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Em MS, 95 mil contribuintes têm 36 horas para declarar Imposto de Renda

RF recebeu 85,3% do total de documentos esperados, até o momento

Naiara Camargo

Naiara Camargo

28/05/2026 - 11h00
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Dados divulgados pela Receita Federal (RF) apontam que 552.822 declarações de Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPFs) foram entregues, de 23 de março a 28 de maio de 2026, em Mato Grosso do Sul.

Isto significa que até o momento, a RF recebeu 85,3% do total de documentos esperados. Estima-se que 647.829 declarações sejam enviadas, entre 23 de março e 29 de maio, no Estado, em 2026. Portanto, a Receita Federal ainda espera 95.007 documentos.

Falta um dia e meio (36 horas) para o fim do prazo, que vai até esta sexta-feira (29) - até amanhã às 22h59min (horário de MS). No total, o contribuinte terá 67 dias para ficar em dia com a Receita Federal.

No Brasil, 37,6 milhões de IRPFs foram entregues até o momento. 

Quem perder o prazo está sujeito a multa de R$ 165,74, podendo chegar a 20% do imposto devido.

Em 2025, foram entregues 641.185 declarações, sendo que eram esperadas 671.985.

Declarar o Imposto de Renda é obrigatório para ajustar contas com a Receita Federal, verificando se o imposto pago mensalmente foi superior ou inferior ao devido no ano anterior.

QUEM DEVE DECLARAR IR

Veja quem é obrigado a declarar IR em 2026:

  • Recebedores de rendimentos tributáveis acima de 35.584,00 em 2025;
  • Recebedores de rendimentos isentos, não-tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, superiores a R$ 200 mil no ano anterior;
  • Quem obteve, em qualquer mês, ganho de capital na alienação de bens ou direitos sujeito à incidência do Imposto;
  • Quem  realizou operações de alienação em bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas valores em soma superior a R$ 40 mil ou com ganhos líquidos sujeitas à incidência do imposto;
  • Quem teve receita bruta superior a R$ 177.920,00  em atividade rural no ano anterior.
  • Quem pretende compensar prejuízos com a atividade rural de anos-calendário anteriores ou do próprio ano-calendári de 2025;
  • Pessoas com posse ou a propriedade de bens ou direitos, inclusive terra nua, de valor total superior a R$ 800 mil em 31 de dezembro do ano anterior;
  • Pessoas que começaram a residir no Brasil em qualquer mês e estava nesta condição no fim de 2025;
  • Quem optou pela isenção do imposto sobre a renda incidente sobre o ganho de capital auferido na venda de imóveis residenciais, caso o produto da venda seja aplicado na aquisição de imóveis residenciais localizados no País, no prazo de 180 dias, contado da celebração do contrato de venda;
  • Quem optou por declarar os bens, direitos e obrigações detidos pela entidade controlada, direta ou indireta, no exterior como se fossem detidos diretamente pela pessoa física, nos termos do regime de transparência fiscal de entidade controlada;
  • Quem era titular, em 31 de dezembro, de trust e demais contratos regidos por lei estrangeira com características similares;
  • Quem auferiu rendimentos no exterior de aplicações financeiras e de lucros e dividendos no ano anterior.

NOVIDADES

Confira as novidades para a edição 2026/ano-base 2025:

  • Inclusão da opção de nome social na declaração;
  • Ampliação dos dados na versão pré-preenchida;
  • Redução no número de lotes de restituição, que passa de cinco para quatro;
  • Criação de um modelo de devolução de valores (semelhante a cashback) para contribuintes que tiveram imposto retido na fonte em 2025, mas que não precisarão declarar neste ano.

RESTITUIÇÃO

O número de lotes foi reduzido de cinco para quatro. Veja o calendário de restituição de cada lote:

  • 1° lote: 29 de maio
  • 2° lote: 30 de junho
  • 3° lote: 31 de julho
  • 4° lote: 31 de agosto

Confira a ordem de prioridades nas restituições:

  1. Idade igual ou superior a 80 anos;
  2. Idade igual ou superior a 60 anos, deficientes e portadores de moléstia grave;
  3. Pessoa que tenha maior fonte de renda vinda do magistério;
  4. Quem utilizou conjuntamente a declaração pré-preenchida e optou pela restituição no Pix;
  5. Quem utilizou exclusivamente a declaração pré-preenchida ou optou pela restituição no Pix; e
  6. Demais contribuintes

Economia

A importância da análise na leitura e no envolvimento com criptoativos

28/05/2026 13h51

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É verdade. A análise é um dos elementos chave de todo o processo relacionado com criptoativos. Este tem, nos últimos anos, crescido de forma substancial, trazendo para cima da mesa novas oportunidades a todos, possibilitando igualmente complexificar o mercado.

Os criptoativos, ao contrário dos investimentos tradicionais, baseiam-se em moedas e ativos digitais e virtuais, o que exige, por parte dos usuários, um conhecimento e compreensão fora do normal e de análise do gráfico bitcoin hoje.

Mas não só; com o aumento da inovação e, inclusive, do grande volume de informações, a análise é a ferramenta certa para ajudar na descodificação e leitura deste novo trunfo. 

O que significa realmente analisar

A análise está presente no nosso dia a dia, de todos. Neste contexto dos criptoativos, acaba por ir muito além da simplicidade de observar gráficos ou tendências de preço. Envolve, sim, a interpretação de diferentes fatores que acabam por influenciar diretamente o mercado, como é exemplo: 

  • comportamento dos usuários;
  • movimentações de grandes investidores;
  • Notícias;
  • E, claro, mudanças tecnológicas.

Hoje em dia, já não se conta pelos dedos das mãos as inovações disponíveis e ao alcance de todos nós. A leitura de mercado acaba por ir além, envolve compreender o momento atual, identificar tendências e antecipar possíveis cenários.

Procurar e sublinhar informação de qualidade

Um dos principais desafios no universo dos criptoativos é a grande quantidade de informações disponíveis. Notícias, opiniões e análises circulam rapidamente, nem sempre com precisão ou confiabilidade.

Por isso, saber filtrar informações é parte essencial do processo analítico. Fontes confiáveis, dados consistentes e leitura crítica ajudam a evitar decisões baseadas em desinformação ou impulsividade.

A capacidade de interpretar corretamente o que está acontecendo no mercado pode fazer grande diferença nos resultados.

Volatilidade: uma palavra chave

Os criptoativos são conhecidos por sua volatilidade. Oscilações significativas de preço podem ocorrer em curtos períodos de tempo, influenciadas por diversos fatores. Essa característica torna a análise ainda mais importante. Acompanhar o mercado de forma contínua permite identificar padrões e reagir de maneira mais estratégica.

Sem análise, o envolvimento com criptoativos pode se tornar arriscado, já que decisões impulsivas tendem a ser mais frequentes em ambientes instáveis.

Compreensão de risco a todos os níveis

Outro aspecto fundamental da análise é a compreensão de risco. Cada ativo possui características próprias, e entender essas diferenças é essencial para tomar decisões mais conscientes.

A análise permite avaliar cenários, identificar possíveis perdas e definir estratégias mais equilibradas. Isso inclui diversificação, definição de limites e planejamento de longo prazo. Ao compreender os riscos, o usuário se torna mais preparado para lidar com as oscilações do mercado.

O comportamento do usuário também deve ser um fator

A análise também envolve observar o comportamento dos participantes do mercado. Emoções como medo e euforia influenciam diretamente as decisões, criando padrões que podem ser identificados.

Entender esse comportamento ajuda a interpretar movimentos de preço e evitar decisões baseadas apenas em impulso. A leitura do mercado passa, portanto, pela compreensão das reações humanas. Essa dimensão comportamental é um dos fatores que tornam o mercado de criptoativos único e desafiador.

Ferramentas de análise

Atualmente, existem diversas ferramentas que auxiliam na análise de criptoativos. Plataformas oferecem gráficos, indicadores e dados em tempo real que ajudam na tomada de decisão.

Essas ferramentas permitem acompanhar tendências, volumes de negociação e outros indicadores importantes. No entanto, é fundamental saber utilizá-las corretamente. A tecnologia facilita o acesso à informação, mas a interpretação continua sendo responsabilidade do usuário.

A importância da consistência

Analisar o mercado de forma pontual não é suficiente. A consistência é um dos elementos mais importantes para quem deseja se envolver com criptoativos.

Acompanhar o mercado regularmente, revisar estratégias e aprender com experiências anteriores contribui para uma evolução contínua. A análise se torna, assim, um processo constante. Com o tempo, essa prática ajuda a desenvolver uma visão mais clara e segura.

Educação a 360º 

Um dos principais benefícios da análise é a redução de decisões impulsivas. Em um mercado volátil, é comum reagir rapidamente a mudanças de preço ou notícias. No entanto, decisões baseadas apenas em emoção podem levar a resultados menos positivos. A análise oferece uma base mais racional, permitindo avaliar diferentes cenários antes de agir.

Esse equilíbrio entre emoção e razão é essencial para uma participação mais consciente.A análise está diretamente ligada à educação. Quanto mais conhecimento o usuário possui, maior sua capacidade de interpretar o mercado.

Mas não fica por aí. Buscar informações, estudar conceitos e acompanhar tendências são atitudes que fortalecem o processo analítico. O aprendizado contínuo é fundamental em um ambiente em constante mudança. Além disso, a troca de experiências com outros participantes pode enriquecer a compreensão do mercado.

O que se pode retirar 

Não é novidade que com a evolução contínua do mercado, também a análise e as suas diversas formas se tornam mais sofisticadas. Existem cada vez mais novas ferramentas, maior volume de dados e ainda maior participação institucional, o que exige que se aumente a complexidade de todo o ambiente. 

E, de mãos dadas com estes crescimento, deve seguir o acesso à informação de qualidade, de forma a que mais pessoas se possam juntar a esta tendência crescente. A análise torna-se assim uma aliada em todos os sentidos da palavra: desde o processo de início até à descoberta. 

IBGE

Desemprego recua e atinge 5,8% no Brasil em abril

Se comparada ao trimestre de novembro de 2025 e janeiro de 2026, a população desocupada, que é de 6,3 milhões no período encerrado em abril deste ano, avançou 8,0%

28/05/2026 10h11

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Pesquisa do IBGE mostrou também que a população ocupada (102,3 milhões) caiu 0,3% em relação ao trimestre de novembro de 2025 a janeiro de 2026.

Pesquisa do IBGE mostrou também que a população ocupada (102,3 milhões) caiu 0,3% em relação ao trimestre de novembro de 2025 a janeiro de 2026. Foto: Gerson Oliveira/Correio do Estado

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Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Mensal/ abril 2026 (PNAD-Contínua), divulgada, nesta quinta-feira (28), pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mostram que a taxa de desemprego ficou em 5,8% no trimestre encerrado em abril de 2026, o que representou alta de 0,4 ponto percentual (p.p.) na comparação com o período entre novembro de 2025 e janeiro de 2026.

Em relação ao trimestre móvel de fevereiro a abril de 2025, quando atingiu 6,6%, houve recuo de 0,8 p.p. Esse patamar de 5,8% indica que 6,3 milhões de pessoas buscaram trabalho no trimestre e não conseguiram. O contingente representa mais 471 mil pessoas do que no trimestre terminado em março.

De acordo com a PNAD Contínua, se comparada ao trimestre de novembro de 2025 e janeiro de 2026, a população desocupada, que é de 6,3 milhões no período encerrado em abril deste ano, avançou 8,0%. Naquele momento eram 5,9 milhões. No entanto, em relação a igual trimestre do ano anterior (7,1 milhões) indicou recuo de 11,3% (menos 809 mil pessoas).

A pesquisa mostrou também que a população ocupada (102,3 milhões) caiu 0,3% em relação ao trimestre de novembro de 2025 a janeiro de 2026. São menos 338 mil pessoas, mas subiu 1,1% ou mais 1,07 milhão de pessoas frente ao mesmo trimestre do ano anterior (fevereiro a abril de 2025).

O nível da ocupação, que é o percentual de pessoas ocupadas na população em idade de trabalhar, atingiu 58,4%, o que significa queda de 0,3 p.p. ante o trimestre de novembro de 2025 a janeiro de 2026, quando ficou em 58,7%. “Houve estabilidade em relação ao mesmo trimestre do ano anterior (fevereiro a abril de 2025)”, apontou o IBGE, no texto de divulgação dos dados.

Com o nível de 13,8%, a taxa composta de subutilização apontou estabilidade na comparação com o trimestre de novembro de 2025 a janeiro de 2026 (13,8%), no entanto teve recuo de 1,7 p.p. no ano.

A população subutilizada chegou a 15,7 milhões e também mostrou estabilidade no trimestre (15,7 milhões) e redução de 11,1% ou menos 2 milhões de pessoas no ano.

Ao ficar em R$ 3.732, o rendimento real habitual de todos os trabalhos permaneceu no patamar recorde.

A taxa de informalidade ficou em 37,2% da população ocupada ou 38,1 milhões de trabalhadores informais, indicador pouco abaixo do trimestre encerrado em janeiro, quando atingiu 37,5% ou 38,5 milhões. Foi menor também que os 38% (ou 38,5 milhões) do trimestre de fevereiro a abril de 2025.

Para a coordenadora de Pesquisas por Amostra de Domicílios do IBGE, Adriana Beringuy, o aumento da desocupação nesse trimestre móvel é resultado essencialmente do comportamento sazonal de algumas atividades, entre elas, comércio e serviços pessoais que, após aquecimento no final de 2025, não retiveram a parcela de seus trabalhadores.

“Embora registrando perda de ocupação na comparação trimestral, o mercado de trabalho segue com elevado nível da ocupação quando comparado com anos anteriores da série histórica”, completou em texto do IBGE para a divulgação dos dados.

“Isso indica que mesmo diante do recuo sazonal, a geração de trabalho e renda se mantém sustentada”, completou. 

 

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