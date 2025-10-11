Dia das Crianças: brinquedos podem ter o dobro do valor com aproximação da data

Quando finalmente começa o mês de outubro, as crianças já ficam animadas para saberem quais presentes irão ganhar no dia 12. Os pais, porém, podem sentir um gosto amargo se deixarem para comprar os brinquedos de última hora.
Em razão da alta demanda durante este período festivo, os estabelecimentos alteram os preços dos brinquedos. O Procon de Mato Grosso do Sul realizou uma pesquisa em alusão ao Dia das Crianças, em seis lojas de Campo Grande, são elas: Toni Toys, Havan, Lojas Americanas, Magazine Luiza, Pirlimpimpim e Hi Happy.
O levantamento revela que a variação pode atingir até 100% no preço dos brinquedos na Capital. Esse foi o caso do jogo Cilada, da marca Estrela, encontrado com valores entre R$ 24,99 e R$ 49,99.
A lista possui 75 itens, incluindo bonecos, jogos e massas de modelar. A categoria com as maiores variações de valores foi a de jogos:
- Cilada - 100%
- Cara a Cara com aplicativo - 86%
- Cai não Cai - 73%
- Jogo da Vida com aplicativo - 69%
- Eu sou...? - 67%
O setor com menor variação foi o de bonecas, com preços variando até 25%. A boneca Gi-Neto 14 Frases Rosita, da Novabrink, teve preços oscilando nesta porcentagem, sendo comercializada de R$ 159,99 a R$ 199,99.
Videogames
Na quarta-feira (8), uma outra pesquisa realizada pelo Procon MS analisou os preços dos videogames em lojas virtuais. Nela, foram pesquisados os valores aplicados ao PlayStation 5 Slim, Xbox Série S e Nintendo Switch.
A maior variação foi registrada no Xbox, alcançando 57,91%. Os preços variaram de R$ 2.686,30 a R$ 4.241,99. Já o PlayStation apresentou uma diferença de 14,75%, sendo comercializado entre R$ 3.660 e R$ 4.199,99. O Nintendo teve diferença de 27,88%, com valores entre R$ 2.556,41 e R$ 1.999,90.
As empresas analisadas foram: Havan, Lojas Americanas, Magazine Luiza, Mercado Livre, Amazon e Casas Bahias.
XBOX SÉRIE S
- LOJAS AMERICANAS - R$ 4.241,99
- MAGAZINE LUIZA - R$ 3.524,61
- MERCADO LIVRE - R$ 3.488,00
- AMAZON - R$ 3.300,00
- HAVAN - R$ 2.999,90
- CASAS BAHIA - R$ 2.686,30
NINTENDO SWITCH
- MAGAZINE LUIZA - R$ 2.557,41
- LOJAS AMERICANAS - R$ 2.299,99
- AMAZON - R$ 2.211,13
- CASAS BAHIA - R$ 2.119,75
- MERCADO LIVRE - R$ 2.106,71
- HAVAN - R$ 1.999,90