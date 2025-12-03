Desconto de 15% no IPVA vai até o dia 5 de janeiro

Em MS, são aproximadamente 870 mil veículos em circulação - FOTO: Gerson Oliveira/Correio do Estado

Proprietários de veículos de Mato Grosso do Sul têm até o dia 5 de janeiro de 2026 para aproveitarem o desconto de 15% para o pagamento à vista do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), prazo quase um mês menor que o deste ano, que tinha vencimento para o dia 31 de janeiro.

O desconto é o segundo maior do País, já que a média praticada pelos estados brasileiros varia de 3% a 10%.

O benefício foi oficializado no dia 12 de novembro no Diário Oficial do Estado, que também estabelece o calendário para o pagamento do IPVA 2026, fixando o vencimento da cota única e da primeira parcela para o dia 5 de janeiro de 2026.

Para quem optar pelo parcelamento, as datas de vencimento estabelecidas foram para o dia 30 de janeiro, 27 de fevereiro, 31 de março, 30 de abril e 29 de maio de 2026.

O valor mínimo para cada parcela será de R$30 para motocicletas e R$55 para os demais veículos. Em MS, segundo o Governo, são cerca de 870 mil veículos em circulação.

Além do desconto exclusivo para o pagamento à vista, o governo estadual manteve uma série de isenções e reduções de bases de cálculo, consolidando a política tributária do Estado como uma das mais abrangentes do País.

Entre os benefícios estão:

Isenção para veículos oficiais, entidades sociais, autarquias, fundações e templos de qualquer culto;

Isenções para tratores e máquinas agrícolas, aeronaves de uso agrícola, embarcações de pescadores profissionais, táxis, mototáxis, ambulâncias, veículos de bombeiros e diplomáticos, além de veículos com mais de 15 anos;

Desconto de 60% para Pessoas com Deficiência (PCD) e redução de alíquota para frotistas com 30 ou mais veículos;

Isenção total para veículos movidos a gás natural, como estímulo para as práticas sustentáveis;

Não cobrança do imposto em casos de furto, roubo, perda total ou apropriação indébita.

Os boletos físicos já começaram a ser entregues via Correio desde ontem (2), mas também pode ser emitido via digital.

IPVA 2026 passo a passo

Abaixo, você confere um passo o passo de acesso e o caminho que o contribuinte deve seguir para emitir o boleto do IPVA 2026:

- Acesse eservicos.sefaz.ms.gov.br (CLICANDO AQUI),

- Clique em 'Entrar com Gov.br' e depois atique-se com certificação digital;

- Faça/atualize o cadastro E-Fazenda;

- Selecione o ícone 'IPVA CIDADÃO';

- Confira os débitos exibidos pelo sistema automaticamente

- Seleciona valores a pagar ou clique em 'Gerar próxima parcela';

- Para pagamento à vista, selecione 'Cota Única' e 'Emitir DAEMS';

- Finalize a operação para emitir o documento.

