarta-feira (28).

Ao Correio do Estado, a assessoria de comunicação do Shopping Cidade Morena confirmou que a licença concedida pela Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb) corresponde à construção do empreendimento.

O novo centro comercial está previsto para a Avenida Gury Marques, nas proximidades da Avenida dos Cafezais, na região sul da Capital.

A assessoria também confirmou que o shopping permanece no mesmo terreno anunciado anteriormente, na região do Bairro Centro-Oeste, sem alteração da localização prevista para a implantação do centro comercial.

A publicação identifica o endereço como Avenida Gury Marques, nº 7.176, Bairro Pioneiros. Apesar da diferença em relação ao endereço anteriormente divulgado, a assessoria confirmou que o empreendimento permanece no mesmo local já anunciado. Na Avenida Gury Marques, 7.176, no Bairro Centro Oeste.

Conforme o documento publicado na página 29 do Diogrande nº 8.515, a autorização foi concedida à empresa SC ICH Empresa de Shopping Center SPE Ltda. e contempla a instalação de um shopping center com área útil superior a 20 mil metros quadrados.

A licença de instalação representa uma etapa importante do processo de licenciamento ambiental, pois autoriza a implantação do empreendimento conforme os projetos aprovados e as condições estabelecidas pelo órgão responsável.

Entretanto, a concessão não significa necessariamente que as obras já tenham começado ou que todas as exigências administrativas estejam concluídas. O documento também não apresenta um cronograma de execução nem informa a previsão de inauguração do centro comercial.

Projeto já recebeu alvará de construção

A nova autorização marca mais uma etapa na trajetória do Shopping Cidade Morena, cujo projeto foi apresentado originalmente em 2017 e passou por diferentes reformulações e adiamentos ao longo dos últimos anos.

Na época, representantes do grupo paulista Ícone Costa Hirota (ICH) apresentaram à Prefeitura de Campo Grande uma proposta de centro comercial inicialmente denominada Plaza Moreninhas.

O empreendimento estava previsto para a região das Moreninhas, mas posteriormente passou por alterações, incluindo a transferência para uma área na Avenida Gury Marques, nas proximidades da Avenida dos Cafezais.

Com a mudança, o projeto ganhou novas dimensões e passou a ser divulgado como Shopping Cidade Morena, com a proposta de ampliar a oferta de comércio, serviços e entretenimento para moradores da região sul da Capital.

Em 2023, a Prefeitura concedeu um alvará de construção ao empreendimento, criando a expectativa de que os trabalhos começariam ainda naquele ano.

Na ocasião, os responsáveis anunciaram a intenção de iniciar as obras no segundo semestre de 2023, com inauguração inicialmente prevista para o primeiro semestre de 2025. Entretanto, o cronograma não se concretizou.

Em março de 2024, uma nova previsão apontava que a construção teria início dentro de nove a 12 meses, enquanto a inauguração foi transferida para o segundo semestre de 2026.

Posteriormente, a empresa informou que ainda enfrentava dificuldades relacionadas à obtenção de autorizações e à elaboração de projetos complementares, incluindo instalações elétricas, hidráulicas, sistemas de exaustão e climatização.

Em novembro de 2024, a então Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano (Semadur) informou que uma licença ambiental anterior havia vencido e que um novo pedido de licenciamento havia sido protocolado pela empresa em outubro daquele ano.

No fim de dezembro de 2024, o terreno chegou a ser cercado e recebeu uma placa de identificação da construtora Maksoud Rahe, mas a movimentação não foi acompanhada do início efetivo da construção do centro comercial.

Agora, com a concessão da licença de instalação em outubro de 2026, o empreendimento registra um novo avanço administrativo para sua implantação.

Investimento já foi estimado em R$ 300 milhões

O Shopping Cidade Morena foi anunciado como um dos principais investimentos comerciais previstos para a região sul de Campo Grande, com potencial para ampliar a atividade econômica e gerar novas oportunidades de emprego.

Em divulgações anteriores, os responsáveis estimaram um investimento de aproximadamente R$ 300 milhões, com expectativa de geração de cerca de 2 mil empregos diretos.

O projeto apresentado em 2023 previa aproximadamente 150 operações comerciais, incluindo lojas âncoras, megalojas, restaurantes, estabelecimentos de alimentação rápida e lojas satélites.

A estrutura também contemplava cinema, praça de alimentação com capacidade para aproximadamente 1,5 mil pessoas, espaços de eventos e entretenimento, além de estacionamento com cerca de 860 vagas.

No site oficial, o empreendimento apresenta uma Área Bruta Locável (ABL) de 19,4 mil metros quadrados na abertura, com possibilidade de expansão para 28,1 mil metros quadrados.

A ABL corresponde à área destinada à locação comercial, como lojas, restaurantes e outros estabelecimentos, não sendo necessariamente equivalente à área útil total mencionada na licença ambiental.

Os números, entretanto, fazem parte de projeções divulgadas anteriormente pela empresa e ainda precisam ser atualizados, considerando as reformulações realizadas ao longo dos anos.

Nova licença representa avanço para o empreendimento

A concessão da licença ambiental ocorre menos de um mês depois de o Correio do Estado publicar uma reportagem mostrando que o Shopping Cidade Morena continuava sem sair do papel, apesar das sucessivas previsões para o início dos trabalhos.

Publicada em 1º de outubro, a reportagem apresentou o histórico do empreendimento, desde os primeiros anúncios até as mudanças de localização, concessão de alvará e dificuldades relacionadas ao licenciamento.

Agora, a autorização publicada nesta quarta-feira representa um novo fato na trajetória do centro comercial, confirmando o avanço de uma das etapas administrativas necessárias para a construção.

A confirmação da assessoria do Shopping Cidade Morena também esclarece que a licença está diretamente relacionada ao empreendimento previsto para a Avenida Gury Marques, cuja implantação é aguardada por moradores e comerciantes da região.

Apesar da novidade, ainda não existe uma data confirmada para o início das obras. Também não foram divulgados o cronograma atualizado, o investimento definitivo ou a previsão de inauguração.

A reportagem solicitou à Planurb esclarecimentos sobre as condições da licença ambiental e a existência de eventuais pendências administrativas para a implantação do shopping.

O espaço permanece aberto para manifestação da Prefeitura e para novos esclarecimentos da empresa responsável pelo empreendimento.