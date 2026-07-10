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Economia

MATO GROSSO DO SUL

Dispara número de empresas do agro em recuperação judicial

Número de empreendimentos que recorreram ao Judiciário saltou de 44 para 70 em um ano; agronegócio continua concentrando a maior parte dos casos

Súzan Benites

Súzan Benites

10/07/2026 - 08h00
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O número de empresas em recuperação judicial em Mato Grosso do Sul voltou a bater recorde no primeiro trimestre deste ano.

Levantamento do Monitor de Recuperações Judiciais da RGF Associados, com base em dados da Receita Federal, mostra que 70 empresas estavam em recuperação judicial no Estado nos três primeiros meses deste ano, ante 44 no mesmo período de 2025, aumento de 59,1%.

Na comparação com a série histórica recente, a escalada é ainda mais expressiva. No primeiro trimestre de 2024, Mato Grosso do Sul registrava 28 empresas em recuperação judicial.

Um ano depois, o total subiu para 44 e, nos três primeiros meses deste ano, chegou a 70, representando um crescimento de 150% em dois anos e estabelecendo o maior patamar já registrado pelo monitor da RGF.

Assim como nos levantamentos anteriores, o agronegócio continua liderando os pedidos. O cultivo de soja concentra 18 empresas em recuperação judicial, seguido pela criação de bovinos para corte (6) e pelo transporte rodoviário de cargas (6).

Também aparecem entre os principais segmentos supermercados (3), holdings de instituições não financeiras (3), fabricação de laticínios (2), confecção de vestuário (2) e serviços de preparação de terreno, cultivo e colheita (2).

ATIVIDADES

A lista ainda inclui empresas de fertilizantes, frigoríficos, comércio atacadista de cereais, fabricação de álcool, consultoria agropecuária e diversos ramos do varejo, evidenciando que a crise financeira já ultrapassa o setor rural e alcança diferentes atividades econômicas.

“Quando a recuperação judicial se torna previsível, ela deixa de cumprir plenamente sua finalidade. Credores passam a precificar o risco de inadimplemento de forma sistêmica, elevando custos, endurecendo garantias e reduzindo a flexibilidade contratual. O resultado é um ambiente mais caro e menos eficiente para todos, inclusive para produtores financeiramente saudáveis”, afirma André Aidar, head de Direito do Agronegócio no Lara Martins Advogados.

Segundo o especialista, a banalização do instrumento não afeta apenas as relações individuais, mas compromete a confiança que sustenta o crédito no setor rural.

“A recuperação judicial, quando utilizada de forma recorrente, fragiliza o próprio sistema de financiamento do agronegócio, pois transfere custos e incertezas para toda a cadeia”, explica.

Para o advogado Leandro Provenzano, integrante da Comissão de Direito do Agronegócio da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso do Sul (OAB-MS), a crise é resultado de fatores econômicos, climáticos e estruturais.

“O produtor brasileiro tem custo elevado, porque a maioria dos insumos é importada e cotada em dólar. Só a semente tem produção local, o restante – fertilizantes, defensivos, corretivos de solo – vem de fora, até da Ucrânia. Isso encarece a produção e reduz a competitividade”.

Ainda de acordo com Provenzano, a falta de proteção contra perdas agrícolas agrava a situação. “A maioria dos produtores está desprotegido. O seguro rural poderia minimizar os impactos das quebras de safra, mas é pouco acessível.

Com a redução dos subsídios do governo federal, restou apenas a contratação via seguradoras privadas, o que encarece e afasta o produtor”, pontua.

Aidar acrescenta que o problema não está no instituto da recuperação, mas na forma como ela vem sendo utilizada.

“Estamos utilizando a recuperação judicial para corrigir falhas que deveriam ser tratadas antes da crise, na modelagem dos contratos, na estruturação do crédito e na organização jurídica da atividade rural”, conclui.

EXTRAJUDICIAL

Enquanto as recuperações judiciais seguem em alta, cresce também o uso da recuperação extrajudicial como alternativa para renegociação de dívidas, principalmente no agronegócio.

Levantamentos do setor apontam que o agro brasileiro acumula cerca de R$ 98 bilhões em dívidas relacionadas com processos de recuperação extrajudicial previstos para este ano.

Desde 2022 foram registrados 163 pedidos, sendo 87 apenas em 2024, movimento impulsionado pelos juros elevados, pela restrição de crédito e pelo aumento dos custos de produção.

Diferentemente da recuperação judicial, o mecanismo permite negociações mais rápidas entre empresas e credores, com menor exposição pública e maior flexibilidade na reestruturação financeira.

LOTERIAS

Resultado da Timemania de ontem, concurso 2413, quinta-feira (09/07): veja o rateio

A Timemania realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

10/07/2026 08h58

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Confira o rateio da timemania

Confira o rateio da timemania Foto: Reprodução

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2413 da Timemania na noite desta quinta-feira, 9 de julho de 2026. A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 3 milhões.

Premiação

  • 7 acertos - Não houve ganhadores
  • 6 acertos - 1 aposta ganhadora, (R$ 79.922,64)
  • 5 acertos - 73 apostas ganhadoras, (R$ 1.564,04)
  • 4 acertos - 1.270 apostas ganhadoras, (R$ 10,50)
  • 3 acertos - 12.349 apostas ganhadoras, (R$ 3,50)

Time do Coração

  • BRASILIENSE /DF - 2.981 apostas ganhadoras, (R$ 8,50)

Confira o resultado da Timemania de ontem!

Os números da Timemania 2413 são:

  • 56 - 76 - 26 - 60 - 35 - 49 - 23 
  • Time do Coração: 22 - Brasiliense (DF)

O sorteio da Timemania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Timemania 2415

Como a Timemania tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 11 de julho, a partir das 21 horas, pelo concurso 2415. O valor da premiação está estimado em R$ 3,2 milhões.

Para participar dos sorteios da Timemania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 10 dente as 80 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de três a sete números, ou o time do coração;

Como jogar a Timemania

A Timemania é a loteria para os apaixonados por futebol. Além de o seu palpite valer uma bolada, você ainda ajuda o seu time do coração.

Você escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um Time do Coração. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Se você tiver de três a sete acertos, ou acertar o time do coração, ganha.

Você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9, ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 10 dezenas, a probabilidade de acertar sete números ganhar o prêmio milionário é de 1 em 26.472.637, segundo a Caixa.

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LOTERIAS

Resultado da Quina de ontem, concurso 7061, quinta-feira (09/07): veja o rateio

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda-feira a sábado, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

10/07/2026 08h57

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Confira o rateio da Quina

Confira o rateio da Quina Foto: Arquivo

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 7061 da Quina na noite desta quinta-feira, 9 de julho de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 10 milhões.

Premiação

  • 5 acertos - Não houve ganhadores
  • 4 acertos - 32 apostas ganhadoras, (R$ 13.476,03)
  • 3 acertos - 2.909 apostas ganhadoras, (R$ 141,18)
  • 2 acertos - 80.971 apostas ganhadoras, (R$ 5,07)

Confira o resultado da Quina de ontem!

Os números da Quina 7031 são:

  •    49 - 60 - 71 - 59 - 19 

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Quina 7032

Como a Quina seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na sexta-feira, 10 de julho, a partir das 20 horas, pelo concurso 7032. O valor da premiação está estimado em R$ 11 milhões.

Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

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