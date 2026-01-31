Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

É hora de comprar inflação, dizem especialistas; as NTN-Bs são o caminho

Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central anunciou na quarta-feira, 28, a manutenção da taxa básica de juros, a Selic, em 15% ao ano, em decisão unânime

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

31/01/2026 - 12h44
Continue lendo...

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central anunciou na quarta-feira, 28, a manutenção da taxa básica de juros, a Selic, em 15% ao ano, em decisão unânime. Com isso, como ficam os investimentos?

Leia a seguir os principais destaques dos especialistas ouvidos pelo Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Oportunidades de renda fixa

Segundo Rogério Freitas, líder de investimentos do ASA, a principal oportunidade na renda fixa, neste momento de juros em 15%, estão nas NTN-Bs, denominadas como Tesouro IPCA+ no Tesouro Direto. Esses títulos oferecem rendimento atrelado à variação da inflação (IPCA) mais uma taxa de juros prefixada.

"Dentre todas as classes de ativos, a NTN-B é a que mais nos agrada e consideramos mais barata. Os juros reais de equilíbrio estrutural de longo prazo no Brasil não são 7,5%, para o bem ou para o mal. Em um cenário positivo, esses 7,5% podem cair para 4,5%, representando um ganho de 300 pontos base. Imagine isso ao longo de 10 ou 15 anos; os papéis podem valorizar de 30% a 40%. Mesmo em um cenário menos favorável, se os juros subirem de 7,5% para 8% ou 8,5%, a perda ainda seria limitada", analisa Freitas

Bruno Shahini, especialista em investimentos da Nomad, também afirma que as NTN-Bs de longo prazo apresentam prêmios bastante interessantes, com títulos de vencimento em torno de 10 anos sendo negociados próximos ao valor de IPCA + 7,6%.

"Dado o nível atual das taxas, uma alocação em títulos de maior duração, especialmente os atrelados à inflação, faz sentido para investidores que buscam capturar ganhos via marcação a mercado, uma vez que esses patamares elevados de juros reais tendem a não se sustentar por muito tempo", avalia.

Cristian Pelizza, economista-chefe da Nippur Finance, alerta que as NTN-Bs não são adequadas para todos os perfis de investidores Ele explica que essas opções fazem sentido principalmente para investidores com perfis moderado e arrojado, uma vez que esses papéis apresentam alta volatilidade e podem ter a rentabilidade negativa a preços de mercado.

"Ativos indexados à inflação oferecem prêmios interessantes. Historicamente, um IPCA + 7% ou valores próximos a isso foram raros nos últimos anos. Os investimentos pré fixados, acima de 13% ao ano, também são atraentes, porém, envolvem riscos. Esse risco está ligado à possibilidade do ciclo de juros ser mais severo e rígido do que o esperado. Ou seja, não ocorrer uma convergência dos juros para algo em torno de 11% ou 12% em um período de três a quatro anos, o que seria necessário para tornar vantajosos os investimentos em ativos indexados à inflação ou prefixados", explica Pelizza.

Oportunidades de renda variável

O economista-chefe da Nippur Finance observa que, de modo geral, há boas oportunidades em praticamente todas as classes de ativos No que diz respeito à Bolsa, ele afirma que as ações ainda estão sendo negociadas a múltiplos baixos, mesmo após as valorizações ocorridas no ano passado e no início deste ano. Além disso, ele destaca que ainda há fundos imobiliários sendo negociados a preços inferiores ao valor patrimonial.

Shahini aponta que há incertezas em relação ao ritmo dos cortes de juros e ao patamar final da Selic ao término do ciclo de afrouxamento monetário. Ele pontua que um corte eventualmente mais agressivo na Selic tende a beneficiar a Bolsa de forma geral, devido à redução da taxa de desconto aplicada aos fluxos de caixa das empresas.

"No entanto, alguns setores são mais sensíveis a esse movimento, destacando-se empresas mais alavancadas, além de segmentos como utilidades públicas, construtoras, varejo e o índice de small caps", afirma.

O líder de investimentos do ASA, tem uma visão um pouco mais otimista para as ações brasileiras de forma geral, sem destacar um papel em específico. No final do ano passado o ASA tinha uma visão de que o Ibovespa, principal índice da Bolsa de valores, poderia chegar à marca de 300 mil pontos em 2026, números que eles mantêm neste começo de ano.

"O sinal que estamos vendo é de um ambiente de repressão financeira e os ativos reais e os prêmios de risco vão continuar sendo comprimidos, com a Bolsa subindo, commodities e ativos reais se valorizando", diz Freitas.
 

loteria

Resultado da Dupla-Sena de ontem, concurso 2919, sexta-feira (30/01): veja o rateio

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

31/01/2026 08h16

Confira o resultado da Dupla-Sena

Confira o resultado da Dupla-Sena Foto: Divulgação

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2919 da Dupla Sena na noite desta sexta-feira, 30 de janeiro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 500 mil.

Premiação - 1º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 7 apostas ganhadoras R$ 6.128,49
  • 4 acertos - 386 apostas ganhadoras R$ 127,01
  • 3 acertos - 7.704 apostas ganhadoras R$ 3,18

Premiação - 2º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 10 apostas ganhadoras R$ 3.860,95
  • 4 acertos - 495 apostas ganhadoras R$ 99,04
  • 3 acertos - 9.164 apostas ganhadoras R$ 2,67

Confira o resultado da Dupla-Sena de ontem!

Os números da Dupla Sena 2919 são:

Primeiro sorteio

  • 26 - 33 - 25 - 32 - 43 - 17 

Segundo sorteio

  • 07 - 05 - 11 - 31 - 33 - 26

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Dupla Sena 2920

Como a Dupla Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na segunda-feira, 2 de fevereiro, a partir das 20 horas, pelo concurso 2920. O valor da premiação está estimado em R$ 650 mil.

Para participar dos sorteios da Dupla Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Como jogar na Dupla-Sena

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais: às segundas, quartas e sextas, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer.

Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com seis dezenas e preço de R$ 2,50, a probabilidade de acertar 6 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 15.890.700 segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 3.174, ainda segundo a Caixa.

loteria

Resultado da Lotomania de ontem, concurso 2882, sexta-feira (30/01): veja o rateio

A Lotomania tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

31/01/2026 08h11

Confira o concurso da Lotomania

Confira o concurso da Lotomania Foto: Divulgação

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2882 da Lotomania na noite desta sexta-feira, 30 de janeiro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 8,2 milhões.

Premiação

  • 20 acertos - Não houve acertador
  • 19 acertos - 11 apostas ganhadoras, R$ 30.991,97
  • 18 acertos - 134 apostas ganhadoras, R$ 2.271,53
  • 17 acertos - 993 apostas ganhadoras, R$ 214,57
  • 16 acertos - 5662 apostas ganhadoras, R$ 37,63
  • 15 acertos - 22775 apostas ganhadoras, R$ 9,35
  • 0 acertos - Não houve acertador

Confira o resultado da Lotomania de ontem!

Os números da Lotomania 2882 são:

  • 19 - 01 - 09 - 91 - 63 - 44 - 66 - 16 - 97 - 31 - 06 - 14 - 71 - 41 - 64 - 15 - 32 - 03 - 23 - 77

O sorteio da Lotomania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Lotomania 2883

Como a Lotomania três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na segunda-feira, 2 de fevereiro, a partir das 20 horas, pelo concurso 2883. O valor da premiação está estimado em R$ 9,5 milhões.

Para participar dos sorteios da Lotomania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples. 

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

Como jogar na Lotomania

Os sorteios da Lotomania são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

O preço da aposta é único e custa  R$ 3,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

A aposta é única, com 50 dezenas, e a probabilidade de acertar 20 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 11.372.635 segundo a Caixa.

Para 0 números, que a Lotomania também premia, a probabilidade é a mesma, de 1 em 11.372.635.

