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Dólar cai com sinais positivos sobre guerra, mas permanece na casa de R$ 5,00

Afora uma alta pontual pela manhã, quando registrou máxima de R$ 5,0576, o dólar à vista operou em queda no restante do dia

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20/05/2026 - 22h00
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O dólar exibiu queda firme nesta quarta-feira, 20, marcada por amplo apetite ao risco no exterior, mas manteve-se acima da linha de R$ 5,00 no fechamento. Notícias sobre aumento do fluxo de navios pelo Estreito de Ormuz e declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sinalizando avanço nas negociações com o Irã derrubaram as cotações do petróleo. Com redução dos temores inflacionários, as taxas dos Treasuries recuaram, o que abriu espaço para a recuperação de divisas emergentes.

Afora uma alta pontual pela manhã, quando registrou máxima de R$ 5,0576, o dólar à vista operou em queda no restante do dia. Com mínima de R$ 4,9999, na última hora de negócios, fechou em baixa de 0,74%, a R$ 5,0034, levando as perdas na semana a 1,27%. A moeda norte-americana ainda avança 1,02% frente ao real no mês, após desvalorização de 4,36% em abril. No ano, recua 8,85%.

"Moedas emergentes se valorizam hoje com um movimento de apetite ao risco. Temos notícias de passagem de navios pelo Estreito de Ormuz e alívio na curva de juros nos Estados Unidos", afirma o gestor de portfólio Marcelo Bacelar, da Azimut Brasil Wealth Management. "Trump está em um momento difícil, com a proximidade dos "midterms" (eleições legislativas de meio de mandato nos EUA) e, apesar de às vezes falar mais grosso, vai buscar um jeito de terminar a guerra."

No início da tarde, em conversas com repórteres, Trump afirmou que os EUA estavam "nos estágios finais" de negociação com o Irã, embora tenha voltado a reiterar que poderia retomar os ataques ao território iraniano se Teerã não agisse "de forma inteligente". As cotações do petróleo caíram quase 6% com as falas de Trump e notícias sobre o fluxo de petroleiros por Ormuz O contrato do Brent para julho, referência de preços para a Petrobras, fechou em baixa de 5,62%, a US$ 105,02 o barril.

Bacelar, da Azimut, ressalta que a volta do dólar para a casa de R$ 5,00 nos últimos dias, após a taxa de câmbio ter operado abaixo de R$ 4,90 no início de maio, é resultado tanto do estresse nas curvas globais de juros quando aumento do risco político local com a desidratação da candidatura de Flávio Bolsonaro (PL-RJ), na esteira do Flávio Day 2.0.

"As curvas de juros ganharam inclinação, com o mercado até precificando uma alta das taxas nos EUA, por conta do petróleo elevado. Mas a parte política local fez preço também, principalmente no dia da divulgação do áudio de Flávio Bolsonaro", afirma Bacelar, em referência à mensagem enviada pelo senador ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro com pedido de recursos para uma cinebiografia do ex-presidente Jair Bolsonaro

O gestor da Azimut vê um quadro menos propício a uma nova rodada de apreciação do real, com o aumento da volatilidade em período eleitoral. Ele observa também que há um retorno do fluxo para as ações de empresas de tecnologia nos EUA, depois de um período de aporte mais forte em commodities que beneficiou muito os ativos brasileiros.

"Meu viés é mais neutro para o real. Temos, na margem, um cenário um pouco pior em relação a fluxo. De outro lado, o carrego é ainda muito elevado e tem papel fundamental em dar sustentação à moeda, porque é muito caro apostar contra", afirma o gestor da Azimut.

À tarde, o Banco Central informou que o fluxo cambial total na semana passada (de 11 a 15) foi positivo em US$ 3,027 bilhões, graças à entrada líquida de US$ 3,334 bilhões pelo canal financeiro. Em maio, até o último dia 15, o saldo total é positivo em US$ 1,588 bilhão.

O economista Sérgio Goldenstein, sócio-fundador da Eytse Estratégia, observa que, a despeito do fluxo cambial positivo robusto na semana passada, o real depreciou mais de 3% no período. A moeda brasileira registrou, ao lado do florim húngaro, o pior desempenho entre divisas emergentes, em razão do aumento do risco político local. "A magnitude da desvalorização semanal da moeda foi a maior desde novembro de 2022", afirma Goldenstein, em nota.

LOTERIAS

Resultado da + Milionária de hoje, concurso 356, quarta-feira (20/05)

A + Milionária tem dois sorteios semanais, às quartas e sábados, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

20/05/2026 20h15

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Confira o resultado da +Milionária

Confira o resultado da +Milionária Foto: Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 356 da + Milionária na noite desta quarta-feira, 20 de maio de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 43 milhões.

Confira o resultado da + Milionária de hoje!

Os números da + Milionária 356 são:

  • 22 - 28 - 25 - 05 - 09 - 01 
  • Trevos sorteados: 2 - 1  

O sorteio da + Milionária é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: + Milionária 357

Como a + Milionária tem dois sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 23 de maio, a partir das 20 horas, pelo concurso 357. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da + Milionária é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher de 6 a 12 números dentre as 50 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

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LOTERIAS

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2926, quarta-feira (20/05)

A Lotomania tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

20/05/2026 20h13

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Confira o resultado da Lotomania

Confira o resultado da Lotomania

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2926 da Lotomania na noite desta quarta-feira, 20 de maio de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 6 milhões.

Confira o resultado da Lotomania de hoje!

Os números da Lotomania 2926 são:

  • 19 - 72 - 82 - 35 - 93 - 01 - 50 - 91 - 02 - 11 - 69 - 43 - 89 - 65 - 64 - 27 - 75 - 61 - 09 - 74 

O sorteio da Lotomania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Como jogar na Lotomania

Os sorteios da Lotomania são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

O preço da aposta é único e custa  R$ 3,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

A aposta é única, com 50 dezenas, e a probabilidade de acertar 20 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 11.372.635 segundo a Caixa.

Para 0 números, que a Lotomania também premia, a probabilidade é a mesma, de 1 em 11.372.635.

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