Economia

ECONOMIA

Desemprego cai para 5,2% e volta a atingir menor taxa da série histórica

Índice de desocupação referente ao trimestre encerrado em novembro foi divulgado na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua)

DA REDAÇÃO (COM ESTADÃO CONTEÚDO)

30/12/2025 - 08h38
Taxa de desocupação no Brasil ficou em 5,2% no trimestre encerrado em novembro, de acordo com os dados mensais da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) divulgados nesta terça-feira, 30, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O indicador tem registrado, sucessivamente, as menores taxas da série histórica desde o trimestre encerrado em junho de 2025.

Conforme o Instituto, a população desocupada atingiu o menor contingente da série histórica (5,6 milhões), recuando 7,2% no trimestre (menos 441 mil pessoas) e caindo 14,9% no ano (menos 988 mil pessoas).

Em igual período de 2024, a taxa de desemprego medida pela Pnad Contínua estava em 6,1%. No trimestre móvel até outubro, a taxa de desocupação estava em 5,4%.

A renda média real do trabalhador foi de R$ 3.574,00 no trimestre encerrado em novembro. O resultado representa alta de 4,5% em relação ao mesmo trimestre de 2024.

A massa de renda real habitual paga aos ocupados somou R$ 363,7 bilhões no trimestre encerrado em novembro, alta de 5,8% ante igual período do ano passado.

Do outro lado, crescendo nas duas comparações: 0,6% (601 mil pessoas) no trimestre e 1,1% (mais 1,1 milhão) no ano, a população ocupada (103,0 milhões) foi recorde da série histórica. 

"O nível da ocupação (percentual de pessoas ocupadas na população em idade de trabalhar) foi a 59,0%, recorde da série histórica, variando 0,2 p.p. no trimestre (58,8%) e ficando estável no ano (58,8%)", cita o IBGE em nota.

 

LOTERIAS

Resultado da Dupla-Sena de ontem, concurso 2905, segunda-feira (29/12): veja o rateio

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

30/12/2025 08h28

Confira o rateio da Dupla-Sena

Confira o rateio da Dupla-Sena Foto: Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2905 da Dupla Sena na noite desta segunda-feira, 29 de dezembro de 2025, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 4,5 milhões.

Premiação - 1º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 14 apostas ganhadoras, (R$ 6.969,37)
  • 4 acertos - 863 apostas ganhadoras, (R$ 129,21)
  • 3 acertos - 17.375 apostas ganhadoras, (R$ 3,20)

Premiação - 2º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 19 apostas ganhadoras, (R$ 4.621,80)
  • 4 acertos - 991 apostas ganhadoras, (R$ 112,52)
  • 3 acertos - 18.548 apostas ganhadoras, (R$ 3,00)

Confira o resultado da Dupla-Sena de ontem!

Os números da Dupla Sena 2905 são:

Primeiro sorteio: 40 - 03 - 04 - 38 - 09 - 18

Segundo sorteio: 10 - 02 - 23 - 45 - 47 - 26

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Dupla Sena 2906

Como a Dupla Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 31 de dezembro, a partir das 21 horas, pelo concurso 2906. O valor da premiação está estimado em R$ 5 milhões.

Para participar dos sorteios da Dupla Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Como jogar na Dupla-Sena

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais: às segundas, quartas e sextas, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer.

Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com seis dezenas e preço de R$ 2,50, a probabilidade de acertar 6 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 15.890.700 segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 3.174, ainda segundo a Caixa.

LOTERIAS

Resultado da Lotomania de ontem, concurso 2868, segunda-feira (29/12): veja o rateio

A Lotomania tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

30/12/2025 08h26

Confira o rateio da Lotomania

Confira o rateio da Lotomania Foto: Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2868 da Lotomania na noite desta segunda-feira, 29 de dezembro de 2025, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 7,8 milhões.

Premiação

  • 20 acertos - Não houve acertador
  • 19 acertos - 5 apostas ganhadoras, (R$ 66.348,58)
  • 18 acertos - 84 apostas ganhadoras, (R$ 2.468,32)
  • 17 acertos - 732 apostas ganhadoras, (R$ 283,25)
  • 16 acertos - 4565 apostas ganhadoras, (R$ 45,41)
  • 15 acertos - 19251 apostas ganhadoras, (R$ 10,77)
  • 0 acertos - 1 aposta ganhadora, (R$ 165.871,47)

Confira o resultado da Lotomania de ontem!

Os números da Lotomania 2868 são:

  • 85 - 96 - 28 - 92 - 18 - 88 - 63 - 94 - 41 - 26 - 03 - 73 - 62 - 81 - 68 - 25 - 48 - 24 - 31 - 19

O sorteio da Lotomania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Lotomania 2869

Como a Lotomania três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 31 de dezembro, a partir das 21 horas, pelo concurso 2869. O valor da premiação está estimado em R$ 9 milhões.

Para participar dos sorteios da Lotomania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples. 

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

Como jogar na Lotomania

Os sorteios da Lotomania são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

O preço da aposta é único e custa  R$ 3,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

A aposta é única, com 50 dezenas, e a probabilidade de acertar 20 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 11.372.635 segundo a Caixa.

Para 0 números, que a Lotomania também premia, a probabilidade é a mesma, de 1 em 11.372.635.

