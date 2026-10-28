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Shopping Cidade Morena recebe licença para construção em Campo Grande

Empreendimento recebeu autorização para avançar com o projeto, que prevê a implantação de um novo centro comercial na Capital.

Welyson Lucas

28/10/2026 - 18h18
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O Shopping Cidade Morena, um dos empreendimentos comerciais mais aguardados de Campo Grande, deu um passo importante para sair do papel após a empresa responsável pelo projeto receber da Prefeitura a licença ambiental de instalação, que autoriza o avanço das etapas necessárias à construção do novo centro comercial.

A licença tem validade de 12 meses, a partir de 21 de outubro de 2026. A autorização foi publicada no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande) desta quarta-feira (28).

Ao Correio do Estado, a assessoria de comunicação do Shopping Cidade Morena confirmou que a licença concedida pela Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb) corresponde à construção do empreendimento.

O novo centro comercial está previsto para a Avenida Gury Marques, nas proximidades da Avenida dos Cafezais, na região sul da Capital.

A assessoria também confirmou que o shopping permanece no mesmo terreno anunciado anteriormente, na região do Bairro Centro-Oeste, sem alteração da localização prevista para a implantação do centro comercial.

A publicação identifica o endereço como Avenida Gury Marques, nº 7.176, Bairro Pioneiros. Apesar da diferença em relação ao endereço anteriormente divulgado, a assessoria confirmou que o empreendimento permanece no mesmo local já anunciado. Na Avenida Gury Marques, 7.176, no Bairro Centro Oeste.

Conforme o documento publicado na página 29 do Diogrande nº 8.515, a autorização foi concedida à empresa SC ICH Empresa de Shopping Center SPE Ltda. e contempla a instalação de um shopping center com área útil superior a 20 mil metros quadrados.

A licença de instalação representa uma etapa importante do processo de licenciamento ambiental, pois autoriza a implantação do empreendimento conforme os projetos aprovados e as condições estabelecidas pelo órgão responsável.

Entretanto, a concessão não significa necessariamente que as obras já tenham começado ou que todas as exigências administrativas estejam concluídas. O documento também não apresenta um cronograma de execução nem informa a previsão de inauguração do centro comercial.

Projeto já recebeu alvará de construção

A nova autorização marca mais uma etapa na trajetória do Shopping Cidade Morena, cujo projeto foi apresentado originalmente em 2017 e passou por diferentes reformulações e adiamentos ao longo dos últimos anos.

Na época, representantes do grupo paulista Ícone Costa Hirota (ICH) apresentaram à Prefeitura de Campo Grande uma proposta de centro comercial inicialmente denominada Plaza Moreninhas.

O empreendimento estava previsto para a região das Moreninhas, mas posteriormente passou por alterações, incluindo a transferência para uma área na Avenida Gury Marques, nas proximidades da Avenida dos Cafezais.

Com a mudança, o projeto ganhou novas dimensões e passou a ser divulgado como Shopping Cidade Morena, com a proposta de ampliar a oferta de comércio, serviços e entretenimento para moradores da região sul da Capital.

Em 2023, a Prefeitura concedeu um alvará de construção ao empreendimento, criando a expectativa de que os trabalhos começariam ainda naquele ano.

Na ocasião, os responsáveis anunciaram a intenção de iniciar as obras no segundo semestre de 2023, com inauguração inicialmente prevista para o primeiro semestre de 2025. Entretanto, o cronograma não se concretizou.

Em março de 2024, uma nova previsão apontava que a construção teria início dentro de nove a 12 meses, enquanto a inauguração foi transferida para o segundo semestre de 2026.

Posteriormente, a empresa informou que ainda enfrentava dificuldades relacionadas à obtenção de autorizações e à elaboração de projetos complementares, incluindo instalações elétricas, hidráulicas, sistemas de exaustão e climatização.

Em novembro de 2024, a então Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano (Semadur) informou que uma licença ambiental anterior havia vencido e que um novo pedido de licenciamento havia sido protocolado pela empresa em outubro daquele ano.

No fim de dezembro de 2024, o terreno chegou a ser cercado e recebeu uma placa de identificação da construtora Maksoud Rahe, mas a movimentação não foi acompanhada do início efetivo da construção do centro comercial.

Agora, com a concessão da licença de instalação em outubro de 2026, o empreendimento registra um novo avanço administrativo para sua implantação.

Investimento já foi estimado em R$ 300 milhões

O Shopping Cidade Morena foi anunciado como um dos principais investimentos comerciais previstos para a região sul de Campo Grande, com potencial para ampliar a atividade econômica e gerar novas oportunidades de emprego.

Em divulgações anteriores, os responsáveis estimaram um investimento de aproximadamente R$ 300 milhões, com expectativa de geração de cerca de 2 mil empregos diretos.

O projeto apresentado em 2023 previa aproximadamente 150 operações comerciais, incluindo lojas âncoras, megalojas, restaurantes, estabelecimentos de alimentação rápida e lojas satélites.

A estrutura também contemplava cinema, praça de alimentação com capacidade para aproximadamente 1,5 mil pessoas, espaços de eventos e entretenimento, além de estacionamento com cerca de 860 vagas.

No site oficial, o empreendimento apresenta uma Área Bruta Locável (ABL) de 19,4 mil metros quadrados na abertura, com possibilidade de expansão para 28,1 mil metros quadrados.

A ABL corresponde à área destinada à locação comercial, como lojas, restaurantes e outros estabelecimentos, não sendo necessariamente equivalente à área útil total mencionada na licença ambiental.

Os números, entretanto, fazem parte de projeções divulgadas anteriormente pela empresa e ainda precisam ser atualizados, considerando as reformulações realizadas ao longo dos anos.

Nova licença representa avanço para o empreendimento

A concessão da licença ambiental ocorre menos de um mês depois de o Correio do Estado publicar uma reportagem mostrando que o Shopping Cidade Morena continuava sem sair do papel, apesar das sucessivas previsões para o início dos trabalhos.

Publicada em 1º de outubro, a reportagem apresentou o histórico do empreendimento, desde os primeiros anúncios até as mudanças de localização, concessão de alvará e dificuldades relacionadas ao licenciamento.

Agora, a autorização publicada nesta quarta-feira representa um novo fato na trajetória do centro comercial, confirmando o avanço de uma das etapas administrativas necessárias para a construção.

A confirmação da assessoria do Shopping Cidade Morena também esclarece que a licença está diretamente relacionada ao empreendimento previsto para a Avenida Gury Marques, cuja implantação é aguardada por moradores e comerciantes da região.

Apesar da novidade, ainda não existe uma data confirmada para o início das obras. Também não foram divulgados o cronograma atualizado, o investimento definitivo ou a previsão de inauguração.

A reportagem solicitou à Planurb esclarecimentos sobre as condições da licença ambiental e a existência de eventuais pendências administrativas para a implantação do shopping.

O espaço permanece aberto para manifestação da Prefeitura e para novos esclarecimentos da empresa responsável pelo empreendimento.

Sistema prisional

Violência doméstica e coerção marcam trajetória de mulheres presas em MS

Defensoria aponta como controle dos companheiros e dependência financeira podem contribuir para a vulnerabilidade de mulheres que chegam ao sistema prisional

28/10/2026 17h29

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Divulgação da pesquisa foi realizada nesta quarta (28)

Divulgação da pesquisa foi realizada nesta quarta (28) Gerson Oliveira

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A violência sofrida antes da prisão ajuda a revelar uma dimensão pouco visível do encarceramento feminino em Mato Grosso do Sul. Em pesquisa com 488 mulheres privadas de liberdade em seis unidades prisionais do interior, a Defensoria Pública identificou que 56,5% sofreram violência doméstica antes de serem presas. O dado foi apresentado em coletiva de imprensa e abre espaço para discutir como relações abusivas, dependência financeira e ameaças podem limitar as escolhas dessas mulheres e aumentar sua vulnerabilidade.

Durante a apresentação do levantamento, o coordenador do Núcleo Penitenciário da Defensoria Pública, Maurício Barbosa, chamou a atenção para a influência que companheiros podem exercer sobre mulheres envolvidas em atividades criminosas. Segundo ele, a violência pode dificultar o acesso ao trabalho e à qualificação profissional, além de manter a mulher sob controle do parceiro.

“Essa mulher, quando está em ciclo de violência, não consegue sair para trabalhar, não consegue se qualificar, porque o marido não permite, porque o companheiro não permite”, afirmou.

Barbosa também citou situações em que mulheres são pressionadas a levar celulares, drogas ou outros objetos para dentro de presídios. Nesses casos, segundo o defensor, a participação pode ocorrer sob ameaça contra a própria mulher ou seus familiares. “Elas são obrigadas, são coagidas sob ameaça de morte, sob ameaça de males maiores”, relatou.

A fala chama atenção para situações em que a participação em um crime não pode ser analisada sem considerar o contexto de violência e intimidação. Isso não elimina a necessidade de apuração de cada caso, mas evidencia a importância de investigar se houve coação e quais condições cercavam a conduta.

Histórico de violência

A pesquisa identificou ainda que 39,3% das entrevistadas sofreram violência ou abuso sexual durante a infância ou adolescência. Outras 20,1% relataram algum tipo de violência dentro do sistema prisional.

Os números mostram que a violência relatada não se restringe às relações conjugais nem termina necessariamente com o encarceramento. O levantamento, porém, não permite afirmar que todas as mulheres que sofreram violência tenham cometido crimes por esse motivo, nem estabelece uma relação causal entre os relatos e os delitos pelos quais foram presas.

Para Barbosa, a discussão também exige que os homens reconheçam seu papel na reprodução da violência contra as mulheres. O defensor relacionou o controle exercido nas relações à permanência de estruturas sociais machistas e patriarcais.

Problemas

Além da pesquisa, a Defensoria informou que realiza escutas e inspeções nas unidades prisionais para identificar violações de direitos. De acordo com Barbosa, as demandas coletivas incluem falta de absorventes e medicamentos, além de questões relacionadas às visitas.

A coordenadora do Núcleo Institucional de Promoção e Defesa dos Direitos das Mulheres (Nudem), defensora pública Kricilaine Oliveira Souza Oksman, destacou que a atuação também busca evitar que as mulheres sejam tratadas como um grupo sem histórias e necessidades próprias.


"Nosso objetivo é compreender as trajetórias dessas mulheres, as violências que sofreram e as dificuldades de acesso aos seus direitos. A partir dessas informações, a Defensoria Pública pode aperfeiçoar sua atuação e contribuir para a elaboração de políticas públicas que considerem as necessidades das mulheres no sistema prisional", explicou.
 

Sorte Milionário

Bolão de MS reúne 1.070 pessoas e aposta mais de R$ 60 mil na Mega-Sena

Grupo organizado em Campo Grande tenta conquistar prêmio acumulado de R$ 320 milhões nesta quarta-feira (28), durante a Mega Semana; na semana passada, participantes ganharam mais de R$ 50 mil

28/10/2026 16h47

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Bolão de Mato Grosso do Sul reúne mais de mil participantes e aposta R$ 60 mil na tentativa de conquistar prêmio milionário da Mega-Sena.

Bolão de Mato Grosso do Sul reúne mais de mil participantes e aposta R$ 60 mil na tentativa de conquistar prêmio milionário da Mega-Sena. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

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O bolão Vamos Ganhar, considerado o maior de Mato Grosso do Sul, reuniu 1.070 participantes e anunciou mais de R$ 60 mil em apostas para tentar conquistar o prêmio acumulado de R$ 320 milhões da Mega-Sena, que será sorteado na noite desta quarta-feira (28).

Organizado em Campo Grande, o grupo intensificou a mobilização entre os apostadores durante a Mega Semana, programação especial da Caixa Econômica Federal que terá cinco sorteios consecutivos.

De acordo com o organizador, Fernando Vieira Dantas, o número de participantes já havia ultrapassado a marca de mil pessoas por volta das 11h desta quarta-feira e continuava aumentando.

Diante da grande procura, a organização estabeleceu o encerramento das adesões antes do horário de almoço, para garantir tempo suficiente à preparação e ao registro dos jogos.

"Vamos com mais de R$ 60 mil para essa Mega acumulada", anunciou Fernando aos integrantes do grupo, em mensagem encaminhada na manhã desta quarta-feira.

A mobilização acontece menos de uma semana depois de o mesmo bolão chegar perto de conquistar um prêmio milionário.

No último sorteio de quinta-feira (22), os participantes acertaram duas quinas e oito quadras, acumulando mais de R$ 50 mil em premiações.

Com a Mega-Sena acumulada, a expectativa dos integrantes aumentou. A estimativa de R$ 320 milhões para o concurso 3077 representa uma das maiores premiações da modalidade neste ano.

Bolão ganhou mais de R$ 50 mil na semana passada

O entusiasmo dos participantes também é resultado do desempenho recente do grupo. No concurso 3073, realizado na quinta-feira (22), o bolão Vamos Ganhar acertou duas quinas e oito quadras, garantindo uma premiação total de mais de R$ 50 mil.

Do montante conquistado, cerca de R$ 46,3 mil corresponderam às duas quinas, enquanto os oito acertos da quadra renderam outros R$ 4,1 mil.

Na ocasião, o grupo ficou a apenas uma dezena de conquistar o prêmio principal, que estava acumulado em mais de R$ 206 milhões. O resultado provocou comemoração e expectativa entre os apostadores.

Responsável pela organização das apostas, Fernando relatou o nervosismo ao conferir os bilhetes e perceber que o bolão havia alcançado duas premiações de cinco acertos.

"Quando eu vi que deu quina, o coração quase pulou pela boca", afirmou o organizador à época.

Conforme explicado anteriormente por Fernando, as regras adotadas pelo grupo preveem a utilização dos valores conquistados em premiações para financiar novas apostas, em vez de realizar a distribuição imediata dos recursos aos participantes.

Número de participantes ultrapassa mil

O crescimento do bolão também chama a atenção. Na terça-feira da semana passada (20), o grupo reunia quase 900 participantes e preparava mais de R$ 45 mil em apostas para a Mega-Sena.

Agora, oito dias depois, o número de integrantes chegou a 1.070, enquanto o orçamento anunciado para os jogos ultrapassou R$ 60 mil.

O bolão funciona por meio da contribuição financeira de diferentes apostadores, permitindo a elaboração de um conjunto maior de combinações de dezenas.

Os participantes acompanham informações sobre os valores arrecadados, os jogos registrados e os resultados por meio de grupos de mensagens e demonstrativos compartilhados pela organização.

Para quem deseja conhecer o funcionamento do bolão, a organização também disponibilizou um vídeo que apresenta a preparação das apostas coletivas.

As imagens mostram etapas do registro dos jogos, a emissão de comprovantes e a conferência dos resultados, além de divulgar os canais de contato do grupo para interessados em participar.

CONFIRA NO VÍDEO ABAIXO:

 

Apesar do investimento elevado, a participação coletiva não garante premiação. As probabilidades de acerto dependem da quantidade e das características das combinações efetivamente registradas.

Mega-Sena pode pagar R$ 320 milhões nesta quarta-feira

O concurso 3077 da Mega-Sena será realizado nesta quarta-feira (28), às 21h, pelo horário de Brasília, correspondentes às 20h em Mato Grosso do Sul.

O prêmio está estimado em R$ 320 milhões após o concurso realizado na terça-feira (27) terminar sem vencedores na faixa principal.

Na ocasião, foram sorteadas as dezenas 06, 30, 32, 38, 49 e 57. Ao todo, 68 apostas acertaram cinco números e ganharam R$ 58.086,17 cada. Outras 6.491 apostas fizeram a quadra, com premiação individual de R$ 869,30.

Segundo a Caixa Econômica Federal, a Mega Semana reúnira nessa semana cinco concursos consecutivos, entre segunda-feira (26) e sexta-feira (30), substituindo temporariamente o calendário tradicional da modalidade.

A iniciativa não altera as regras, os valores das apostas ou as probabilidades de premiação. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6 e pode ser registrada até as 19h, pelo horário de Mato Grosso do Sul, nas casas lotéricas e nos canais digitais oficiais da Caixa. Para os bolões digitais, o prazo é até as 19h30 no Estado.

Para os mais de mil integrantes do Vamos Ganhar, a expectativa é que o investimento coletivo desta quarta-feira transforme a tentativa de conquistar uma fortuna em uma premiação histórica para o grupo de Campo Grande.

Os interessados em obter mais informações sobre o bolão Vamos Ganhar e a participação no grupo podem entrar em contato com a organização pelo telefone (67) 98145-9246.

 

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