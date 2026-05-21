Dezenas de empresas aderem ao Dia Livre de Impostos em MS; confira

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Dia Livre de Impostos 2026 ocorrerá na próxima quinta-feira (28) em Mato Grosso do Sul.

No dia 28 de maio, cada empresa vai escolher pelo menos um produto do seu portfólio e zerar os impostos desse item, arcando com esse custo por conta própria.

A proposta é que, neste dia, o cidadão pague pelo produto o valor que ele é, sem nenhum imposto.

É possível que, com imposto zero, o sul-mato-grossense pague o valor do item pela metade – ou quase. A ideia é conscientizar o brasileiro da alta carga tributária que infla os preços de produtos no País e reduz o poder de compra.

Várias empresas de segmentos variados confirmaram participação na campanha e outras ainda podem participar até esta sexta-feira (22). Até o momento, as empresas confirmadas são:

Gazin

Pernambucanas

O Boticário

Soldamaq

Alvorada Materiais de Construção

Calvin Klein

Arezzo

Schutz

Mmartan

Avantin

Adcos

Anita

Jatti Vasos

Luz da Lua

Óticas Diniz

entre outras

“O Dia Livre de Impostos é um movimento de conscientização nacional da alta carga tributária e acontece no dia 28 de maio exatamente porque até o dia 28 de maio o brasileiro vai trabalhar somente para pagar impostos. Quando um produto pode ser vendido sem imposto nesse dia e o consumidor percebe a diferença no preço, o quanto o dinheiro dele, o quanto o salário dele, o quanto a renda dele poderia comprar mais, fica muito evidenciado o quanto o Estado impacta diretamente o orçamento das pessoas”, explicou a presidente da FCDL-MS, Inês Santiago.

O Dia Livre de Impostos é comemorado anualmente, no mês de maio, no Brasil.