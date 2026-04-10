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Dólar cai e cotação encosta no R$ 5; queda na semana é de 2,88%

Alívio na percepção de risco derrubou cotação do dólar no Brasil

Estadão Conteúdo

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10/04/2026 - 19h13
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O dólar emendou a terceira sessão consecutiva de queda firme no mercado local nesta sexta-feira, 10, e flertou com o rompimento do piso psicológico de R$ 5,00. Além do enfraquecimento global da moeda americana, com diminuição dos riscos geopolíticos na véspera do início das negociações entre Estados Unidos e Irã, o real se beneficiou da perspectiva de manutenção de amplo diferencial de juros interno e externo depois de leitura de inflação ao consumidor no Brasil e nos EUA

A moeda brasileira voltou a exibir o melhor desempenho entre as divisas mais líquidas, em meio a relatos de entrada de recursos estrangeiros para ativos domésticos. O Ibovespa renovou novo recorde de pontuação, acima dos 197 mil pontos, amparado em grande parte pela valorização das ações da Petrobras, apesar do recuo do petróleo. O contrato do Brent para junho - referência para petroleira brasileira - caiu 0,75%, para US$ 95,20 o barril, encerrando a semana com perdas de 12,7%.

Com mínima de R$ 5,0055, no início da tarde, o dólar à vista terminou a sessão em queda de 1,03%, a R$ 5,0115.

A moeda norte-americana acumula perdas de 2,88% na semana e de 3,23% em abril, após ter avançado 0,87% em março, no auge da aversão ao risco no exterior em razão do conflito no Oriente Médio. No ano, o dólar recua 8,70% em relação ao real.

“A trégua no Oriente Médio, mesmo que frágil, já foi suficiente para reduzir os prêmios de risco, o que tira pressão sobre o dólar e faz investidores buscarem retorno em mercados emergentes”, afirma o sócio da One Investimentos João Duarte. “Mas o ponto principal é o fluxo para o Brasil, que tem ativos ainda descontados na bolsa e oferece um juro real muito elevado, mesmo com a perspectiva de mais cortes da Selic.”

Pela manhã, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informou que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) acelerou de 0,70% em fevereiro para 0,88% em março, acima do teto de Projeções Broadcast (0,82%). A mediana era de 0,77%. A disparada dos preços de petróleo já se refletiu na inflação ao consumidor, sobretudo via preço da gasolina.

Para o Bradesco, mesmo com “alguma moderação no preço do petróleo” nos próximos meses, a “inflação acumulada em 12 meses deve seguir tendência altista até o final do ano”.

Com o repique inflacionário, a leitura majoritária entre economistas é que o Comitê de Política Monetária (Copom) opte por uma postura cautelosa, com novo corte da taxa Selic em 0,25 ponto porcentual no fim do mês (dias 28 e 29). A perspectiva é de permanência nos próximos meses de um diferencial entre juros internos e externos elevado - o que mantém a atratividade do carry trade e desencoraja apostas mais contundentes contra o real.

“O BC poderia ter iniciado o ciclo de cortes com uma redução de 0,50 ponto em março, mas cortou apenas 0,25 ponto e deve continuar neste ritmo por conta da inflação mais alta”, afirma o economista-chefe do banco Bmg, Flávio Serrano. “O cenário ainda é de alívio monetário, mas com menos intensidade. Isso contribui para um real forte”.

Nos EUA, o índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) acelerou de 0,3% em fevereiro para 0,9% em março, impulsionado pelos preços de energia, mas em linha com as expectativas. O núcleo do índice - que exclui itens voláteis como alimentos e energia - avançou 0,2%, levemente abaixo do esperado (0,3%). Do lado da atividade, o índice de sentimento do consumidor nos EUA elaborado pela Universidade de Michigan caiu de 53,3 em março para 47,6 em abril, bem além da estimativa de analistas (52,5).

Para a economista Isadora Junqueira, da AZ Quest, o CPI de março de certa forma traz tranquilidade ao Federal Reserve ao mostrar que a alta da inflação está restrita aos preços de energia. “Aos poucos, vai saindo do radar o risco de uma alta dos juros, que chegou a ser precificada no mercado no período de guerra”, afirma Junqueira, para quem os efeitos do choque de energia sobre a inflação podem se dissipar em dois ou três meses caso de encerramento da guerra no Oriente Médio.
 

LOTERIA

Resultado da Quina de hoje, concurso 6998, sexta-feira (10/04)

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda-feira a sábado, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

10/04/2026 20h00

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Confira o resultado da Quina

Confira o resultado da Quina Foto: Arquivo

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 6998 da Quina na noite desta sexta-feira, 10 de abril de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 12 milhões.

Confira o resultado da Quina de hoje!

Os números da Quina 6998 são:

  • 49 - 48 - 09 - 45 - 35

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Quina 6999

Como a Quina seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 11 de abril, a partir das 20 horas, pelo concurso 6999. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

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Resultado da Dupla-Sena de hoje, concurso 2943, sexta-feira (10/04)

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

10/04/2026 20h00

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Confira o resultado da Dupla-Sena

Confira o resultado da Dupla-Sena Foto: Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2943 da Dupla Sena na noite desta sexta-feira, 10 de abril de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 450 mil.

Confira o resultado da Dupla-Sena de hoje!

Os números da Dupla Sena 2943 são:

Primeiro sorteio

  • 09 - 18 - 16 - 28 - 23 - 20

Segundo sorteio

  • 02 - 23 - 10 - 11 - 42 - 16

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Dupla Sena 2944

Como a Dupla Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na segunda-feira, 13 de abril, a partir das 20 horas, pelo concurso 2944. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Dupla Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Como jogar na Dupla-Sena

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais: às segundas, quartas e sextas, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer.

Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com seis dezenas e preço de R$ 2,50, a probabilidade de acertar 6 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 15.890.700 segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 3.174, ainda segundo a Caixa.

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