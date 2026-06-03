Dia dos Namorados e Copa do Mundo vão injetar R$ 280 milhões em Campo Grande - ARQUIVO/CORREIO DO ESTADO

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Mês de junho de 2026 promete ser movimentado no comércio de Campo Grande.

Levantamento realizado pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) e Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas (FCDL-MS) aponta que R$ 280 milhões serão injetados na economia da Capital, neste Dia dos Namorados e Copa do Mundo.

De acordo com a pesquisa, o gasto médio deve ser de R$ 490, valor destinado ao presente romântico e aos preparativos para o jogo do Brasil.

Roupa (68%) é o item preferido dos entrevistados: camisa oficial da Seleção Brasileira com nome gravado ou roupa casual de inverno nas cores do país.

Os casais preferem celebrar a data em casa (58%), aproveitando o jantar romântico com o esquenta para a estreia do Brasil na Copa do Mundo 2026. “Kits com cortes nobres de carne e bebidas geladas ganham espaço no lugar das tradicionais idas a restaurantes”, afirmou a CDL por meio de nota enviada à imprensa.

A maioria dos consumidores prefere comprar nas lojas (71%). A maior parte dos consumidores deve efetuar o pagamento das compras no pix (71%).

A pesquisa entrevistou 290 consumidores, entre 26 e 29 de maio, nas sete regiões de Campo Grande (Anhanduizinho, Bandeira, Centro, Imbirussu, Lagoa, Prosa e Segredo).

Dia dos Namorados será celebrado em 12 de junho e o primeiro jogo do Brasil ocorre um dia depois, em 13 de junho. Com isso, a comemoração vai ser em dose dupla, uma seguida da outra.

DIA DOS NAMORADOS

O Dia dos Namorados deve movimentar R$ 356,8 milhões na economia de Mato Grosso do Sul. A estimativa projeta uma redução de 7,1% em relação ao ano passado, quando o movimento foi de R$ 384,4 milhões.

É o que aponta a Pesquisa de Intenção de Consumo realizada pelo ebrae/MS, em parceria com o Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio-MS (IPF-MS), divulgada nesta terça-feira (13).

Do total, R$ 192,14 milhões serão gastos em compras de presentes e R$ 164,66 milhões em comemorações, como viagens, passeios e jantares. Em média, o gasto total médio por consumidor ficou em R$ 543,47, valor maior que o projetado em 2025, que foi de R$ 510,85.

Em relação aos presentes, o gasto médio deve ser de R$ 287,85, com preferência para as compras presenciais. Segundo o levantamento, 75,5% dos consumidores preferem comprar os presentes em lojas físicas. Os centros das cidades continuam sendo os principais destinos de compras, citado por 66,10% dos entrevistados.

Os itens mais procurados para presentear são perfumes e cosméticos (20%), roupas (9%) e calçados (9%), além de experiências como passeios e viagens.

* COLABOROU KARINA VARJÃO