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Em MS, ministro defende parceria entre governo e setor privado para alavancar economia

Dário Durigan, da Fazenda, destacou que economia vive momento positivo, mas que taxa de juros ainda é um entrave e exige esforço conjunto

Glaucea Vaccari e Alison Silva

Glaucea Vaccari e Alison Silva

30/07/2026 - 20h14
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O Ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou que a economia brasileira vive um bom momento, mas destacou que um dos principais desafios é enfrentar os juros elevados. Durante evento com empresários em Campo Grande, nesta quinta-feira (30), ele afirmou que a redução dessas taxas exige uma atuação conjunta entre o governo federal e o setor privado.

O ministro foi palestrante no evento “Encontro Empresarial – Reforma Tributária e o Futuro da Economia”, realizado na Casa da Indústria.

Antes do início da palestra, o ministro ressaltou que, embora a economia tenha apresentado resultados positivos, como baixo desemprego e inflação, há desafios, citando que a tributação no País é "ruim, caótica e difícil" e a taxa de juros ainda representa um entrave ao desenvolvimento do País.

Para enfrentar esse problema, ele defende que o Estado deve ser "forte e eficiente", mas que deve caminhar ao lado de uma iniciativa privada fortalecida.

"Os juros altos do país, nós temos que encarar esse problema e lidar, dentro do que é competência do governo, do que é competência do Banco Central, com um esforço de futuro para o país, para que a gente tenha um Estado forte, que seja forte, eficiente, com controle de gasto, que cumpra as suas funções, mas que tenha também uma iniciativa privada forte", disse.

"Não há essa dicotomia entre uma coisa e outra, como não há dicotomia entre responsabilidade fiscal, responsabilidade social e ambiental. Temos quee caminhar juntos, sob pena de a gente ter um país governado às metades, sob pena de a gente deixar fatias, setores da nossa sociedade para trás, este é o nosso compromisso", acrescentou.

Durigan disse ainda que, principalmente no momento em que os Estados Unidos aplicaram novo tarifaço ao Brasil, é importante a proximidade com o setor privado e produtivo para entender as demandas e buscar soluções que ajudem na manutenção de empregos e ampliação de investimentos.

Federalismo de cooperação

Durante o discurso, Durigan também defendeu o chamado "federalismo de cooperação", afirmando que o governo federal busca trabalhar em parceria com estados e municípios, independentemente de alinhamentos políticos.

Como exemplo, ele voltou a citar o refinanciamento de R$ 7,7 bilhões da dívida de Mato Grosso do Sul com a União por meio do  Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag).

A iniciativa prevê descontos nos juros e parcelamento do saldo das dívidas em até 30 anos, com possibilidade de amortizações extraordinárias e redução dos valores das parcelas nos primeiros cinco anos. 

Durigan destacou que a medida amplia a capacidade de investimento do Estado em área como educação e segurança pública.

"Tem outros contratos que tiveram funding do BNDES, do Banco do Brasil, aval do Tesouro, que foram feitos pelo Governo do Estado e que eu estou aqui para, de fato, ver esses avanços na infraestrutura, colher essa impressão das pessoas", disse o ministro.

LOTERIAS

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3749, quinta-feira (30/07)

A Lotofácil é uma das loterias mais populares no Brasil, com sorteios realizados seis vezes por semana, de segunda a sábado; veja números sorteados.

30/07/2026 20h06

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Confira o resultado da Lotofácil

Confira o resultado da Lotofácil Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3749 da Lotofácil na noite desta quinta-feira, 30 de julho de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 2 milhões.

Os números da Lotofácil 3749 são:

  •   08 - 24 - 21 - 02 - 07 - 01 - 19 - 11 - 14 - 25 - 23 - 12 - 17 - 09 - 03 

O sorteio da Lotofácil é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Lotofácil é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 15 dente as 25 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Como apostar na Lotofácil

Os sorteios da Lotofácil são realizados diariamente, às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 15 dezenas, que custa R$ 3,00, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 3.268.760, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 20 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 211, ainda segundo a Caixa.

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LOTERIAS

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 3038, quinta-feira (30/07)

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso.

30/07/2026 20h01

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Arquivo

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3038 da Mega-Sena na noite desta quinta-feira, 30 de julho de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 85 milhões.

Confira o resultado da Mega-Sena de hoje!

Os números da Mega-Sena 3038 são:

  •    38 - 50 - 35 - 39 - 30 - 46 

O sorteio foi transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pôde ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Mega-Sena 3039

Como a Mega Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no domingo, 2 de agosto, a partir das 20 horas, pelo concurso 3039. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Mega-Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 6 dentre as 60 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

Como jogar na Mega-Sena

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.

Para realizar o sonho de ser milionário, você deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

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