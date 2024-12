Instituto Federal abre vagas em cursos de idiomas 'EAD' em MS

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Na modalidade Formação Inicial e Continuada (FIC), o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) abre mais de trezentas vagas em cursos de idiomas, distribuídas em sete municípios espalhados pelo interior de Mato Grosso do Sul.

Com ingresso já para o primeiro semestre de 2025, as inscrições são gratuitas e ficam abertas até o próximo dia 03 de janeiro, sendo realizadas através da Página do Candidato, que você acessa CLICANDO AQUI.

Conforme o Instituto Federal, quem não tiver acesso à internet pode recorrer à Central de Relacionamento (Cerel) dos campi do IFMS, ou mesmo os polos de ensino para usar os computadores, para realizar a inscrição nos seguintes cursos:

Espanhol I,

Inglês I,

Inglês II

Importante explicar que, para que o aluno ingresse junto ao curso de Inglês II será necessária a realização de uma prova de nivelamento on-line, sendo que toda a seleção será feita através de sorteio.

Cabe ressaltar também que, aqueles que forem selecionados deverão, obrigatoriamente, assistir a uma aula presencial por semana, sendo que há vagas disponíveis para os seguintes municípios:

Amambai, Antônio João, Costa Rica, Dourados, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina e Ribas do Rio Pardo.

Cronograma e vagas

Através do edital (nº 073/2024) publicado no portal da Central de Seleção do IFMS, estão disponíveis informações como regras do processo; data dos encontros presenciais, bem como os respectivos horários e endereços.

Feito o cadastro ou atualizados os dados, é preciso ir até o edital e clicar em 'Efetuar Inscrição', para escolher posteriormente o o campus/polo do curso; checar as opções escolhidas e submeter a inscrição.

Para confirmar a inscrição, o candidato receberá um 'email' de retorno no endereço eletrônico que for devidamente cadastrado na inscrição.

Já em 13 de janeiro está prevista a realização do sorteio dos candidatos, com divulgação dos resultados e respectivas classificações de todos os inscritos marcada para o dia 16.

Com isso, a classificação final desse processo seletivo, junto da primeira chamada, tem publicação marcada para 24 de janeiro.

Entre os dias 27 e 29 da janeiro de 2025, devem acontecer as provas de nivelamento para os candidatos do curso de Inglês II, com resultado previsto para o dia 31.

As matrículas dos convocados na primeira chamada deve acontecer entre os dias 03 a 12 de fevereiro e, caso as vagas não sejam preenchidas, haverá a publicação de novas chamadas.

Vale lembrar que o tempo de duração dos cursos é de cinco meses, tendo 200 horas/aula de carga horária, com início das aulas previstos entre os dias 17 e 21 de março.

