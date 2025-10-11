Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

VARIAÇÃO DOS PREÇOS

Dia das Crianças: brinquedos podem ter o dobro do valor com aproximação da data

Setor de jogos foi o que mais teve variação de preços, com diferença de 100% entre os valores

João Pedro Flores

11/10/2025 - 10h45
Quando finalmente começa o mês de outubro, as crianças já ficam animadas para saberem quais presentes irão ganhar no dia 12. Os pais, porém, podem sentir um gosto amargo se deixarem para comprar os brinquedos de última hora. 

Em razão da alta demanda durante este período festivo, os estabelecimentos alteram os preços dos brinquedos. O Procon de Mato Grosso do Sul realizou uma pesquisa em alusão ao Dia das Crianças, em seis lojas de Campo Grande, são elas: Toni Toys, Havan, Lojas Americanas, Magazine Luiza, Pirlimpimpim e Hi Happy. 

O levantamento revela que a variação pode atingir até 100% no preço dos brinquedos na Capital. Esse foi o caso do jogo Cilada, da marca Estrela, encontrado com valores entre R$ 24,99 e R$ 49,99.

A lista possui 75 itens, incluindo bonecos, jogos e massas de modelar. A categoria com as maiores variações de valores foi a de jogos:

  • Cilada - 100%
  • Cara a Cara com aplicativo - 86%
  • Cai não Cai - 73%
  • Jogo da Vida com aplicativo - 69%
  • Eu sou...? - 67%

O setor com menor variação foi o de bonecas, com preços variando até 25%. A boneca Gi-Neto 14 Frases Rosita, da Novabrink, teve preços oscilando nesta porcentagem, sendo comercializada de R$ 159,99 a R$ 199,99.

Videogames

Na quarta-feira (8), uma outra pesquisa realizada pelo Procon MS analisou os preços dos videogames em lojas virtuais. Nela, foram pesquisados os valores aplicados ao PlayStation 5 Slim, Xbox Série S e Nintendo Switch.

A maior variação foi registrada no Xbox, alcançando 57,91%. Os preços variaram de R$ 2.686,30 a R$ 4.241,99. Já o PlayStation apresentou uma diferença de 14,75%, sendo comercializado entre R$ 3.660 e R$ 4.199,99. O Nintendo teve diferença de 27,88%, com valores entre R$ 2.556,41 e R$ 1.999,90.

As empresas analisadas foram: Havan, Lojas Americanas, Magazine Luiza, Mercado Livre, Amazon e Casas Bahias.

XBOX SÉRIE S

  • LOJAS AMERICANAS - R$ 4.241,99
  • MAGAZINE LUIZA - R$ 3.524,61
  • MERCADO LIVRE - R$ 3.488,00
  • AMAZON - R$ 3.300,00 
  • HAVAN - R$ 2.999,90 
  • CASAS BAHIA - R$ 2.686,30 

NINTENDO SWITCH

  • MAGAZINE LUIZA - R$ 2.557,41 
  • LOJAS AMERICANAS - R$ 2.299,99
  • AMAZON - R$ 2.211,13
  • CASAS BAHIA - R$ 2.119,75
  • MERCADO LIVRE - R$ 2.106,71
  • HAVAN - R$ 1.999,90 


 

Banco Central

Falhas recentes de segurança no Pix não foram problemas no sistema do BC, diz diretor

"Em nenhum momento houve alguma falha dos nossos sistemas".

10/10/2025 20h00

"Em nenhum momento houve alguma falha dos nossos sistemas"

Continue Lendo...

O diretor de Administração do Banco Central, Rodrigo Alves Teixeira, afirmou nesta sexta-feira, 10, que os ataques cibernéticos recentes a instituições financeiras ocorreram devidos a falhas de segurança das próprias instituições e de Provedores de Serviços de Tecnologia da Informação (PSTIs), e não dos sistemas do Banco Central.

"Não foi problema dos sistemas do Banco Central. Em nenhum momento houve alguma falha dos nossos sistemas. Os ataques que ocorreram acabaram sendo falhas das próprias instituições e, muitas vezes, dos PSTI", disse Teixeira, que enfatizou que duas das grandes falhas recentes ocorreram em PSTIs.

Segundo o diretor, é com essa percepção que o BC tem aumentado a regulação sobre PSTIs e sobre as instituições participantes do Pix. "O Banco Central primeiro reforçou as regras, os requisitos de segurança que todos os participantes devem ter, e tem aumentado a fiscalização sobre essas regras, o cumprimento dessas regras."

Durante palestra no Festival Curicaca 2025, em Brasília, Teixeira também disse que a infraestrutura do Pix, desde o começo, foi pensada para ser extremamente segura e que ela, de fato, tem mostrado ser segura.

Enfatizou ainda que o Pix é um exemplo de inovação promovida pela autarquia que atingiu toda a população brasileira e que promoveu ganhos de eficiência ao Sistema Financeiro Nacional (SFN), devido ao seu uso amplo entre as empresas.

Ponderou que embora o Pix seja a iniciativa que mais se popularizou, o BC tem outras frentes de inovação em infraestrutura digital pública, a exemplo do Open Finance e do Drex. E reiterou que a previsão da autarquia é de que o Drex comece a funcionar em 2026.

Críticas dos EUA

O diretor de Administração do Banco Central ainda refutou as críticas feitas pelo governo dos Estados Unidos ao Pix e disse ser falsa a ideia de que o Pix foi criado para competir ou expulsar o setor privado. "Muito pelo contrário. O Pix é uma grande inovação que permite que o setor privado crie outras várias inovações sobre essa infraestrutura pública que foi desenvolvida", disse.

Ele enfatizou que a estratégia do Banco Central prevê usar o ambiente regulatório justamente para testar as inovações e então passá-las para o setor privado, para que sejam criadas outras inovações sobre a infraestrutura já desenvolvida. "O Banco Central cria uma estrada, ele cria pontes para que o setor privado possa usar essa infraestrutura e produzir a inovação."

Loterias

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3509, sexta-feira (10/10)

A Lotofácil é uma das loterias mais populares no Brasil, com sorteios realizados seis vezes por semana, de segunda a sábado; veja números sorteados

10/10/2025 19h22

Confira o resultado da Lotofácil

Confira o resultado da Lotofácil Divulgação

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3509 da Lotofácil na noite desta sexta-feira, 10 de outubro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 5 milhões.

Os números da Lotofácil 3509 são:

  • 21 - 10 - 15 - 09 - 03 - 14 - 22 - 01 - 16 - 04 - 25 - 12 - 19 - 07 - 24

O sorteio da Lotofácil é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 3510

Como a Lotofácil tem seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 11 de outubro a partir das 20 horas, pelo concurso 3510. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Lotofácil é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 15 dente as 25 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Como apostar na Lotofácil

Os sorteios da Lotofácil são realizados diariamente, às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 19h (horário de MS).

O apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 15 dezenas, que custa R$ 3,00, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 3.268.760, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 20 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 211, ainda segundo a Caixa.

